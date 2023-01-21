Bu işin ekonomi ile ilgisi yok! Fırsatçılar etin kilosunu 130 liradan 245’e çıkardı

ESK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ramazan ayı öncesi hazırlıklar çerçevesinde et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla ESK için gerekli olan yetki ve görevlendirmelerin yapıldığı bildirildi. Buna göre Et ve Süt Kurumu gerekirse piyasaya taze et satışı yapacak.