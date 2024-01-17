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Bu meslekleri gören şaştı kaldı!

2024-01-17 11:40:09
Bu meslekleri gören şaştı kaldı!

Dünyada milyonlarca meslek var...

#1
Foto - Bu meslekleri gören şaştı kaldı!

Gıda sektöründen inşaat sektörüne binlerce işi üstenen vatandaşların bazı görevleri ise görenleri şaşırtıyor.

#2
Foto - Bu meslekleri gören şaştı kaldı!

İşte ilginç para kazanma yollarıyla dikkat çeken meslek kolları...

#3
Foto - Bu meslekleri gören şaştı kaldı!

Oshiya ismiyle bilinen yolcu itme işlemi trenlerin en yoğun olduğu saatlerde kapı önünde kalıp içeri giremeyen o kocaman kalabalığı içeri ittiren vatandaşların işi.

#4
Foto - Bu meslekleri gören şaştı kaldı!

Oshiya’lar sayesinde trenlerin kapıları kapanıp hareket edebiliyor ve sadece bunun için maaş alıyorlar.

#5
Foto - Bu meslekleri gören şaştı kaldı!

Özellikle uykuyu sevenlerin bayılarak yapacağı işlerden biri de profesyonel uykucu.

#6
Foto - Bu meslekleri gören şaştı kaldı!

Uykuyla alakalı araştırma ve projelerde görev alacağınız bu meslekte uyumanızdaki amaç başınıza ve kalbinize bağlanan cihazlarla kalp ve beyin hareketlerinizin ölçülmesidir. Bu ilginç meslek özellikle Amerika ve Avrupa’da icra ediliyor.

#7
Foto - Bu meslekleri gören şaştı kaldı!

Bir diğer ilginç meslek kolu ise profesyonel sarılma.

#8
Foto - Bu meslekleri gören şaştı kaldı!

Asya’da ortaya çıkan bu iş kolunun bir diğer yandan da dezavantajı bulunuyor. Sarılan kişiler arasında duygusal bir bağ oluşma ihtimali. Mesleğin asıl amacı sarılıcıların size sarılarak uyumanıza yardımcı olması.

#9
Foto - Bu meslekleri gören şaştı kaldı!

Yas Tutuculuk

#10
Foto - Bu meslekleri gören şaştı kaldı!

Bu insanlar özellikle cenaze törenlerine gidip yas tutup ağlayarak para kazanıyor. Bu meslekte kişi veya kişiler de törende yüksek sesle ağlayıp çığlıklar atarak, ağıtlar yakıp ölen kişi kendisinin çok yakın bir tanıdığıymış gibi rol yapıyor.

#11
Foto - Bu meslekleri gören şaştı kaldı!

Imax Ekran Temizleyicileri

#12
Foto - Bu meslekleri gören şaştı kaldı!

Ekranların kir ve tozlarını temizleyen bu insanların işi göründüğü kadar kolay değil. Ancak bu da ilginç meslekler arasında yerini alıyor.

#13
Foto - Bu meslekleri gören şaştı kaldı!

Su kaydırağı deneyicileri

#14
Foto - Bu meslekleri gören şaştı kaldı!

Havuzlar ve su kaydırakları ailecek çıkılan tatillerin en önemli parçalarından biri, bu nedenle her şeyin doğru çalıştığından emin olmak için bu tehlikeli görev onların işi.

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