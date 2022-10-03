Bu kişilerde daha sık görülüyor: Göz kuruluğunun altında ne yatıyor?

Tamamen kirle değil vücutta oluşan yağ ile besleniyor. Kurtulmamızın yolu da kirpiklerimizi yıkamamızdır. Mesela duş alırken kirpiklerimizi de yıkamamız lazım bunun için bebek şampuanı kullanabilirsiniz. Tek yıkamayla geçmeyecektir, gözleri düzenli şekilde yıkamak lazım. Göz temizliği konusunda makyaj yapan kadınlar daha şanslı oluyor. Çünkü sürekli makyaj temizliği yaptıkları için kirpik dipleri de daha hijyenik oluyor. Ama bu hem iyi hem kötü bir durum. Çünkü bazı makyaj partikülleri kirpik dibinde kalabiliyor, yüzde 100 temizlenemeyebiliyor. Makyaj partikülleri yağlı salınım yapan bezleri tıkayıp yerleşebiliyor."