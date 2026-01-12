Korkulan oldu: 500 km menzilli füze geliyor

Birim başına ~1.1 milyon dolar, diğer Batı yapımı uzun menzilli sistemlere kıyasla daha düşük bir maliyet önerisi gibi görünüyor. Bu, Ukrayna'nın daha fazla sayıda füze stoklayabilmesi anlamına gelebilir. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya uzun menzilli silah tedarik edilmesini "kırmızı çizgi" olarak nitelendirmiş ve bu tür adımlara "ciddi, hatta şok edici" yanıtlar verileceği uyarısında bulunmuştu. Nightfall projesi, bu gerilimi daha da tırmandırabilir. Proje, bir NATO ülkesinin Ukrayna'nın özel ihtiyaçlarına yönelik yeni bir silah sistemini baştan sona tasarlaması, finanse etmesi ve muhtemelen üretiminde yardımcı olması açısından dikkat çekici bir örnek oluşturuyor.