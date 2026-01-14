Bu kadarını kimse beklemiyordu: İkisi birden açıklanacak! Müthiş hamle

Nuno Tavares, Avrupa'da önemli liglerde forma giyerek ciddi deneyim elde etti. Benfica'dan yetişen başarılı sol bek, daha sonra İngiltere'de Nottingham Forest ve Arsenal'de, Fransa'da Marsilya ve son olarak İtalya'da Lazio'da forma giydi. Portekiz Milli Takımı'nda da süre alan Tavares, 25 yaşında olmasına karşın önemli tecrübeler edindi. Siyah-beyazlıların transferdeki bir numaralı gündemi Nuno Tavares, İtalyan basınında da en çok konuşulan isimlerden oldu. Lazio ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği aktarıldı. Beşiktaş'ın transferi bitirme noktasında olduğu duyuruldu. Nuno Tavares konusunda Beşiktaş'la anlaşmaya yakın olan Lazio'nun, sözleşme konusunda önemli bir ısrarı bulunuyor. Siyah-beyazlılar, şarta bağlı satın alma opsiyonu istese de İtalyan kulübünün 'zorunlu' satın alma opsiyonunu devreye alma yönünde şart koştuğu bildirildi.