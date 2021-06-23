2021-06-23 08:54:01 Bu kareler başkent Ankara'dan! Felaketi yaşadılar
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Yenimahalle ilçesinde bulunan bir derede taşkın meydana geldi. Sel sularına kapılan 4 köpek ve 2 inek ölürken, tarım arazileri sular altında kaldı, 11 evi de su bastı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yenimahalle ilçesine bağlı Karacakaya Mahallesi'nde dağdan inen dere yatağında taşkın meydana geldi. Mahalle girişindeki menfezlerin de taşması sonucu, mahallede bulunan 11 müstakil evi su bastı. Mahalle sakini bir hayvancının dere yatağında otlattığı 2 ineği sele kapılarak kilometrelerce sürüklenip, öldü. Su basan evlerden birinde ise bahçede bulunan 4 köpek boğuldu.