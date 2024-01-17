2024-01-17 11:40:09 Bu meslekleri gören şaştı kaldı!
Dünyada milyonlarca meslek var...
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Dünyada milyonlarca meslek var...
Gıda sektöründen inşaat sektörüne binlerce işi üstenen vatandaşların bazı görevleri ise görenleri şaşırtıyor.
İşte ilginç para kazanma yollarıyla dikkat çeken meslek kolları...
Oshiya ismiyle bilinen yolcu itme işlemi trenlerin en yoğun olduğu saatlerde kapı önünde kalıp içeri giremeyen o kocaman kalabalığı içeri ittiren vatandaşların işi.
Oshiya’lar sayesinde trenlerin kapıları kapanıp hareket edebiliyor ve sadece bunun için maaş alıyorlar.
Özellikle uykuyu sevenlerin bayılarak yapacağı işlerden biri de profesyonel uykucu.
Uykuyla alakalı araştırma ve projelerde görev alacağınız bu meslekte uyumanızdaki amaç başınıza ve kalbinize bağlanan cihazlarla kalp ve beyin hareketlerinizin ölçülmesidir. Bu ilginç meslek özellikle Amerika ve Avrupa’da icra ediliyor.
Bir diğer ilginç meslek kolu ise profesyonel sarılma.
Asya’da ortaya çıkan bu iş kolunun bir diğer yandan da dezavantajı bulunuyor. Sarılan kişiler arasında duygusal bir bağ oluşma ihtimali. Mesleğin asıl amacı sarılıcıların size sarılarak uyumanıza yardımcı olması.
Yas Tutuculuk
Bu insanlar özellikle cenaze törenlerine gidip yas tutup ağlayarak para kazanıyor. Bu meslekte kişi veya kişiler de törende yüksek sesle ağlayıp çığlıklar atarak, ağıtlar yakıp ölen kişi kendisinin çok yakın bir tanıdığıymış gibi rol yapıyor.
Imax Ekran Temizleyicileri
Ekranların kir ve tozlarını temizleyen bu insanların işi göründüğü kadar kolay değil. Ancak bu da ilginç meslekler arasında yerini alıyor.
Su kaydırağı deneyicileri
Havuzlar ve su kaydırakları ailecek çıkılan tatillerin en önemli parçalarından biri, bu nedenle her şeyin doğru çalıştığından emin olmak için bu tehlikeli görev onların işi.
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