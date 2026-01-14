  • İSTANBUL
Bu kadarını kimse beklemiyordu: İkisi birden açıklanacak! Müthiş hamle
Emrah Savcı

Bu kadarını kimse beklemiyordu: İkisi birden açıklanacak! Müthiş hamle

Ara transferde savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş; Filip Jörgensen, Emmanuel Agbadou ve Nuno Tavares için kulüpleriyle masada. Yönetim, yüksek satın alma opsiyonlarını aşağı çekerek transferleri bu hafta bitirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş ara transferde, savunmayı adeta yenileme harekatına girişti. Mert Günok, Jurasek ve Paulista’nın ayrılıkları sonrası kaleye Chelsea’den Filip Jörgensen, stopere Wolverhampton’dan Emmanuel Agbadou ve sol beke Lazio’dan Nuno Tavares eklemleriyle kadro kalitesi arttırılmaya çalışılıyor.

Transfer listesinde ilk sırada olan Lazio'da forma giyen Tavares'le görüşmelerini olumlu yönde ilerleten Kartal, bir an önce bu transferde mutlu sona ulaşmak istiyor. SAVUNMA SİL BAŞTAN İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'da çıkan haberde siyah beyazlıların 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmaya yakın olduğu belirtildi.

Lazio ile Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kiralama yöntemi üzerinde anlaşma noktasına geldiği aktarıldı. Lazio'nun Portekizli oyuncuyu elden çıkarmaya sıcak baktığı ifade edilirken Beşiktaş'ın, satın alma opsiyonlu kiralamayı önceliğine aldığı bildirildi. İtalyan kulübünün Tavares için satın alma opsiyonunu 9 milyon euro olarak belirleyeceği kaydedildi.

Satın alma opsiyonunun sezon sonunda devreye gireceği vurgulandı. Lazio ile sözleşmesi Haziran 2029'da bitecek tecrübeli sol bekin piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Nuno Tavares bu sezon 10 resmi maçta sahaya çıktı. Beşiktaş ve Lazio, Nuno Taraves transferinde önemli bir detayı daha görüşüyor. 2022-2025 yılları arası Arsenal'in sözleşmeli oyuncusu olan Tavares'in halen daha oyuncu üzerinde hak sahibi olduğu belirtildi. Yüzde 35'lik pay hakkı olan İngiliz ekibiyle bu konuda görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Lazio'nun bu payı düşürmek istediği kaydedildi.

Nuno Tavares, Avrupa'da önemli liglerde forma giyerek ciddi deneyim elde etti. Benfica'dan yetişen başarılı sol bek, daha sonra İngiltere'de Nottingham Forest ve Arsenal'de, Fransa'da Marsilya ve son olarak İtalya'da Lazio'da forma giydi. Portekiz Milli Takımı'nda da süre alan Tavares, 25 yaşında olmasına karşın önemli tecrübeler edindi. Siyah-beyazlıların transferdeki bir numaralı gündemi Nuno Tavares, İtalyan basınında da en çok konuşulan isimlerden oldu. Lazio ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği aktarıldı. Beşiktaş'ın transferi bitirme noktasında olduğu duyuruldu. Nuno Tavares konusunda Beşiktaş'la anlaşmaya yakın olan Lazio'nun, sözleşme konusunda önemli bir ısrarı bulunuyor. Siyah-beyazlılar, şarta bağlı satın alma opsiyonu istese de İtalyan kulübünün 'zorunlu' satın alma opsiyonunu devreye alma yönünde şart koştuğu bildirildi.

