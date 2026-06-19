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19 Haziran – 3 Temmuz tarihlerinde indirime doyuracak! Tarım Kredi'de dev kampanya başladı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

19 Haziran – 3 Temmuz tarihlerinde indirime doyuracak! Tarım Kredi'de dev kampanya başladı

Tarım Kredi KOOP, 19 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim döneminde Aksen 65 inç QLED Webos 4K UHD TV modelini bizzat satışa sundu. Bugün başlayan dev teknoloji kampanyasında, 164 ekran genişliğine sahip olan, dahili HD uydu alıcısı ve dahili Wi-Fi donanımı barındıran bu akıllı cihaz tüketicilerle buluşuyor. Bluetooth bağlantısı ve kullanım kolaylığı sağlayan sihirli kumanda özellikleriyle öne çıkan F enerji sınıflı bu televizyon, iki hafta boyunca Tarım Kredi kalitesiyle satışta olacak.

#1
Foto - 19 Haziran – 3 Temmuz tarihlerinde indirime doyuracak! Tarım Kredi'de dev kampanya başladı

19-21 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ; TARIM KREDİ DANA KASAP SUCUK 400 G Fiyat: 325 TL KIZILAY SU 5 L Fiyat: 39,90 TL

#2
Foto - 19 Haziran – 3 Temmuz tarihlerinde indirime doyuracak! Tarım Kredi'de dev kampanya başladı

19-21 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ; TARSÜT YARIM YAĞLI TOST PEYNİRİ 1000 G Fiyat: 299 TL KIZILAY MADEN SUYU 6X200 ML Fiyat: 49,90 TL

#3
Foto - 19 Haziran – 3 Temmuz tarihlerinde indirime doyuracak! Tarım Kredi'de dev kampanya başladı

19 HAZİRAN CUMA FIRSATI! BAKPİLİÇ DONUK BÜTÜN PİLİÇ KG Fiyat: 79 TL

#4
Foto - 19 Haziran – 3 Temmuz tarihlerinde indirime doyuracak! Tarım Kredi'de dev kampanya başladı

19 HAZİRAN-3 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ; AXEN 65 QLED WEBOS 4K UHD TV Fiyat: 27,890 TL FUJIPLUS 12000 BTU INVERTER KLİMA Fiyat: 24,500 TL

#5
Foto - 19 Haziran – 3 Temmuz tarihlerinde indirime doyuracak! Tarım Kredi'de dev kampanya başladı

19 HAZİRAN-3 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ; LAV SÜRAHİ 1248 CC Fiyat: 89,90 TL MEHTAP ONYX KAVURMA SAC TAVA 34 CM Fiyat: 499,90 TL

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