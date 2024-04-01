  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mete Yarar, AK Parti'ye seçimi kaybettiren grubu açıkladı! Sayılarını ilk kez duyan şaşkına dönebilir

Fazıl Say’dan akılalmaz “İmamoğlu” paylaşımı! Siz şaka mısınız yahu

MHP Tokat'ta ilk kez kazandı!

Bu koku için Adana'ya gidilir

O ilde şaşkına çeviren sonuç! Türkiye’de eşi benzeri yok! İlçelerin tamamını farklı partiler kazandı

Galatasaray’ı sarsacak açıklama gelebilir! İlkay duyurdu! Taraftar neye uğradığına şaşıracak…

O tartışma gündeme bomba gibi düşmüştü! Cumhurbaşkanlığı’ndan flaş açıklama! Böyle bir şey asla mümkün değil

Herkesi şaşırtan sonuç çıkacak mı? Tüm Türkiye'ye böyle duyurdular! Ali Koç, takıma karşı...

Amerikalılar duyurdu: Türkiye'ye verilmeyen Eurofighter savaş uçakları Arap ülkesine verilecek

Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yeni dönem, bugünden itibaren resmen başladı! Artık böyle olacak
Yaşam
7
Bu koku için Adana'ya gidilir

2024-04-01 12:24:05
Bu koku için Adana'ya gidilir

İlkbahara birlikte Adana sokaklarını narenciye çiçeği kokusu sardı.

#1
Foto - Bu koku için Adana'ya gidilir

Adana'da turunç ve narenciye ağaçları çiçek açıp baharı müjdelerken çiçeklerden yayılan güzel koku hem kent sakinlerini hem de gelen turistleri mest ediyor.

#2
Foto - Bu koku için Adana'ya gidilir

Türkiye’nin en sıcak illerinden Adana’da havaların ısınması ve ilkbahar mevsiminin kendisini hissettirmesiyle portakal, mandalina, limon ve greyfurt ağaçları çiçek açtı.

#3
Foto - Bu koku için Adana'ya gidilir

Çukurova'nın uçsuz bucaksız narenciye bahçeleri ile Adana'daki evlerin önünü, cadde ve sokakları süsleyen ağaçların çiçeklerinden yayılan hoş kokuyu içine çekenler adeta mest oluyor.

#4
Foto - Bu koku için Adana'ya gidilir

Bu sene 13-21 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 12. Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’na esin kaynağı olan narenciye çiçekleri kentin adeta havasını değiştirdi.

#5
Foto - Bu koku için Adana'ya gidilir

Kadir İyidağ, portakal çiçeklerinin kokusunun Adana’yı kapladığını belirterek, “Bu kokular eşliğinde burada ailece yürümeyi seviyoruz. Herkesi davet ediyoruz, hem portakal çiçeği festivaline gelsinler hem de bu kokuyu tatsınlar. İnternette ya da sosyal medyada Adana’nın hep kötü yönlerini çekip koyuyorlar. Doğal olarak insanlarda burayı kötü sanıyor ama öyle değil, gerçekten gelip Adana’yı görmeleri lazım” dedi.

#6
Foto - Bu koku için Adana'ya gidilir

Mustafa Çot isimli vatandaş ise herkesi festivale davet ederek, “Her sene bahar geldiğinde Toroslardan inerken Nisan ayı sonuna kadar memleketimiz cennet. Festivalden çok memnunuz çünkü Adana’mızı tanıtıyor. Birde festivalin ticari bir özelliği yok. Tamamen sanata dayalı bir organizasyon. Portakal çiçeği kokusu eşliğinde yürümek çok güzel. Her taraf yeşil, mis gibi kokuyor ve diğer tarafta da su var daha ne isteyelim” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ilçede çekişmeli seçim! 1 oy farkla seçimi kazandı
Gündem

O ilçede çekişmeli seçim! 1 oy farkla seçimi kazandı

Isparta'nın Aksu ilçesinde AK Parti'nin adayı Veli Kahraman bir oy farkla seçimi kazandı.
Ankara'da 13 ilçe el değiştirdi!
Gündem

Ankara'da 13 ilçe el değiştirdi!

Ankara'da resmi olmayan sonuçlara göre seçimi Mansur Yavaş kazandı. Bu sonucun ardından 31 Mart ve 2019 yerel seçimleri karşılaştırıldığında..
CHP'nin kalesi sarsıldı! MHP'li aday kazandı
Gündem

CHP'nin kalesi sarsıldı! MHP'li aday kazandı

Kırklareli'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, MHP'li Derya Bulut, belediye başkanı oldu...
Yerel seçimler dünya basınında manşet oldu
Gündem

Yerel seçimler dünya basınında manşet oldu

Yerel seçimin resmi olmayan sonuçları ortaya çıktı. Türkiye’deki yerel seçimler, dış basında büyük yankı uyandırdı.
Merkez Bankası, reeskont ve avans faiz oranlarını değiştirdi
Ekonomi

Merkez Bankası, reeskont ve avans faiz oranlarını değiştirdi

TCMB, vadesine 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 43'25'ten yüzd..
Mehmet Metiner 'üzgünüm' diyerek konuştu: Umarım AK Parti'de bu olmaz

Mehmet Metiner 'üzgünüm' diyerek konuştu: Umarım AK Parti'de bu olmaz
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23