  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
4
Bu peynir iki yıl boyunca bozulmuyor

2023-08-01 15:27:14
Bu peynir iki yıl boyunca bozulmuyor

Asırlardır devam eden gelenekle toprak altına gömülen peynir, iki yıl boyunca bozulmadan tüketiliyor.

#1
Foto - Bu peynir iki yıl boyunca bozulmuyor

Ağrı’da asırlardır devam eden toprağa peynir gömme geleneğini sürdüren vatandaşlar, toprak altında beklettikleri peynirleri 2 yıl boyunca bozulmadan tüketebiliyor.

#2
Foto - Bu peynir iki yıl boyunca bozulmuyor

Özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sürdürdüğü asırlık toprağa peynir gömme geleneği ile birlikte, peynirler birçok işlemden geçirildikten sonra plastik bidonlara iyice sıkıştırılarak toprak altına gömülüyor. Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden olan lor ve peynirler, toprağa gömme işleminin ardından daha lezzetli ve organik bir şekilde sofraları süslüyor.

#3
Foto - Bu peynir iki yıl boyunca bozulmuyor

Ağrı’nın Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde yaşayan Türkan Doğan, bu asırlık toprağa peynir gömme geleneğini 20 yıldır devam ettiriyor. Yaz aylarında kendi ineklerinden ürettikleri sütleri peynir haline getirerek bidonlara dolduran Doğan, doldurduğu bidonları toprağın altına gömüyor. Toprağa gömülen peynirler yaklaşık 6 ay boyunca olgunlaşmaya bırakılıyor. Kış aylarına kadar toprak altında bekletilen peynirler, 2 yıl boyunca bozulmadan tüketilebiliyor. Köy dışından vatandaşların da talep gösterdiği doğal olarak üretilen küp peynirler vatandaşların da alımına sunuluyor.

Dikkat! Yarın hastaneye gitmeyin
Sağlık

Dikkat! Yarın hastaneye gitmeyin

Türkiye genelinde 2 gün boyunca 22 STK ile beraber iş bırakma eylemi gerçekleştirecek olan HEKİMSEN Sendikası Genel Başkanı Dr. Adil Kurban,..
Nokia’dan bile beter! Alman devine kara haber
Ekonomi

Nokia’dan bile beter! Alman devine kara haber

The Economist, Alman otomotiv devi Volkswagen'ın, Nokia ile aynı kaderi paylaşabileceğini söyledi. Sebep ise Çin'in yükselişi...
Kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi!
Dünya

Kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi!

Pakistan'da 54 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kanlı terör saldırısını DEAŞ üstlendi.
20 üniversiteye rektör atandı
Gündem

20 üniversiteye rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Yüksek Öğretim Kurulu üyeliklerine ve 20 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi ..
CHP listesinden giren Davutoğlu yine bombayı bıraktı: Son tercihimdi
Siyaset

CHP listesinden giren Davutoğlu yine bombayı bıraktı: Son tercihimdi

Muhalefette seçim yenilgisi sonrası tansiyon düşmüyor. Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, son yaptığı açıklamalarla CHP'lile..
Emtia fiyatları yukarı yönlü ivmeleniyor
Ekonomi

Emtia fiyatları yukarı yönlü ivmeleniyor

Temmuz-Eylül döneminde dolar endeksinde yaşanabilecek bir gerileme emtia piyasalarında hareketlilik yaratabilir. Yılın üçüncü çeyreğine ait ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23