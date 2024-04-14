Bu listeye Türk askeri damga vurdu! İşte Ortadoğu'nun en güçlü ordusu

Son yıllarda savunma sanayinde yaptığı atılımlarla ön plana çıkan Türkiye'nin 2023 yılında savunma bütçesi 40 milyar dolar oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ise Global Firepower sitesindeki verilere göre aktif ve rezerv askerler ile beraber toplam 883 bin 900 personel yer alıyor. Ayrıca siteye göre Türkiye'nin toplamda 1069 adet askeri hava aracı bulunmakta. Türk Deniz Kuvvetleri ise 16 fırkateyn, 9 korvet, 11 savaş mayını gemisi, 34 devriye gemisi, 12 denizaltı, bir havuzlu çıkarma gemisi ve çeşitli sayılarda karakol gemileri ile hücumbotlarla oldukça güçlü bir donanma olarak göze çarpıyor. Kara Kuvvetleri envanterinde ise 2231 tank ile 55 bin 104 zırhlı araç bulunuyor. Son yıllarda oldukça güçlü bir İHA ve SİHA filosuna sahip Türkiye'nin insansız hava araçları ile ilgili sitede bir veri yer almıyor. Kaynak: Haber 7