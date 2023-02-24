Bu kadar ahlaksızlık olmaz! Binanın kolonlarını görenler şok oldu

"Gördüğünüz gibi kolonlar tuğladan yapıldığı için bina ağır hasarlı olmuş. Bu kolonlar tuğla olduğundan dolayı binamızda 8 tane ana kolonumuz ağır hasarlı. Ağır hasarlı olduğundan dolayı 18 daire ve 2 tane dükkanımızı boşaltmak durumunda kaldık. Dükkan ve daire sahipleri mağdur durumda. Daire sahipleri eşyalarını almadan hırsızlar binaya girerek çoğu eşyalarımızı çalmışlar. Dükkan sahipleri de eşyaların çoğunu dışarı atmışlar. Giden gelen eşyalarını talan etmiş. Binamızda 8 tane ana kolonumuz şu an çatlak ve binamıza giremiyoruz. Yetkililerden acilen yardım istiyoruz. Bizim kolonlar tuğladan olmamış olmasaydı hiçbir sorun olmazdı. Tuğladan yapılmış 4 tane kolonumuz var. Benim tahminim müteahhitler belediyeden izin almak için kolon görünümlü tuğla yapmışlar. Zaten içinde sadece tuğla var. Kolon görünümlü bu tuğlalar çöktüğünden dolayı içerdeki ana kolonlardan 8 tanesi patlamış. Demirleri, betonları hepsi dışarı çıkmış. Ben inşaatçı bir insanım. Bu asla normal bir kolon değil. Batman'da böyle bir bina yok. Türkiye'de de bulamazsınız. Her türlü hırsızlığı gördük de tuğladan yapılmış kolon hırsızlığını ilk kez görüyoruz ve şu an şaşkınız. Bütün daire sahipleri bu durum karşısında şaşkın. Böyle bir şeyi asla kabul etmeyiz. Bir an önce bizi mağdur eden insanların yetkililer tarafından gerekli işlemlerin yapılmasını rica ediyoruz"