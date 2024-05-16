2024-05-16 16:55:28 Bu millet 6-8 Ekim kalkışmasını asla unutmayacak: Şehit Yasin Börü’nün kanı hâlâ ellerinizde... Sizi affetmeyeceğiz
Onbinlerce insanın ölümüne yolaçan, Doğu ve Güneydoğu’yu kan gölüne çeviren, köyleri, il ve ilçeleri yaşanılmaz kılan terörist Apo’nun heykelini dikeceklerini söyleyenler, bugün demokrasi havarisi kesiliyor ve Kobani davasında verilen cezalara isyan ediyor. 6-8 Ekim kalkışmasında can veren masumların ahı ortada dururken ve vahşice katledilen Yasin Börü ile arkadaşlarının kanı ellerindeyken hangi yüzle konuşabiliyorlar?..