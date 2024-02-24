Bu manzara görenleri çileden çıkardı

Prof. Dr. Gökoğlu, “Antalya’nın en güzel noktasındayız. Burası seyir tepesi. Buranın güzel olduğu kadar çok da çirkin bir durumu var. Manzarayı seyrederken buranın kirletilmesi kadar kötü bir şey yok. Maalesef insanlarımız duyarsız. İnsanımızın manzarayı seyrederken burayı kirletmesini izah edemiyorum. Tüm şehrin kirliliği, insanların her türlü kirliliği denize de gidiyor. Düşündürücü olan kaza olarak atılması olabilir ama düşündürücü olan bilerek atılması. Bu manzarayı görünce üzülüyorum, içimden bir şeyler kopuyor. Çok şey söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum” dedi.