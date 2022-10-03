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Sağlık
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Bu kişilerde daha sık görülüyor: Göz kuruluğunun altında ne yatıyor?

2022-10-03 12:04:41
Bu kişilerde daha sık görülüyor: Göz kuruluğunun altında ne yatıyor?

Toplumda sık karşılaşılan ve genellikle göz kuruluğuna neden olan göz akarlarına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Aylin Kılıç, “Demodeks olarak bilinen göz akarları kirpik diplerinde haşlanmış pirinç gibi yapışıklıklara neden olabilir. Toplumda rastlanma oranı yüzde 10 ila 80 arasındadır. Tozlu ortamda çalışanlarda, yastık kılıfı, makyaj ve havlu hijyenine dikkat etmeyenlerde daha sık görülür. Bebek şampuanı ile kirpikleri de özenle yıkamak gerekiyor. Göz kuruluğu yaşayanların akıllarına ilk olarak demodeks gelmeli” dedi.

#1
Foto - Bu kişilerde daha sık görülüyor: Göz kuruluğunun altında ne yatıyor?

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Aylin Kılıç, kirpik diplerinde bulunabilen demodekslerin göz sağlığına etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Aylin Kılıç, demodekslerin tedavisinin kısa süreli olabileceğini belirterek, “Demodeksler halk arasında akar olarak bilinir. Tozlarda olan hatta alerji ve astım sebebi olabilecek bir hayvan türüdür.

#2
Foto - Bu kişilerde daha sık görülüyor: Göz kuruluğunun altında ne yatıyor?

Akarlar kirpik diplerinde yaşarlar, çok küçük oldukları için onları göremeyiz ama bacak hareketlerini hissedebiliriz. Gözümüzde oluşan yağlı salgılar evdeki mitelerin besin kaynağıdır. Kirpiklerimizde yağlı salgı yapan bezeler vardır, bunlar gözyaşımızın buharlaşmaması için önemli rol oynar. Göz yüzeyimizin kaygan ve yumuşak olmasını sağlar” dedi.

#3
Foto - Bu kişilerde daha sık görülüyor: Göz kuruluğunun altında ne yatıyor?

"Mitelar hijyenle alakasız olarak çoğalma göstebilir Kirpik dibindeki mitelerin hijyenle alakası olmadığına işaret eden Doç. Dr. Kılıç, şu şekilde devam etti: "Eğer miteler kirpik dibimize yapıştıysa ve bundan besleniyorlarsa bizim gözümüzde çok ideal bir gözyaşı salınımı olmuyor anlamına gelir. Bu kirpik dibi iltihabı sebebidir, kirpik dibi iltihabına blefarit denir. Tedavisi kısa sürelidir, hayat boyu gelişen yapısal bir durumdur. Aslında hijyenle ilgili değildir. Gördüğünüz en temiz, en hijyenik kişide bile mite olabilir.

#4
Foto - Bu kişilerde daha sık görülüyor: Göz kuruluğunun altında ne yatıyor?

Tamamen kirle değil vücutta oluşan yağ ile besleniyor. Kurtulmamızın yolu da kirpiklerimizi yıkamamızdır. Mesela duş alırken kirpiklerimizi de yıkamamız lazım bunun için bebek şampuanı kullanabilirsiniz. Tek yıkamayla geçmeyecektir, gözleri düzenli şekilde yıkamak lazım. Göz temizliği konusunda makyaj yapan kadınlar daha şanslı oluyor. Çünkü sürekli makyaj temizliği yaptıkları için kirpik dipleri de daha hijyenik oluyor. Ama bu hem iyi hem kötü bir durum. Çünkü bazı makyaj partikülleri kirpik dibinde kalabiliyor, yüzde 100 temizlenemeyebiliyor. Makyaj partikülleri yağlı salınım yapan bezleri tıkayıp yerleşebiliyor."

#5
Foto - Bu kişilerde daha sık görülüyor: Göz kuruluğunun altında ne yatıyor?

"Son teknolojilerle kirpik diplerini temizliyoruz" Doç. Dr. Kılıç, gözde hissedilen batıkların aslında mite olduğuna dikkat çekerek değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: "Mitelar başı ve ayakları olan 0,1 ila 0,5 mm çapında küçük hayvanlardır. Onların ayaklarının dokundukları yerleri batma olarak hissediyoruz. Muayene sırasında miteleri mikroskopla göremiyoruz ama onun oluşturduğu klinik durumu tespit edebiliyoruz.

#6
Foto - Bu kişilerde daha sık görülüyor: Göz kuruluğunun altında ne yatıyor?

Tipik olarak kirpik diplerinde haşlanmış pirinç gibi yapışıklıklar görüyoruz. Normal şekilde temizlendiğinde geçecek bir şey olmadığı için mutlaka uzun dönemli tedavi uyguluyoruz. Tedavi sürecinde damlalar veriyoruz, mekanik temizlik veriyoruz ama alternatif olarak teknolojiden de yararlanıyoruz. Son teknolojilerle kirpik diplerine temizlik yapıyoruz. Bu sayede hastalar daha hızlı şekilde düzelebiliyorlar. Toplumda sık rastlanma oranı yüzde 10 ila 80 arasındadır. Tozlu ortamda çalışanlarda, yastık kılıfı, makyaj ve havlu hijyenine dikkat etmeyenlerde daha sık görüyoruz.

#7
Foto - Bu kişilerde daha sık görülüyor: Göz kuruluğunun altında ne yatıyor?

Sadece gözü yıkamak değil kirpikleri de özenle yıkamak gerekiyor. Kirpikleri saç yıkıyormuş gibi yıkamalıyız. Özellikle bebek şampuanı göz yakmadığı için tercih edebiliriz. Göz kuruluğu yaşayan kişiler acaba bende demodeks var mı diye düşünsünler. Akıllarına ilk bu gelsin. Gözü çok kaşımamak, dokunmamak gerekiyor. Vücudumuzun orijinal yağ bezleri onların yaşam ortamıdır. Odak noktamız göz sağlığımızdır. Gözün kuru olmaması gerekiyor, kuru göz görme bozukluğuna bile yol açabilir. Kirpiklerimizi korumak için düzenli temizlemeliyiz."

#8
Foto - Bu kişilerde daha sık görülüyor: Göz kuruluğunun altında ne yatıyor?

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