Bu kadar da olmaz! Piknikçiler barajı çöplüğe çevirdi

Atıklar nedeniyle sadece çevrenin değil, barajdaki balıklar ve kurbağalar ile su kuşlarının da zarar gördüğünü belirten Demir, "Burası aynı zamanda bir su havzasıdır. Burada su kuşları var. Su kuşlarının da beslenme alanı burası. Suyun içerisinde kurbağalar ve balıklarımız var. Şimdi buraya biz plastik atıklarımızı attığımız zaman, bu suya gidiyor. Su kuşları burada, onların içindeki, ambalaj atıklarının içerisindeki gıdalara ulaşmak için pet şişeleri ve naylon poşetleri de yemiş oluyor. Kimileri boynuna dolanıyor, ayağına dolanıyor, pençesine dolanıyor, kanadına dolanıyor. Bazen de o atıklardan zehirleniyorlar. Sindirim sistemini bozuyor. O nedenle de burası sadece bizim kullanımımıza açık alan değil, hayvanların da doğal alanıdır. Bütün doğal alanlarda olduğu gibi dikkat etmeliyiz” dedi.