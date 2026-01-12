Korkulan oldu: 500 km menzilli füze geliyor
Dünyanın birçok noktasında yaşanan savaş ve çatışma ortamı tüm dünyayı tedirgin ederken 500 km menzilli füze çalışmasının haberi gündem oldu.
İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna için 500 kilometreden fazla menzile sahip yeni bir kara konuşlu balistik füze geliştirmeye başladı. "Nightfall" (Alacakaranlık) adı verilen füzeyle ilgili teknik ve mali detaylar açıklandı. Savunma Bakanlığı'nın açıkladığına göre Nightfall füzesinin 500 km'nin üzerinde menzile **200 kilogram ağırlığında savaş başlığına sahip olması planlanıyor.
Ayda 10 füzenin üretilmesi hedeflenirken füze başına birim maliyetinin 800.000 İngiliz sterlini (yaklaşık 1.1 milyon ABD doları) olması bekleniyor. Proje kapsamında üç sanayi grubuyla toplam 9 milyon sterlin (yaklaşık 12.1 milyon dolar) değerinde sözleşme imzalanacak. İlk prototiplerin test atışları için teslim süresi bir yıl olarak belirlendi.
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ukraynalılara (Rusya ordusuna) direnmeleri için son teknoloji silahlar sağlamaya kararlıyız" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri desteğinde nicelik ve nitelik açısından yeni bir aşamayı işaret ediyor. Nightfall projesi, İngiltere'nin daha önce sağladığı Storm Shadow / SCALP-EG gibi (~250 km menzilli) seyir füzelerinden daha uzun menzilli, daha uygun maliyetli ve muhtemelen daha hızlı üretilebilen bir sistem olma iddiasında.
500 km+ menzil, Ukrayna'nın cephe gerisindeki Rus lojistik merkezlerini, hava üslerini, komuta kontrol noktalarını ve Kırım dahil işgal altındaki geniş bir alanı doğrudan tehdit edebilme potansiyeli taşıyor. Projenin açık bir yarışma şeklinde duyurulması ve nispeten kısa sürede (1 yılda) test aşamasına gelinmesinin hedeflenmesi, İngiltere'nin Ukrayna'nın uzun vadeli savunma sanayii ihtiyacına yönelik kalıcı bir katkı sağlama niyetini gösteriyor. Bu, yalnızca silah tedarik etmek değil, teknoloji transferi ve üretim kapasitesi oluşturmak anlamına gelebilir.
Birim başına ~1.1 milyon dolar, diğer Batı yapımı uzun menzilli sistemlere kıyasla daha düşük bir maliyet önerisi gibi görünüyor. Bu, Ukrayna'nın daha fazla sayıda füze stoklayabilmesi anlamına gelebilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya uzun menzilli silah tedarik edilmesini "kırmızı çizgi" olarak nitelendirmiş ve bu tür adımlara "ciddi, hatta şok edici" yanıtlar verileceği uyarısında bulunmuştu. Nightfall projesi, bu gerilimi daha da tırmandırabilir. Proje, bir NATO ülkesinin Ukrayna'nın özel ihtiyaçlarına yönelik yeni bir silah sistemini baştan sona tasarlaması, finanse etmesi ve muhtemelen üretiminde yardımcı olması açısından dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.
Sonuç olarak, İngiltere'nin Nightfall füze projesini duyurması, Ukrayna'ya desteğin "mevcut envanterden bağış" aşamasından, "geleceğe yönelik özel tasarım ve ortak üretim" aşamasına geçişin sinyallerini veriyor. Projenin başarısı, teknik hedeflere ulaşılmasına ve zamanlamasına bağlı olacak.
Başarılı olması halinde, Ukrayna'nın uzun menzilli grev kabiliyetini önemli ölçüde güçlendirebilir ve savaşın seyrini etkileyebilir.
