  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
4
Bu kareler başkent Ankara'dan! Felaketi yaşadılar

2021-06-23 08:54:01
Bu kareler başkent Ankara'dan! Felaketi yaşadılar

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle Yenimahalle ilçesinde bulunan bir derede taşkın meydana geldi. Sel sularına kapılan 4 köpek ve 2 inek ölürken, tarım arazileri sular altında kaldı, 11 evi de su bastı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Ankara'da öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yenimahalle ilçesine bağlı Karacakaya Mahallesi'nde dağdan inen dere yatağında taşkın meydana geldi. Mahalle girişindeki menfezlerin de taşması sonucu, mahallede bulunan 11 müstakil evi su bastı. Mahalle sakini bir hayvancının dere yatağında otlattığı 2 ineği sele kapılarak kilometrelerce sürüklenip, öldü. Su basan evlerden birinde ise bahçede bulunan 4 köpek boğuldu.

#1
Foto - Su birikintisini tahliye etmek için Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Saat 18.00'de başlayan tahliye çalışmasının sabah saatlerine kadar sürebileceği bildirildi.

Su birikintisini tahliye etmek için Ankara Büyükşehir ve Yenimahalle Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Saat 18.00'de başlayan tahliye çalışmasının sabah saatlerine kadar sürebileceği bildirildi.

#2
Foto - Karacakaya Mahallesi sakinlerinden Fethi Akbulut, aşırı yağmur nedeniyle dere yatağında taşkın olduğunu belirterek,

Karacakaya Mahallesi sakinlerinden Fethi Akbulut, aşırı yağmur nedeniyle dere yatağında taşkın olduğunu belirterek, "Dağdan aşağı sel indi. Evleri su bastı. 2 katlı evi vardı komşunun, 1'inci katını komple su bastı. 4 köpeği vardı, hayvanlar orada kaldı, öldü. Köyde komşunun birinin dere yatağında otlattığı inekleri vardı, 2'sini sel suları sürüklemiş, telef oldu hayvanlar. Benim zararım da var. Ekinlerim vardı, 5- 6 dönümlük arazide ekli nohut vardı, sel altında kaldı" diye konuştu.

#3
Foto - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı ekiplerin gıda ve barınma gibi konularda tedbir aldığı belirtilerek,

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların mağdur olmaması için Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı ekiplerin gıda ve barınma gibi konularda tedbir aldığı belirtilerek, "Bugün yaşanan ve yer yer 34 kilogramı bulan yağışlar sonrasında Büyükşehir Belediyemize kent genelinde 901 ihbar ve talep gelmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaşanan afet sonucunda vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi için ihbarlarla tek tek ilgilenmekte olup 875 araç 1975 personel ile 901 noktanın tamamında çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

Libya’dan çok sert açıklama: İptal olmasını talep ediyoruz
Dünya

Libya’dan çok sert açıklama: İptal olmasını talep ediyoruz

Libya Başkanlık Konseyi, kendilerinden habersiz olarak 'ulusal diyalog formu' düzenleme çabasına girişen İtalya'ya çok sert tepki gösterdi...
Babacan ve Davutoğlu'na gizli mesaj iddiası: Yeni göreviniz birleşmek! Partinin adı bile belli
Gündem

Babacan ve Davutoğlu'na gizli mesaj iddiası: Yeni göreviniz birleşmek! Partinin adı bile belli

Ayrıldıkları AK Parti'yi bölmek için yeni partiler kurarak sözde siyasetlerine devam eden Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan vatandaştan bekledi..
Profesör 'Artık İstanbul'da aktif fay var' deyip depremin olacağı yeri söyledi
Gündem

Profesör 'Artık İstanbul'da aktif fay var' deyip depremin olacağı yeri söyledi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan 3.9'luk deprem sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Artık İstanbul'da aktif bir fay..
Pentagon’dan kritik Türkiye açıklaması: Ankara kabul etti
Dünya

Pentagon’dan kritik Türkiye açıklaması: Ankara kabul etti

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin Afganistan'daki havalimanının korunması konusunda öncülük etmeyi kabul ettiğini açıkla..
Batı'ya kafa tuttu: Uzun süredir hazırız
Dünya

Batı'ya kafa tuttu: Uzun süredir hazırız

Belarus Başbakanı Roman Golovçenko, Batı'nın ülkesine yönelik yaptırım kararlarına ilişkin, 'Yeterli kaynaklarımız ve rezervlerimiz var. Bu ..
Erdoğan-Biden anlaşması Yunan medyasını kudurttu
Gündem

Erdoğan-Biden anlaşması Yunan medyasını kudurttu

NATO Zirvesi'nde Erdoğan-Biden'ın Afganistan'da Kabil Havalimanı ile ilgili anlaşmaya varması Yunan medyasını rahatsız etti. Pentapostagma g..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay