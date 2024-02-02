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Medya
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Bu nasıl bir rezalet böyle! Sizde hiç utanma yok mu? Bu, düpedüz namussuzluk

2024-02-02 13:20:03
Bu nasıl bir rezalet böyle! Sizde hiç utanma yok mu? Bu, düpedüz namussuzluk

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, FETÖ'cü Erkam Tufan Aytav’ın, PKK-KCK'nın Suriye uzantısı olan Demokratik Birlik Partisi'nden Salih Müslim'i, Youtube Kanalı'nda konuk etmesini köşesine taşıdı. “Dün de Türkiye'ye değil, Emperyalist Batılı güçlere hizmet ediyorlardı, bugün de. Dün de PKK ile irtibatları vardı, bugün de. Fakat çok önemli bir değişiklik oldu. Dün kucağımızda oturup sakalımızı yolmaya çalışıyorlardı, bugün dışarıdan saldırıyorlar” ifadelerini kullanan Pazarcı, “Hep rezildiler zaten” başlıklı yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Bu nasıl bir rezalet böyle! Sizde hiç utanma yok mu? Bu, düpedüz namussuzluk

“Sevmezdim onları, hem de Suret-i Hak'tan göründükleri günden beri sevmezdim. Farkındalardı, bu yüzden onlar da beni bir türlü sevemediler zaten. Hep sinir harbi yaşadık... Nihayet, dershaneler tartışması sürecinde patladı bu sevgisizlik. FETÖ'cü Akın İpek'in çalıştığım Bugün Gazetesi'ni satın almasının ardından kovdular beni. Mahkemelerde hesaplaştık. Zordu, çünkü yargı ellerindeydi. Yine de Fethullah Gülen'i "iftira" suçundan yargılatmayı başardım. Ne yazık ki, ifadesi alınamadığı ve kaçak olduğu için geçtiğimiz günlerde "zaman aşımından" düştü o dava.

#2
Foto - Bu nasıl bir rezalet böyle! Sizde hiç utanma yok mu? Bu, düpedüz namussuzluk

Kısacası... 1997'de gazetecilik faaliyeti çerçevesinde İstanbul'da bir defa karşılaşmıştım kendisi ile. O günlerde onları açık bir şekilde yazdık zaten. Ama yazamadığım şeyler de vardı elbet. Zaten yazılamazdı bunlar, hissiyattı. Yüzümüze baka baka yalan söylüyordu. Çelişkiler içinde kıvrandığı ve oyun oynadığı açıkça hissediliyordu. İslami konuları da dilediği gibi çarpıtıp kullanıyordu. Zaman içinde Fethullah Gülen denen bu adamın bizimle hiçbir ilgisi bulunmadığı, ABD'nin bir aparatı olduğu, yanındakilerin de oraya hizmet ettikleri görüldü açıkça. Hep rezildiler zaten... Üstelik hâlâ onlara ve Türkiye aleyhtarı çevrelere hizmet etmeye devam ediyorlar... ***

#3
Foto - Bu nasıl bir rezalet böyle! Sizde hiç utanma yok mu? Bu, düpedüz namussuzluk

Artık saklıları, gizlileri kalmadı. FETÖ'cü Erkam Tufan Aytav, PKK-KCK'nın Suriye uzantısı olan Demokratik Birlik Partisi'nden Salih Müslim'i, Youtube Kanalı'nda konuk etti. Hem de üçüncü defa. Ne yaptılar derseniz, el ele verip Türkiye'ye saldırdılar... Dün de Türkiye'ye değil, Emperyalist Batılı güçlere hizmet ediyorlardı, bugün de. Dün de PKK ile irtibatları vardı, bugün de. Fakat çok önemli bir değişiklik oldu. Dün kucağımızda oturup sakalımızı yolmaya çalışıyorlardı, bugün dışarıdan saldırıyorlar... Seçim sürecinde yaptıkları ortada: PKK ne dediyse bunlar da onu dillendirdi. Türkiye üzerine planlar yapan emperyalist güçler hangi yolu gösterdiyse, bunlar da oradan yürüdü. Bitmediler, tükenmediler halen. Sağda solda, orada burada pek çok uzantıları var. Görüyorsunuz işte; kimi yurt dışına kaçmak isterken enseleniyor, kimi de düzenlenen operasyonlarda yakalanıyor. ***

#4
Foto - Bu nasıl bir rezalet böyle! Sizde hiç utanma yok mu? Bu, düpedüz namussuzluk

Biri bugün "Türkiye'nin son dönemde atlattığı en büyük badire nedir?" diye sorarsa, "FETÖ ile mücadele ve onun darbelenmesidir" cevabını veririm. O mücadele başarılı olmasaydı eğer, bunlar Türkiye'yi darbeleyecekti! 15 Temmuz, bunların gerçekleştirdiği Türkiye'yi ve Türk Milletini esir alma harekâtıdır. Başarılı olabilselerdi, ne Mavi Vatan'dan, ne Suriye ve Irak'taki askeri varlığımızdan, ne Filyos'taki doğal gaz sahamızdan, ne de büyük milli savunma hamlemizden bahsedemezdik. Muhtemelen Karabağ da halen Ermenilerin elindeydi. FETÖ gitti, FETÖ açığa çıktı, Türkiye'de de çok şey değişti. Ama bitmedi, büyük güç kaybetti, ama hâlâ çırpınıyor Türkiye'yi darbelemek için. Bugün de Türkiye'ye yönelik saldırıların ve her türlü pisliğin altında yine bunlar var. Unutmamak, mücadele azmini hep diri tutmak ve rehavete kapılmamak lazım! Ayrıca meseleye sadece FETÖ diye bakmak da yanlış. O gider, yerine bir başka kullanışlı aparat koyarlar!”

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