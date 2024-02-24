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Yaşam
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Bu manzara görenleri çileden çıkardı

2024-02-24 22:22:53
Bu manzara görenleri çileden çıkardı

Konyaaltı Sahili’ni kuş bakışı gören seyir terasının etrafındaki çöpler, manzarayı gören profesörü çileden çıkardı.

#1
Foto - Bu manzara görenleri çileden çıkardı

Her yıl milyonlarca yerli, yabancı turiste ev sahipliği yapan Konyaaltı Sahili’ni, kuş bakışı baştan sona gören Seyir Terası etrafına duyarsız vatandaşlar tarafından atılan çöpler tepki topladı.

#2
Foto - Bu manzara görenleri çileden çıkardı

Çoğu dalışında denizden poşetler dolusu çöp çıkaran Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, falezlerin uçurum kısmındaki yeşillik alana atılan çöpleri görünce adeta çileden çıktı.

#3
Foto - Bu manzara görenleri çileden çıkardı

Prof. Dr. Gökoğlu, “Antalya’nın en güzel noktasındayız. Burası seyir tepesi. Buranın güzel olduğu kadar çok da çirkin bir durumu var. Manzarayı seyrederken buranın kirletilmesi kadar kötü bir şey yok. Maalesef insanlarımız duyarsız. İnsanımızın manzarayı seyrederken burayı kirletmesini izah edemiyorum. Tüm şehrin kirliliği, insanların her türlü kirliliği denize de gidiyor. Düşündürücü olan kaza olarak atılması olabilir ama düşündürücü olan bilerek atılması. Bu manzarayı görünce üzülüyorum, içimden bir şeyler kopuyor. Çok şey söylemek istiyorum ama söyleyemiyorum” dedi.

#4
Foto - Bu manzara görenleri çileden çıkardı

Prof. Dr. Gökoğlu, çöplerin olduğu alanın uçurum olduğuna da dikkat çekerek, “Bu çöpü atan insanlar, burayı temizleyecek personelin hayatını da riske atmış oluyor” diye konuştu.

#5
Foto - Bu manzara görenleri çileden çıkardı

#6
Foto - Bu manzara görenleri çileden çıkardı

#7
Foto - Bu manzara görenleri çileden çıkardı

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