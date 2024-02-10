Bu manzara nefes kesti!

Muş’ta doğa fotoğrafı çeken Ömer Aksoy, soğuk havanın ve kar yağışının sunduğu bu eşsiz manzaraları fotoğrafladığını belirterek, “Murat Köprüsü bu eşsiz manzaranın ortasında bir tablo gibi duruyor. Biz fotoğrafçılar da bu kartpostallık görüntülerinin ölümsüzleştirmek adına bu anları fotoğraflıyoruz.