2024-02-02 13:20:03 Bu nasıl bir rezalet böyle! Sizde hiç utanma yok mu? Bu, düpedüz namussuzluk
Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, FETÖ'cü Erkam Tufan Aytav’ın, PKK-KCK'nın Suriye uzantısı olan Demokratik Birlik Partisi'nden Salih Müslim'i, Youtube Kanalı'nda konuk etmesini köşesine taşıdı. “Dün de Türkiye'ye değil, Emperyalist Batılı güçlere hizmet ediyorlardı, bugün de. Dün de PKK ile irtibatları vardı, bugün de. Fakat çok önemli bir değişiklik oldu. Dün kucağımızda oturup sakalımızı yolmaya çalışıyorlardı, bugün dışarıdan saldırıyorlar” ifadelerini kullanan Pazarcı, “Hep rezildiler zaten” başlıklı yazısında şunları kaydetti: