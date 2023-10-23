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Kobi
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Bu kooperatif 1 milyon TL ciro yaptı!

2023-10-23 15:45:59
Bu kooperatif 1 milyon TL ciro yaptı!

Kayseri'de engelli vatandaşların üyesi olduğu Erciyes Engelliler Kooperatifi'nde (EREK) üretilen giyim ve iş elbiseleri ile ekonomiye katkı sağlanıyor. Türkiye'de tek olan ve kurulduğu günden bu yana 1 milyon TL ciro yapan kooperatifin hedefi ise fabrikalaşarak üretim ağını genişletmek.

#1
Foto - Bu kooperatif 1 milyon TL ciro yaptı!

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in kentte göreve başlamasıyla beraber önem verdiği projelerden olan kadın kooperatifleriyle beraber engelli vatandaşların istihdama katılması amacıyla kurulan Erciyes Engelliler Kooperatifi, engelli vatandaşların umudu oldu. 10 engelli üyesi bulunan ve başkanlığını 2008 yılında trafik kazası sonrası geçirdiği omurilik felci ile yürüme kabiliyetini kaybeden Kadir Can Gökalp'in yaptığı kooperatif pelüş bebek ile üretime başlarken, kısa süre içerisinde polar ceket, bez çanta, atkı, bere ve iş elbisesi üreterek ürün ağını geliştirdi. Kurulduğu günden bu yana 1 milyon TL ciroya ulaşan ve aralarında Erciyes Anadolu Holding'in de bulunduğu 15 firmaya üretim yapan kooperatifin hedefi ise fabrikalaşarak daha büyük kapasitede işler yapmak.

#2
Foto - Bu kooperatif 1 milyon TL ciro yaptı!

Eski Askeri Hastane binasında üretime devam eden kooperatifle ilgili bilgiler veren Erciyes Engelliler Kooperatifi Başkanı Kadir Can Gökalp, kendilerine bu imkanı sağlayan Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür ederek, kooperatiflerinin Türkiye'de ilk ve tek olduğunun altını çizdi. Gökalp, "Türkiye’de ilk ve tek olan engelliler kooperatifi Valimiz Gökmen Çiçek önderliğinde kurulmuş olup, eski askeri hastane içerisinde yer almaktayız. Burada benim gibi tekerlekli sandalyede olan 10 arkadaşımızla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Biz ilk etapta meslek bebekler dediğimiz öğretmen, doktor, hemşire gibi pelüş bebeklerin imalatını gerçekleştirdik. Biz tam işi öğrendiğimiz sırada asrın felaketi olan depremle karşılaştık. Bebek işini bıraktık ve deprem bölgesine yardımcı olmamız gerektiğini düşündük. Deprem bölgesine atkı ve bere yaptık. Tüm engelli arkadaşlarımızla birlikte gönüllülük esasına dayanarak atkı ve bereyi fazlasıyla yapıp hiçbir maddi gelir elde etmeden Kahramanmaraş bölgesine götürdük. Orada Valimiz Gökmen Çiçek polar ceketi yapmamızı istedi. Biz de oradan döner dönmez polar ceket imalatına başladık. Yine gönüllülük esasıyla engelli arkadaşlarımızla beraber polar ceketler yaptık. Bunu da Adıyaman bölgesine götürdük. Daha sonrasında da işi öğrenmeye başladık" şeklinde konuştu.

#3
Foto - Bu kooperatif 1 milyon TL ciro yaptı!

Hedeflerini anlatan Gökalp, "Arkadaşlarımızın hiçbiri tekstilden anlamazdı, kumaşı bilmezdi. Kalıp işini, kumaş kesmeyi, makinede dikiş dikmeyi bilmezlerdi. Şimdi hepsini öğrendik. Neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Artık hepimiz profesyonel bir şekilde işi yapan kişiler olduk. Burada halk eğitimin çok önemi var. Bize destek verdiler ve işi öğrettiler. Şu anda firmalara iş yapar konuma geldik. Giyim ve iş elbiseleri üzerine birçok ürünün imalatını yapıp, gereken yerlere teslim ediyoruz. Artık bizim amacımız organize sanayi bölgesine geçmek ve orada büyük bir fabrika oluşturmak. Üretime katkıda bulunmak istiyoruz. Şu anda da üretime katkıda bulunuyoruz ama daha büyük kapasitede işler için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

#4
Foto - Bu kooperatif 1 milyon TL ciro yaptı!

Kooperatif üyesi Hatice Erdal da, “Burada çalışmak çok güzel bir duygu. Tüketen değil de, üreten tarafta olmak çok güzel bir duygu. O yüzden de yaptığımız işten mutluyuz. Hayat herkes için devam ediyor. Amacımız bu hayatı daha güzel yaşayabilmek. Engellilerin de hayatlarını daha güzel yaşamaları için önlerine çıkan fırsatları değerlendirmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

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