2024-02-15 17:47:14 Bu kadar kolaymış deyip göze alıp yapanlar! Estetik uyarısı: Bakın vücudunuzda neler oluyor?
Son yıllarda kalıcı makyaj ve estetik uygulamalara ilginin giderek arttığı ifade edilirken uzmanlar uyarıyor. Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Bölümünden Uzm. Dr. Selim Gümüş, estetik uygulamaların ehli ellerde yaptırılması gerekliliğini anlatırken uygunsuz noktalarda hekim olmayan kişiler tarafından yapılan işlemlerin hayat boyu sürecek etkileri olabileceğine dikkat çekti. Uzm. Dr. Gümüş, vatandaşları ürün alırken eczaneleri tercih etmeleri konusunda uyarırken taklit ürünlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.