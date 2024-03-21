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Bu köy bahara hasret kaldı!

2024-03-21 16:27:06
Bu köy bahara hasret kaldı!

Erzurum'un Aşkale ilçesi Düzyurt köyü bahara hasret kaldı.

#1
Foto - Bu köy bahara hasret kaldı!

Türkiye'nin rakım olarak en yüksek köylerinden biri olan Aşkale ilçesinin Düzyurt köyünde kar kalınlığı 3 metrenin üzerinde seyretmesi hayatı da olumsuz etkiliyor.

#2
Foto - Bu köy bahara hasret kaldı!

Ülkemizin birçok bölgesinde ağaçlar çiçek açmaya, bahar yaşanmaya başlamışken Düzyurt köyünde kar kalınlığı 3 metrenin üzerinde. Köyde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

#3
Foto - Bu köy bahara hasret kaldı!

Köyde tarım ve özellikle hayvancılık ile geçimlerini sağlayan vatandaş ise bu durumdan hiç şikayetçi değil; sadece internet ve telefon şebekesi konusunda yetkililerden yardım bekliyor.

#4
Foto - Bu köy bahara hasret kaldı!

Ayrıca köyün hemen yanında bulunan Sivri Dağı'nda kar kalınlığının 5 metrenin üzerinde olduğu belirtiliyor.

#5
Foto - Bu köy bahara hasret kaldı!

#6
Foto - Bu köy bahara hasret kaldı!

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