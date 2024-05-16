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Bu millet 6-8 Ekim kalkışmasını asla unutmayacak: Şehit Yasin Börü’nün kanı hâlâ ellerinizde... Sizi affetmeyeceğiz

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Bu millet 6-8 Ekim kalkışmasını asla unutmayacak: Şehit Yasin Börü’nün kanı hâlâ ellerinizde... Sizi affetmeyeceğiz

2024-05-16 16:55:28
Bu millet 6-8 Ekim kalkışmasını asla unutmayacak: Şehit Yasin Börü’nün kanı hâlâ ellerinizde... Sizi affetmeyeceğiz

Onbinlerce insanın ölümüne yolaçan, Doğu ve Güneydoğu’yu kan gölüne çeviren, köyleri, il ve ilçeleri yaşanılmaz kılan terörist Apo’nun heykelini dikeceklerini söyleyenler, bugün demokrasi havarisi kesiliyor ve Kobani davasında verilen cezalara isyan ediyor. 6-8 Ekim kalkışmasında can veren masumların ahı ortada dururken ve vahşice katledilen Yasin Börü ile arkadaşlarının kanı ellerindeyken hangi yüzle konuşabiliyorlar?..

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#1
Foto - Bu millet 6-8 Ekim kalkışmasını asla unutmayacak: Şehit Yasin Börü’nün kanı hâlâ ellerinizde... Sizi affetmeyeceğiz

6-8 EKİM’DE NE OLDU?: HDP’nin çağrısı üzerine 6 Ekim 2014’te terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6-9 Ekim tarihlerinde barikatlar kurulup yollar kesildi. Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi.

#2
Foto - Bu millet 6-8 Ekim kalkışmasını asla unutmayacak: Şehit Yasin Börü’nün kanı hâlâ ellerinizde... Sizi affetmeyeceğiz

37 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ: Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır’da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetti, 435’i sivil, 326’sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı. Olaylar sırasında 37 “nitelikli adam öldürme”, 29 “adam öldürmeye teşebbüs”, 3 bin 777 “mala zarar verme”, 25 “alıkoyma”, 395 “hırsızlık”, 15 “yağma”, 308 “iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal”, 13 “Türk bayrağını yakma, 7 “Atatürk’ü Koruma Kanunu’na muhalefet” suçu işlendi.

#3
Foto - Bu millet 6-8 Ekim kalkışmasını asla unutmayacak: Şehit Yasin Börü’nün kanı hâlâ ellerinizde... Sizi affetmeyeceğiz

TERÖR ÖRGÜTÜ EVLERİ YAKTI: Terör örgütü yandaşlarının saldırıları sonucu çok sayıda ev ve iş yeri ile okul, Kur’an kursu, kültür merkezi, müze ve yurt binasında hasar oluştu. Şiddet eylemlerinin devlete maliyeti 300 milyon liranın üzerinde olurken olaylar nedeniyle zarar gören esnafa devlet tarafından yaklaşık 50 milyon liralık ödenek sağlandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde tesis edilen huzur ve güven ortamına zarar veren şiddet eylemleri, can ve mal kayıplarının yanı sıra sosyal yaşama, turizme ve ekonomiye ağır darbe vurdu.

#4
Foto - Bu millet 6-8 Ekim kalkışmasını asla unutmayacak: Şehit Yasin Börü’nün kanı hâlâ ellerinizde... Sizi affetmeyeceğiz

YASİN BÖRÜ VE ARKADAŞLARI VAHŞİCE KATLEDİLDİ: Diyarbakır’da ihtiyaç sahiplerine Kurban Bayramı’nda et dağıtmak isteyen Yasin Börü ve üç arkadaşı, bir grubun silah, taş, sopa ve kesici aletli saldırısına uğramaları sonucu sığındıkları binanın üçüncü katında linç edildi. DEAŞ üyesi oldukları bahane edilerek binadan atılan gençlerin cesedine dahi işkence yapıldı.

#5
Foto - Bu millet 6-8 Ekim kalkışmasını asla unutmayacak: Şehit Yasin Börü’nün kanı hâlâ ellerinizde... Sizi affetmeyeceğiz

201 OKUL HASAR GÖRDÜ: Tunceli’de 2, Mersin’de 3, Diyarbakır’da 34, Şırnak’ta 13, Batman’da 4, Şanlıurfa’da 19, Bitlis’te 8, Bursa’da 2, Mardin’de 36, Muş’ta 6, İstanbul’da 11, Bingöl’de 2, Hakkari’de 28, Siirt’te 13, Van’da 18, Gaziantep ve Adıyaman’da birer okulda terör örgütü yandaşlarının saldırıları nedeniyle hasar meydana geldi.Tahribata uğrayan okullar ve kamu binaları, devletin sağladığı imkanlarla onarılarak kısa sürede eğitim-öğretime açıldı.

