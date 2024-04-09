Bu mahallenin muhtarları 67 yıldır aynı aileden

Bu kadar uzun süreli muhtarlık görevi yapanı hatırlamadığını kaydeden Batur, “75 yaşındayım. Babam yaklaşık 35 yıl muhtarlık yaptı yaklaşık 35 yıldır da ben yaptım ve hala bu görevim devam ediyor. Tekrar seçildim yine hizmetimizi sürdüreceğiz. 1957 yılında Yenimahalle, Kavakmeydan mahallesinden ayrıldı o zaman seçim olmadan muhtarlığı babama verdiler. 1963 yılında seçim oldu babam tekrar muhtar oldu. Babam 1992 yılında vefat edince sonraki ilk seçimde ben muhtar oldum. Yedi dönem muhtar seçildim ve görevimi sürdürüyorum. Artık yaşlandım bundan sonra da yine Batur ailesi bu görevi sürdürecek. Bu kadar uzun süreli muhtarlık görevi yapan olduğunu bilmiyorum. Trabzon’un en eskisi benim. Bundan sonra da Yenimahalle’ye hizmetimiz devam edecek Yenimahalle bizim mahallemiz” dedi.