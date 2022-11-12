  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
6
Bu meyve ağrıyı anında kesiyor! Kesinlikle yenmiyor

2022-11-12 12:33:29
Bu meyve ağrıyı anında kesiyor! Kesinlikle yenmiyor

Halk arasında “Yalancı portakal” olarak bilinen meyve son dönemde bir hayli popüler hale geldi.

#1
Foto - Bu meyve ağrıyı anında kesiyor! Kesinlikle yenmiyor

Salgıladığı süt özüyle birlikte ağrılara iyi geldiği düşünülen meyve, Eskişehir’de vatandaşların ilgisini çekiyor.

#2
Foto - Bu meyve ağrıyı anında kesiyor! Kesinlikle yenmiyor

İsmini kokusunun portakala benzemesinden alan meyve, sadece kurutulduğu zaman çay olarak tüketilebiliyor. Onun dışında yalnızca vücuda sürülerek kullanılan meyvenin tanesi aktarlarda 5 liradan satılıyor.

#3
Foto - Bu meyve ağrıyı anında kesiyor! Kesinlikle yenmiyor

Eskişehir’de aktarlık yapan genç Nurullah Korkmaz, meyvenin yaygın olmasına rağmen çok bilinmediğini söyledi. Yalancı portakalın nasıl kullanılması gerektiğini ve ne işe yaradığını anlatan Korkmaz, “Anavatanı Amerika olan yalancı portakal meyvesi, ezilerek merhem kıvamına getirilmesiyle kullanılıyor.

#4
Foto - Bu meyve ağrıyı anında kesiyor! Kesinlikle yenmiyor

İçindeki süt ile kıvam verilen yalancı portakal ağrılı bölgelere sürülebiliyor. Eklem ağrısı olan kişilerin sabah ve akşam sürdüğünde faydasını gördüğünü söylüyorlar. Bu meyve dutgiller familyasından 20 metreye kadar uzayabilen ağaçlarda yetişiyor

#5
Foto - Bu meyve ağrıyı anında kesiyor! Kesinlikle yenmiyor

Yalancı portakal, kurutulduktan sonra çay olarak da tüketilebiliyor. Yalancı portakalda glikozit, alkalit, şeker ve asit, katranlı maddeler aynı zamanda C vitamini bulunuyor. Yalancı portakal kesinlikle yenmiyor. Uzun süredir satılan bir meyve değil fakat şu sıralar ilgi görüyor, tanesini 5 liradan satıyoruz” şeklinde konuştu.

Dolar için çok konuşulacak tahmin: Artık sonuna geldik
Ekonomi

Dolar için çok konuşulacak tahmin: Artık sonuna geldik

Ekonomist Deniz Yağbasan, “Dolar düşer mi, yükselir mi?” sorusuna önemli bir cevap verdi. Yağasan, "Bu gelişmeler, küresel piyasalara uzun s..
Bu sözler 6'lı masayı darmaduman eder! HDP'li Pervin Buldan Akşener'e açtı ağzını yumdu gözünü
Siyaset

Bu sözler 6'lı masayı darmaduman eder! HDP'li Pervin Buldan Akşener'e açtı ağzını yumdu gözünü

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, AK Parti'nin başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği için Meclis'te grubu bulunan HDP'ye yaptığı ziyaret..
Türkiye yatırım merkezi haline geldi! Açıklamaya göre, Türkiye'ye 9 ayda 9,3 milyar dolar yatırım geldi
Ekonomi

Türkiye yatırım merkezi haline geldi! Açıklamaya göre, Türkiye'ye 9 ayda 9,3 milyar dolar yatırım geldi

Türkiye, yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelmeye devam etmekte. Yatırımlarla ilgili son açıklama Cumhurbaşkanlığı Yatırım Of..
Areda'nın anketinde dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu sonucu!
Siyaset

Areda'nın anketinde dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu sonucu!

Areda Araştırma Şirketi, son yaptığı ankette "Sizce Millet İttifakı'nın adayı kim olmalıdır?" sorusunu yöneltti. Paylaşılan sonuçlara göre K..
Türk SİHA'ları analizi: Savaşın seyrini değiştirdi! TB2 ve Kızılelma Türkiye'yi 'vazgeçilmez' yaptı
Teknoloji

Türk SİHA'ları analizi: Savaşın seyrini değiştirdi! TB2 ve Kızılelma Türkiye'yi 'vazgeçilmez' yaptı

Türk SİHA'ları tüm dünyada savaşın düzenini değiştirdi! ''TB2 ve Kızılelma Türkiye'yi 'vazgeçilmez' yaptı'! Türkiye'nin yüz akı Bayraktar S/..
Hesap öğretmek isterken hesap karıştıran İmamoğlu'nu fena tiye aldılar!
Siyaset

Hesap öğretmek isterken hesap karıştıran İmamoğlu'nu fena tiye aldılar!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Halk TV canlı yayınında ders verme edası ile başladığı sözlerinin devamındaki hatası sosyal medyada al..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23