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Yaşam
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Bu kolonyanın kokusu herkesi şaşırtıyor

2023-07-23 15:23:28
Bu kolonyanın kokusu herkesi şaşırtıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Türkiye Kahve Müzesi'nde satışa sunulan kahve kolonyası ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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Foto - Bu kolonyanın kokusu herkesi şaşırtıyor

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesinde 4 yıl önce açılan Türkiye Kahve Müzesi'nde üretilen kahve kolonyası satışa sunuldu.

#2
Foto - Bu kolonyanın kokusu herkesi şaşırtıyor

Müze sahibi Semih Yıldırım, Türkiye'nin ilk kahve müzesinin ziyaretçi sayısını her geçen gün artırdığını söyledi. Bu kapsamda kendilerini hep yenilediklerini ve güncellediklerini belirten Yıldırım, "Koleksiyonumuzu genişletiyoruz. Bayram tatilleri boyunca Safranbolu'ya gelen misafirler kahve müzemizi ziyaret etti. Yaklaşık 10 binin üzerinde ziyaretçi sayısıyla rekor kırdık. Şu anda yaz sezonu olması dolayısıyla da her geçen gün ziyaretçi sayımız yine fazlasıyla artarak devam ediyor. Bunun tek sebebi, Türk kahvesine olan ilgi." diye konuştu.

#3
Foto - Bu kolonyanın kokusu herkesi şaşırtıyor

Yıldırım, Türk kahvesinin Türkiye'nin çok önemli markası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

#4
Foto - Bu kolonyanın kokusu herkesi şaşırtıyor

"Dünyanın neresine giderseniz gidin lokumumuz ve kahvemiz 'Turkish delight', 'Turkish coffee' diye anılıyor. Dolayısıyla biz de bu önemli markayı ilk önce kendi toplumumuza, daha sonra da buraya gelen yabancı turistlere doğru aktarma peşindeyiz. Bununla ilgili sürekli güncel projeler yapıyoruz. Şimdi de Türkiye'de yine bir ilk olarak kahve kolonyamızı çıkardık. Gerçekten çok özel koku oldu."

#5
Foto - Bu kolonyanın kokusu herkesi şaşırtıyor

Kahve kolonyasının ilgi çektiğini dile getiren Yıldırım, "Parfüm kalitesinde kahve kokusunu insanlar kolonya olarak kullanmaya başladı. Buna da çok ilgi var. Bunun yaklaşık 3 yıldır AR-GE'sini yapıyorduk. 3 yılın sonunda AR-GE'sini tamamladık. Şu anda piyasaya çıkardık, satışına başladık. Dolayısıyla bu bizim için de çok yeni ve özel bir ürün. İlginin çok olmasından dolayı mutluyuz. Bunu daha da geliştirerek kahveye dair farklı ürünleri yine beğeniye sunmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.

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Foto - Bu kolonyanın kokusu herkesi şaşırtıyor

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Foto - Bu kolonyanın kokusu herkesi şaşırtıyor

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