#6
Foto - Bu millet 6-8 Ekim kalkışmasını asla unutmayacak: Şehit Yasin Börü’nün kanı hâlâ ellerinizde... Sizi affetmeyeceğiz

O dönem 386 kişi tutuklandı: Olaylara ilişkin 1600’ü aşkın şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 894 şüpheliden 386’sı tutuklandı, 244’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

#7
Foto - Bu millet 6-8 Ekim kalkışmasını asla unutmayacak: Şehit Yasin Börü’nün kanı hâlâ ellerinizde... Sizi affetmeyeceğiz

Diyarbakır: Diyarbakır’da yaşanan saldırılarda Yasin Börü ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 65 vatandaş ile 14 güvenlik görevlisi yaralandı. Kentte 144 özel bina ve iş yeri, 16 kamu binası, 6 av bayisi, 17 özel ve kamu bankası, 4 okul, bir müze, 88 özel araç, 40 kamu aracı, bir parti binası ve 36 kent güvenliği kamerası zarar gördü. Diyarbakır’da Valilikçe, olaylarda zarar gören 73 esnafa ödeme yapıldı.

#8
Foto - Bu millet 6-8 Ekim kalkışmasını asla unutmayacak: Şehit Yasin Börü’nün kanı hâlâ ellerinizde... Sizi affetmeyeceğiz

Gaziantep: Gaziantep’teki olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti, 4’ü polis 42 kişi yaralandı. Olaylarda, aralarında polis merkezinin de bulunduğu 12 kamu binası, 5 okul, 5 ev, 44 iş yeri, 77 araca yaklaşık 1 milyon liralık zarar verildiği belirlendi.

#9
Foto - Bu millet 6-8 Ekim kalkışmasını asla unutmayacak: Şehit Yasin Börü’nün kanı hâlâ ellerinizde... Sizi affetmeyeceğiz

Siirt: 5 sivilin hayatını kaybettiği, 17 sivil ile 20 emniyet mensubunun yaralandığı Siirt’te, gözaltına alınan 69 kişiden 16’sı tutuklandı. Saldırılarda, kamuya ait ilk ve orta dereceli 12 okul, kütüphane, halk eğitim merkezi, 4 sağlık merkezi, bir acil sağlık istasyonu ve erkek öğrenci yetiştirme yurdu yakılarak kullanılamaz hale getirildi.

#10
Foto - Bu millet 6-8 Ekim kalkışmasını asla unutmayacak: Şehit Yasin Börü’nün kanı hâlâ ellerinizde... Sizi affetmeyeceğiz

Van: Van’da 170 araç, 20 okul, 5 dini müessese, 40 kamu binası ve 523 iş yeri büyük hasar gördü. Hasara uğrayan kamu binaları, okullar, dernek binaları ve Kur’an kursları yenilenerek yeniden hizmete açıldı. Batman: Batman’daki saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı. Olaylarda 6 kamu binası, 15 özel banka ve ATM, iki siyasi parti binası, 62 resmi ve özel araç, 91 iş yeri ve 5 evde hasar meydana geldi. Gözaltına alınan 105 kişiden 32’si tutuklandı.

#11
Foto - Bu millet 6-8 Ekim kalkışmasını asla unutmayacak: Şehit Yasin Börü’nün kanı hâlâ ellerinizde... Sizi affetmeyeceğiz

Mardin: Mardin’de 6 kişi yaşamını yitirdi, 29 sivil ile 22 polis yaralandı, 14 otomobil, 69 polis aracı, kaymakamlık binaları, emniyet binaları, 36 okul, 6 siyasi parti ve 69 bina zarar gördü. Gözaltına alınan 311 kişiden 108’i tutuklandı. Şırnak: 30 kişinin yaralandığı Şırnak’ın Cizre ilçesinde, ateşe verilmesi sonucu tahrip olan 13 okul ile yağmalanan 2 özel öğrenci yurdu, Valilik tarafından kısa sürede onarılarak hizmete açıldı. Yaralar devlet eliyle sarıldı: Dönemin Başbakanlığı tarafından illere ödenek gönderilerek, vatandaşın ve esnafın zararı karşılandı. Olaylarda tahribata uğrayan yerler, devletin sağladığı imkanlarla onarıldı. Olayların yaşandığı illerdeki zarar gören esnafa yaklaşık 50 milyon lira tutarında ödenek aktarıldı.

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