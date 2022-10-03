2022-10-03 12:04:41 Bu kişilerde daha sık görülüyor: Göz kuruluğunun altında ne yatıyor?
Toplumda sık karşılaşılan ve genellikle göz kuruluğuna neden olan göz akarlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Aylin Kılıç, “Demodeks olarak bilinen göz akarları kirpik diplerinde haşlanmış pirinç gibi yapışıklıklara neden olabilir. Toplumda rastlanma oranı yüzde 10 ila 80 arasındadır. Tozlu ortamda çalışanlarda, yastık kılıfı, makyaj ve havlu hijyenine dikkat etmeyenlerde daha sık görülür. Bebek şampuanı ile kirpikleri de özenle yıkamak gerekiyor. Göz kuruluğu yaşayanların akıllarına ilk olarak demodeks gelmeli” dedi.