  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
10
Bu manzara nefesleri kesti

2024-02-17 23:52:37
Bu manzara nefesleri kesti

Bingöl'ün yüksek rakımlı bölgesinde karla kaplanan menderesler, kış aylarında fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareleri yakalama fırsatı sunuyor.

#1
Foto - Bu manzara nefesleri kesti

Adaklı ilçesine yakın bölgede çevresi yüksek dağlarla çevrili geniş bir ovaya yayılan menderesler, kar ve yağmur sularıyla besleniyor.

#2
Foto - Bu manzara nefesleri kesti

Yaz aylarında bölgedeki köylerin otlak ve su ihtiyacının da karşılandığı ova ile menderesler, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

#3
Foto - Bu manzara nefesleri kesti

Mendereslerin son bulduğu noktada oluşan gölet soğuk havanın ardından dondu.

#4
Foto - Bu manzara nefesleri kesti

Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği Başkanı Kenan Nihat Elçi, mendereslerin kış aylarında fotoğrafçılara güzel kareler sunduğunu söyledi.

#5
Foto - Bu manzara nefesleri kesti

Elçi, "Menderesler inanılmaz güzel. Bu haliyle fotoğrafçıyı da cezbediyor. Yüksek yerde bulunup bunu fotoğraflamak ya da dronla buradan güzel etkili görüntüler çekmek mümkün. Oldukça güzel bir yer." ifadesini kullandı.

#6
Foto - Bu manzara nefesleri kesti

#7
Foto - Bu manzara nefesleri kesti

#8
Foto - Bu manzara nefesleri kesti

#9
Foto - Bu manzara nefesleri kesti

İHH gemileri yaktı! 'Filistin'e gidiyoruz'
Gündem

İHH gemileri yaktı! 'Filistin'e gidiyoruz'

“Diriliş Buluşmaları”nın 10’ncusu, Filistin gündemiyle İstanbul’da düzenlendi. İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım programda yaptığı konuşmada..
Ekrem'in son oyunu!
Siyaset

Ekrem'in son oyunu! "Hoş geldin sayın cumhurbaşkanım"

5 yılda İstanbul’un hiçbir sorunuyla ilgilenmeyi şehir halkını illallah ettiren CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB koltuğundan olacağını..
Erbakan Hoca’nın kemikleri sızlıyor! Ankara'da Saadet'e CHP vagonluğu düştü
Gündem

Erbakan Hoca’nın kemikleri sızlıyor! Ankara'da Saadet'e CHP vagonluğu düştü

Milli Görüş Hareketi’nin merhum lideri eski başbakan Necmettin Erbakan'ın emaneti Saadet Partisi'ni CHP'nin vagonluğunu yapacak seviyeye kad..
Haniye'den ateşkes açıklaması
Gündem

Haniye'den ateşkes açıklaması

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, ateşkes anlaşmasına varılamamasının sebebinin İsrail olduğunu vurguladı.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/unlu-anketci-hakan-bayrakci-allah-allah-hayret-dedigim-bir-sonuc-var-diyerek-son-anketi-acikladi-76418
Siyaset

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/unlu-anketci-hakan-bayrakci-allah-allah-hayret-dedigim-bir-sonuc-var-diyerek-son-anketi-acikladi-76418

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Meydan Parkı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şehrimizin muhtelif yerlerinde çalışmal..
Hamza Dağ'ın vaatleri CHP'nin aklını aldı
Gündem

Hamza Dağ'ın vaatleri CHP'nin aklını aldı

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, 'Eşsiz İzmir Vizyon Lansman'ında İzmir için açıkladığı dev projeler sonras..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23