Bu kadar kolaymış deyip göze alıp yapanlar! Estetik uyarısı: Bakın vücudunuzda neler oluyor?

Dermatolojik uygulamaların uzman kişiler tarafından yapılmasını gerektiğini söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Selim Gümüş, "Akne her yaş grubundan hasta da gözüküyor, karşımıza geliyor. Çocuklardan ergenlikten ileri yaşa kadar hastalar kendilerince internetten buldukları kozmetik ürünlerle tedavi yoluna gitmekteler, bu yanlış bir uygulama. İnternetten alınan her kozmetik ürün akne için iyi değildir. Özellikle bazı kozmetik ürünler komedojenik yani akneyi oluşturan komedon dediğimiz parçaları oluşturduğu için tedavi etmek yerine tam tersi akneyi daha da artırıyor. Riskli bir lezyonsa çıkarmayı öneriyoruz ama hastalar uzun süre geciktiriyor. Neden; çünkü bıçak değerse yayılır diye düşünüp aldırmayıp ilerletiyorlar. Başkalarına iyi gelen kozmetik ürünlerin kendilerine de iyi geleceğini düşünerek karar verip uygulamaya geçiyorlar. Uzmanlardan öneriyle kullanmalarını istiyoruz. İnstagram, sosyal medyanın da etkisiyle insanlar yüz güzelliğine önem veriyorlar. Bize çok sık başvuruyor bu tür vakalar. Geçtiğimiz günlerde başvuran bir hastamız kalıcı fondöten uygulaması yaptırmış, doktorun olduğu bir merkez bile değildi. Bu fondötenin renginde bir değişiklik olduğu için hasta, memnun kalmadığını ifade ederek geldi. Bu tür tedavileri son dönemlerde çok sık görmeye başladık" dedi.