Bu kez giysi kumbarasından 'çocuk' çıktı

Bir görüntüde, kumbaranın içine sokulan çocuğun, kendisini bekleyen 2 kadına kıyafetleri verdiği, ardından da kumbaranın içinden çıkarıldığı anlar yer aldı. Bir diğer görüntüde de benzer bir olay yaşandı. Çocuğun kıyafetleri verdikten sonra giysi kumbarasından çıkarıldığı anlar saniye saniye kaydedildi. "Kumbaranın içine girmek yasak ve tehlikelidir" yazısına rağmen çocukların giysi kumbarasına sokulması tepki çekti.