Bu kooperatif 1 milyon TL ciro yaptı!

Eski Askeri Hastane binasında üretime devam eden kooperatifle ilgili bilgiler veren Erciyes Engelliler Kooperatifi Başkanı Kadir Can Gökalp, kendilerine bu imkanı sağlayan Vali Gökmen Çiçek'e teşekkür ederek, kooperatiflerinin Türkiye'de ilk ve tek olduğunun altını çizdi. Gökalp, "Türkiye’de ilk ve tek olan engelliler kooperatifi Valimiz Gökmen Çiçek önderliğinde kurulmuş olup, eski askeri hastane içerisinde yer almaktayız. Burada benim gibi tekerlekli sandalyede olan 10 arkadaşımızla birlikte çalışmalar yapıyoruz. Biz ilk etapta meslek bebekler dediğimiz öğretmen, doktor, hemşire gibi pelüş bebeklerin imalatını gerçekleştirdik. Biz tam işi öğrendiğimiz sırada asrın felaketi olan depremle karşılaştık. Bebek işini bıraktık ve deprem bölgesine yardımcı olmamız gerektiğini düşündük. Deprem bölgesine atkı ve bere yaptık. Tüm engelli arkadaşlarımızla birlikte gönüllülük esasına dayanarak atkı ve bereyi fazlasıyla yapıp hiçbir maddi gelir elde etmeden Kahramanmaraş bölgesine götürdük. Orada Valimiz Gökmen Çiçek polar ceketi yapmamızı istedi. Biz de oradan döner dönmez polar ceket imalatına başladık. Yine gönüllülük esasıyla engelli arkadaşlarımızla beraber polar ceketler yaptık. Bunu da Adıyaman bölgesine götürdük. Daha sonrasında da işi öğrenmeye başladık" şeklinde konuştu.