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Bu kez giysi kumbarasından 'çocuk' çıktı

2024-02-18 11:41:25
Bu kez giysi kumbarasından 'çocuk' çıktı

İhtiyaç sahipleri için sokaklara yerleştirilen giysi kumbarasının içinden çocuk çıktı.

#1
Foto - Bu kez giysi kumbarasından 'çocuk' çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ihtiyaç sahiplerine kıyafet ulaştırmak amacıyla sokak üzerine yerleştirilen 2 giysi kumbarasında "pes" dedirten olay yaşandı. Çocukların kendisini bekleyen kadınlara kıyafetleri verdiği ve ardından kumbaranın içinden çıkarıldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

#2
Foto - Bu kez giysi kumbarasından 'çocuk' çıktı

Çayırova Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği 2 farklı giysi kumbarasında "pes" dedirten olay yaşandı. Bu tehlikeli anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da kayda alındı.

#3
Foto - Bu kez giysi kumbarasından 'çocuk' çıktı

Bir görüntüde, kumbaranın içine sokulan çocuğun, kendisini bekleyen 2 kadına kıyafetleri verdiği, ardından da kumbaranın içinden çıkarıldığı anlar yer aldı. Bir diğer görüntüde de benzer bir olay yaşandı. Çocuğun kıyafetleri verdikten sonra giysi kumbarasından çıkarıldığı anlar saniye saniye kaydedildi. "Kumbaranın içine girmek yasak ve tehlikelidir" yazısına rağmen çocukların giysi kumbarasına sokulması tepki çekti.

#4
Foto - Bu kez giysi kumbarasından 'çocuk' çıktı

Belediyeler tarafından şehrin çeşitli noktalarına konulan giysi kumbaraları, vatandaşların evlerinde kullanmadıkları giysi, ayakkabı ve tekstil ürünlerini geri dönüşüme kazandırıyor. Belediye tarafından kumbaralardan toplanan giysiler, ayrıştırılıp temizlendikten sonra gerekli ütü ve paketlemelerin ardından ücretsiz olarak vatandaşlara verilmek üzere mağazadaki raflarda yerlerini alıyor.

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