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Bu kadar ahlaksızlık olmaz! Binanın kolonlarını görenler şok oldu

2023-02-24 14:40:41
Bu kadar ahlaksızlık olmaz! Binanın kolonlarını görenler şok oldu

Batman'da şiddetli hissedilen deprem bazı binalarda hasara neden oldu.

#1
Foto - Bu kadar ahlaksızlık olmaz! Binanın kolonlarını görenler şok oldu

Deprem sonrası ülke genelinde olduğu gibi Batman'da da binaların sağlamlığı sorgulanmaya başlandı.

#2
Foto - Bu kadar ahlaksızlık olmaz! Binanın kolonlarını görenler şok oldu

Batman Yeni Mahalle Komando Caddesi üzerinde bulunan 18 dairelik 25 yıllık binanın kolonlarını kontrol eden bina sakinleri, patlayan kolonlardan çıkanlar karşısında şoke oldu.

#3
Foto - Bu kadar ahlaksızlık olmaz! Binanın kolonlarını görenler şok oldu

Bina sakinlerinden Bahaddin Ersöz, binalarında 4 kolon yerine tuğladan yapılmış kolonların olduğunu belirtti.

#4
Foto - Bu kadar ahlaksızlık olmaz! Binanın kolonlarını görenler şok oldu

Gördükleri karşısında şoke olduklarını belirten bina sakinlerinden Bahaddin Ersöz, şunları söyledi:

#5
Foto - Bu kadar ahlaksızlık olmaz! Binanın kolonlarını görenler şok oldu

"Gördüğünüz gibi kolonlar tuğladan yapıldığı için bina ağır hasarlı olmuş. Bu kolonlar tuğla olduğundan dolayı binamızda 8 tane ana kolonumuz ağır hasarlı. Ağır hasarlı olduğundan dolayı 18 daire ve 2 tane dükkanımızı boşaltmak durumunda kaldık. Dükkan ve daire sahipleri mağdur durumda. Daire sahipleri eşyalarını almadan hırsızlar binaya girerek çoğu eşyalarımızı çalmışlar. Dükkan sahipleri de eşyaların çoğunu dışarı atmışlar. Giden gelen eşyalarını talan etmiş. Binamızda 8 tane ana kolonumuz şu an çatlak ve binamıza giremiyoruz. Yetkililerden acilen yardım istiyoruz. Bizim kolonlar tuğladan olmamış olmasaydı hiçbir sorun olmazdı. Tuğladan yapılmış 4 tane kolonumuz var. Benim tahminim müteahhitler belediyeden izin almak için kolon görünümlü tuğla yapmışlar. Zaten içinde sadece tuğla var. Kolon görünümlü bu tuğlalar çöktüğünden dolayı içerdeki ana kolonlardan 8 tanesi patlamış. Demirleri, betonları hepsi dışarı çıkmış. Ben inşaatçı bir insanım. Bu asla normal bir kolon değil. Batman'da böyle bir bina yok. Türkiye'de de bulamazsınız. Her türlü hırsızlığı gördük de tuğladan yapılmış kolon hırsızlığını ilk kez görüyoruz ve şu an şaşkınız. Bütün daire sahipleri bu durum karşısında şaşkın. Böyle bir şeyi asla kabul etmeyiz. Bir an önce bizi mağdur eden insanların yetkililer tarafından gerekli işlemlerin yapılmasını rica ediyoruz"

#6
Foto - Bu kadar ahlaksızlık olmaz! Binanın kolonlarını görenler şok oldu

Bina sakinlerinden Ali Çelik ise binanın en alt katında esnaf olduğunu söyledi.

#7
Foto - Bu kadar ahlaksızlık olmaz! Binanın kolonlarını görenler şok oldu

Daha önce binanın alt katının daire olduğunu ve sonradan büyütülerek dükkana dönüştürüldüğünü kaydeden Çelik, şu ifadeleri kullandı:

#8
Foto - Bu kadar ahlaksızlık olmaz! Binanın kolonlarını görenler şok oldu

"Biz esnaf olarak şu an mağduruz. Normalde burada giyim malzemelerim vardı. Hırsızlar tarafından bayağı bir malımın çalındığının farkına vardım. Baktım durum böyle, ben de dışarıya attım. Şu an ürünlerim nerededir bilmiyorum. Hasarımız çok burada. Yetkililerden yardım talep ediyoruz. Şu an kolonlarımız normal kolon olmuş olsaydı herkesinki gibi bugün bu durumda olmazdık. Kolonlar tuğladan ve oynama yapıldığı için bu sıkıntıyı yaşadık. Zaten ilk depremde burası bayağı harabeye döndü. Mühendisler, inşaatçılar bunun ne şekilde olduğunu biliyorlar. Bu şekilde hasar oluştu, şu an mağduruz"

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