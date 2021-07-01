'Bu kadar da olmaz' dedirten olay! Mermer lavabo çıktı

Dalış ekibi deniz dibi temizliği yaparken, Tepecik Demir Topal İlkokulu-Ortaokulu öğrencileri de etkinliğe katılarak sahil kısmında kıyı temizliği gerçekleştirdi. Belediye yetkilileri, çevrenin korunması ve geri dönüşümün önemi üzerine çıkan atıklardan örnekler sunarak öğrencileri bilgilendirdi. Öğrencilerin çevreyi atıklardan arındırma çalışmalara dahil edilmesi, çevre bilinci kazanmalarına da katkı sağlıyor. Deniz dibi temizliği, aynı zamanda Marmara Denizi'nde görülen müsilaj gibi kirliliklerin başka denizlerde de oluşmasını engellemek için örnek alınacak çalışmalardan biri. Bodrum Belediyesi, doğa ve çevreyi koruma önceliğiyle deniz dibi temizliği çalışmalarına önümüzdeki günlerde de devam edecek.