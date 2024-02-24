2024-02-24 22:22:53 Bu manzara görenleri çileden çıkardı
Konyaaltı Sahili’ni kuş bakışı gören seyir terasının etrafındaki çöpler, manzarayı gören profesörü çileden çıkardı.
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Konyaaltı Sahili’ni kuş bakışı gören seyir terasının etrafındaki çöpler, manzarayı gören profesörü çileden çıkardı.
Her yıl milyonlarca yerli, yabancı turiste ev sahipliği yapan Konyaaltı Sahili’ni, kuş bakışı baştan sona gören Seyir Terası etrafına duyarsız vatandaşlar tarafından atılan çöpler tepki topladı.
Çoğu dalışında denizden poşetler dolusu çöp çıkaran Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, falezlerin uçurum kısmındaki yeşillik alana atılan çöpleri görünce adeta çileden çıktı.
Prof. Dr. Gökoğlu, “Antalya’nın en güzel noktasındayız. Burası seyir tepesi. Buranın güzel olduğu kadar çok da çirkin bir durumu var. Manzarayı seyrederken buranın kirletilmesi kadar kötü bir şey yok. Maalesef insanlarımız duyarsız. İnsanımızın manzarayı seyrederken burayı kirletmesini izah edemiyorum. Tüm şehrin kirliliği, insanların her türlü kirliliği denize de gidiyor. Düşündürücü olan kaza olarak atılması olabilir ama düşündürücü olan bilerek atılması. Bu manzarayı görünce üzülüyorum, içimden bir şeyler kopuyor. Çok şey söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum” dedi.
Prof. Dr. Gökoğlu, çöplerin olduğu alanın uçurum olduğuna da dikkat çekerek, “Bu çöpü atan insanlar, burayı temizleyecek personelin hayatını da riske atmış oluyor” diye konuştu.
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