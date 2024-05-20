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Yaşam
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Bu manzara görenleri hayran bırakıyor

2024-05-20 10:49:28
Bu manzara görenleri hayran bırakıyor

Erzurum'da bulunan Yedi Göller güzelliğiyle adeta ziyaretçilerini mest ediyor.

#1
Foto - Bu manzara görenleri hayran bırakıyor

Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Yedi Göller, her yıl binlerce turisti ağırlayarak adeta bir cazibe merkezi haline geliyor.

#2
Foto - Bu manzara görenleri hayran bırakıyor

Bu doğal güzellik, Karadeniz sınırında yer almasıyla da dikkat çekiyor. Büyük tur şirketlerinin uğrak noktası haline gelen 7 Göller, ziyaretçilerini doğanın büyüsüyle karşılıyor.

#3
Foto - Bu manzara görenleri hayran bırakıyor

. Göllerde bulunan alabalık tesisleri ve bungalovlar, ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

#4
Foto - Bu manzara görenleri hayran bırakıyor

. Tesis sahibi İsa Gümüşçü, "Nezih ve temiz işletmemizde yılda binlerce turisti ağırlıyoruz. Doğal dere suyunda yetiştirdiğimiz alabalıkları müşterilerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Yedigöller manzaralı muhteşem konaklama alanlarımız ve bungalovlarımız da misafirlerimizi bekliyor" dedi.

#5
Foto - Bu manzara görenleri hayran bırakıyor

Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenciler de bu doğal güzellikleri görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirttiler.

#6
Foto - Bu manzara görenleri hayran bırakıyor

Erzurum'un doğal ve tarihi zenginlikleri arasında yer alan Yedi Göller, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.

#7
Foto - Bu manzara görenleri hayran bırakıyor

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