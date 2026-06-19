Rum vekil Türkiye lehine oy verdi, ortalık yangın yerine döndü
Rumların Avrupa Parlementosu Milletvekili Fidias Panayiotou'nun Türkiye'ye yönelik verdiği oy gündem oldu. Rumlar, Panayiotou'nun tutumu karşısında çılgına döndü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Rumların Avrupa Parlementosu Milletvekili Fidias Panayiotou'nun Türkiye'ye yönelik verdiği oy gündem oldu. Rumlar, Panayiotou'nun tutumu karşısında çılgına döndü.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre Rumların Avrupa Parlementosu Milletvekili Fidias Panayiotou, ‘’Türkiye ile ilgili bir karar tasarısı için oylama yapıyoruz. Umarım kabul edilmez’’ dedi, AB Parlamentosu’nda Türkiye’ye ilişkin yıllık raporuna ‘hayır’ oyu verdi.
Fidias’ın tavrı Güney Kıbrıs’ı karıştırdı, Rum faşistler Fidias’a saldırı başlattı. Bölge basını, Fidas'ı adeta yerden yere vurdu.
Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesini istediğini kaydeden Fidias, ‘’Kıbrıs konusunda somut bir gelişme olmadan Türkiye ile işbirliği kurup geliştirmemiz gerekir. Kıbrıs sorunun Türkiye-AB ilişkilerinin önüne engel olarak çıkmasını istemiyorum’’ dedi.
Rum vekil son dönemde Türkiye ile normalleşme ve Filistin meselesine ilişkin İsrail'e tepki gösteren bir tutum sergiliyor.
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