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Bu listeye Türk askeri damga vurdu! İşte Ortadoğu'nun en güçlü ordusu

2024-04-14 11:41:56
Bu listeye Türk askeri damga vurdu! İşte Ortadoğu'nun en güçlü ordusu

Ortadoğu'nun en güçlü ordusunun hangisi olduğu merak ediliyor. Yayınlanan 60 farklı kriterdeki değerlendirmeye göre, Türkiye listeye damga vurdu.

#1
Foto - Bu listeye Türk askeri damga vurdu! İşte Ortadoğu'nun en güçlü ordusu

Bölgedeki askeri dengeler, uluslararası ilişkiler açısından önemli bir rol oynuyor.

#2
Foto - Bu listeye Türk askeri damga vurdu! İşte Ortadoğu'nun en güçlü ordusu

Global Firepower'ın 2024 raporuna göre Orta Doğu'nun en güçlü ordularının listesi…

#3
Foto - Bu listeye Türk askeri damga vurdu! İşte Ortadoğu'nun en güçlü ordusu

15- Lübnan

#4
Foto - Bu listeye Türk askeri damga vurdu! İşte Ortadoğu'nun en güçlü ordusu

14- Bahreyn

#5
Foto - Bu listeye Türk askeri damga vurdu! İşte Ortadoğu'nun en güçlü ordusu

13- Yemen

#6
Foto - Bu listeye Türk askeri damga vurdu! İşte Ortadoğu'nun en güçlü ordusu

12- Ürdün

#7
Foto - Bu listeye Türk askeri damga vurdu! İşte Ortadoğu'nun en güçlü ordusu

11- Umman

#8
Foto - Bu listeye Türk askeri damga vurdu! İşte Ortadoğu'nun en güçlü ordusu

10- Kuveyt

#9
Foto - Bu listeye Türk askeri damga vurdu! İşte Ortadoğu'nun en güçlü ordusu

9- Katar

#10
Foto - Bu listeye Türk askeri damga vurdu! İşte Ortadoğu'nun en güçlü ordusu

8- Suriye

#11
Foto - Bu listeye Türk askeri damga vurdu! İşte Ortadoğu'nun en güçlü ordusu

7- BAE

#12
Foto - Bu listeye Türk askeri damga vurdu! İşte Ortadoğu'nun en güçlü ordusu

6- Irak

#13
Foto - Bu listeye Türk askeri damga vurdu! İşte Ortadoğu'nun en güçlü ordusu

5- Suudi Arabistan

#14
Foto - Bu listeye Türk askeri damga vurdu! İşte Ortadoğu'nun en güçlü ordusu

4- İsrail

#15
Foto - Bu listeye Türk askeri damga vurdu! İşte Ortadoğu'nun en güçlü ordusu

3- Mısır

#16
Foto - Bu listeye Türk askeri damga vurdu! İşte Ortadoğu'nun en güçlü ordusu

2- İran

#17
Foto - Bu listeye Türk askeri damga vurdu! İşte Ortadoğu'nun en güçlü ordusu

1- Türkiye

#18
Foto - Bu listeye Türk askeri damga vurdu! İşte Ortadoğu'nun en güçlü ordusu

Son yıllarda savunma sanayinde yaptığı atılımlarla ön plana çıkan Türkiye'nin 2023 yılında savunma bütçesi 40 milyar dolar oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ise Global Firepower sitesindeki verilere göre aktif ve rezerv askerler ile beraber toplam 883 bin 900 personel yer alıyor. Ayrıca siteye göre Türkiye'nin toplamda 1069 adet askeri hava aracı bulunmakta. Türk Deniz Kuvvetleri ise 16 fırkateyn, 9 korvet, 11 savaş mayını gemisi, 34 devriye gemisi, 12 denizaltı, bir havuzlu çıkarma gemisi ve çeşitli sayılarda karakol gemileri ile hücumbotlarla oldukça güçlü bir donanma olarak göze çarpıyor. Kara Kuvvetleri envanterinde ise 2231 tank ile 55 bin 104 zırhlı araç bulunuyor. Son yıllarda oldukça güçlü bir İHA ve SİHA filosuna sahip Türkiye'nin insansız hava araçları ile ilgili sitede bir veri yer almıyor. Kaynak: Haber 7

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