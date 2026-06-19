19 Haziran – 3 Temmuz tarihlerinde indirime doyuracak! Tarım Kredi'de dev kampanya başladı
Tarım Kredi KOOP, 19 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim döneminde Aksen 65 inç QLED Webos 4K UHD TV modelini bizzat satışa sundu. Bugün başlayan dev teknoloji kampanyasında, 164 ekran genişliğine sahip olan, dahili HD uydu alıcısı ve dahili Wi-Fi donanımı barındıran bu akıllı cihaz tüketicilerle buluşuyor. Bluetooth bağlantısı ve kullanım kolaylığı sağlayan sihirli kumanda özellikleriyle öne çıkan F enerji sınıflı bu televizyon, iki hafta boyunca Tarım Kredi kalitesiyle satışta olacak.