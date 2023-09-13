Bu karar çok konuşulur! O şehre girecek olanlardan para alınacak

Alınan kararın amacının belirli dönemlerde günübirlik turizmin önüne geçmek olduğu belirtildi. Kararın belediye meclisinin belirleyeceği takvim doğrultusunda 2024 yılının yoğun geçmesi beklenen 30 gününde uygulanacağı ifade edildi. Ayrıca 14 yaş altı çocukların, Venedik sakinlerinin, Venedik’in içinde bulunduğu Veneto bölgesinde ikamet edenlerin, çalışanların, Venedik’teki öğrencilerin, bakıma muhtaç olanların, spor müsabakalarına katılanların ve Venedik’teki tesislerde konaklayanların karardan muaf olduğu belirtildi. Venedik'e günübirlik gelenlerin 5 euro ödemesi bekleniyor.