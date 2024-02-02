Bu nasıl bir rezalet böyle! Sizde hiç utanma yok mu? Bu, düpedüz namussuzluk

Biri bugün "Türkiye'nin son dönemde atlattığı en büyük badire nedir?" diye sorarsa, "FETÖ ile mücadele ve onun darbelenmesidir" cevabını veririm. O mücadele başarılı olmasaydı eğer, bunlar Türkiye'yi darbeleyecekti! 15 Temmuz, bunların gerçekleştirdiği Türkiye'yi ve Türk Milletini esir alma harekâtıdır. Başarılı olabilselerdi, ne Mavi Vatan'dan, ne Suriye ve Irak'taki askeri varlığımızdan, ne Filyos'taki doğal gaz sahamızdan, ne de büyük milli savunma hamlemizden bahsedemezdik. Muhtemelen Karabağ da halen Ermenilerin elindeydi. FETÖ gitti, FETÖ açığa çıktı, Türkiye'de de çok şey değişti. Ama bitmedi, büyük güç kaybetti, ama hâlâ çırpınıyor Türkiye'yi darbelemek için. Bugün de Türkiye'ye yönelik saldırıların ve her türlü pisliğin altında yine bunlar var. Unutmamak, mücadele azmini hep diri tutmak ve rehavete kapılmamak lazım! Ayrıca meseleye sadece FETÖ diye bakmak da yanlış. O gider, yerine bir başka kullanışlı aparat koyarlar!”