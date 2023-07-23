Bu kolonyanın kokusu herkesi şaşırtıyor

Kahve kolonyasının ilgi çektiğini dile getiren Yıldırım, "Parfüm kalitesinde kahve kokusunu insanlar kolonya olarak kullanmaya başladı. Buna da çok ilgi var. Bunun yaklaşık 3 yıldır AR-GE'sini yapıyorduk. 3 yılın sonunda AR-GE'sini tamamladık. Şu anda piyasaya çıkardık, satışına başladık. Dolayısıyla bu bizim için de çok yeni ve özel bir ürün. İlginin çok olmasından dolayı mutluyuz. Bunu daha da geliştirerek kahveye dair farklı ürünleri yine beğeniye sunmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.