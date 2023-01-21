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Ekonomi
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Bu işin ekonomi ile ilgisi yok! Fırsatçılar etin kilosunu 130 liradan 245’e çıkardı

2023-01-21 08:50:36
Bu işin ekonomi ile ilgisi yok! Fırsatçılar etin kilosunu 130 liradan 245’e çıkardı

Uzun süredir düşme eğilimi gösteren enflasyon hızı bazı satıcıların fırsatçılık yapmasına mani olamadı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Karkas et fiyatlarında son zamanlarda ciddi artışlar oldu. 1 kg kıyma fiyatı 225 lira 1 kg kuşbaşının fiyatı 245 TL’ye çıktı." diye konuştu. Öte yandan Et ve Süt Kurumu'na piyasayı düzenleme ve dengeleme amacıyla yetki verildi.

#1
Foto - Bu işin ekonomi ile ilgisi yok! Fırsatçılar etin kilosunu 130 liradan 245’e çıkardı

Et ve Süt Kurumu, kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirleri almak için harekete geçti.

#2
Foto - Bu işin ekonomi ile ilgisi yok! Fırsatçılar etin kilosunu 130 liradan 245’e çıkardı

ESK tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ramazan ayı öncesi hazırlıklar çerçevesinde et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacıyla ESK için gerekli olan yetki ve görevlendirmelerin yapıldığı bildirildi. Buna göre Et ve Süt Kurumu gerekirse piyasaya taze et satışı yapacak.

#3
Foto - Bu işin ekonomi ile ilgisi yok! Fırsatçılar etin kilosunu 130 liradan 245’e çıkardı

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı: “Karkas et fiyatlarında son zamanlarda ciddi artışlar oldu. 1 kg kıyma fiyatı 225 lira 1 kg kuşbaşının fiyatı 245 TL’ye çıktı.

#4
Foto - Bu işin ekonomi ile ilgisi yok! Fırsatçılar etin kilosunu 130 liradan 245’e çıkardı

Bu daha altı ay önce 125-130 lira bandındaydı. Kasaplar fiyat etiketi koyamaz hale geldiklerini ifade ediyorlar. Her hafta müşteriye yeni fiyatı izah etmekte zorlanıyorlar.

#5
Foto - Bu işin ekonomi ile ilgisi yok! Fırsatçılar etin kilosunu 130 liradan 245’e çıkardı

Kırmızı et çocukların gelişiminde en önemli faktör olan aminoasitleri barındıran değerli bir besindir. Bu nedenle kırmızı et üretiminin ve tüketiminin sürdürülebilir olması için kamu otoritesinin gereken tedbirleri alması, üretimin artırılması, fiyatların makul noktaya çekilmesine gayret edilmesi gerekmektedir.

#6
Foto - Bu işin ekonomi ile ilgisi yok! Fırsatçılar etin kilosunu 130 liradan 245’e çıkardı

'ESK DENGE UNSURU OLMALI' Yaklaşık 6 aydır dolardaki artış yüzde 5 olmasına karşılık akaryakıt ürünlerinde ve ambalaj malzemelerindeki ucuzlama perakende fiyatlara yansımamakta tam tersine et başta olmak üzere temel gıda ürünlerine zam furyası sürdürülmektedir.

#7
Foto - Bu işin ekonomi ile ilgisi yok! Fırsatçılar etin kilosunu 130 liradan 245’e çıkardı

Et ve Süt Kurumu’nun daha aktif rol oynaması ve piyasada denge unsuru olması gerekmektedir. Kamu kurumu olarak piyasada önemli bir aktördür.

#8
Foto - Bu işin ekonomi ile ilgisi yok! Fırsatçılar etin kilosunu 130 liradan 245’e çıkardı

ESK KIRMIZI ET SATIŞINI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? ESK piyasada dengeleyici önemli bir unsurdur. Gerekirse piyasaya makul fiyatta karkas et sunumu gerçekleştirerek fiyatların dengede kalmasını sağlamalıdır. ESK kırmızı et satışını Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden de yapabilir, bunu toptan et piyasasına da verebilir.

#9
Foto - Bu işin ekonomi ile ilgisi yok! Fırsatçılar etin kilosunu 130 liradan 245’e çıkardı

SPEKÜLATİF FİYAT ARTIŞLARINI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPILABİLİR? Spekülatif et fiyatlarını önlemek için karkas etlerin hangi fiyattan ve hangi kanalda tüketicilere ulaştırılmasının izlenmesinde fayda vardır. Stokçuların deposuna mı gidiyor, yoksa kasapların dolaplarına gidip tüketiciye mi sunuluyor? Onu da izlemek gerekir.

#10
Foto - Bu işin ekonomi ile ilgisi yok! Fırsatçılar etin kilosunu 130 liradan 245’e çıkardı

İthalat geçici bir çözümdür, hayvancılığın geliştirilmesi lazım, spekülatif hareketlere engel olunmalıdır.

#11
Foto - Bu işin ekonomi ile ilgisi yok! Fırsatçılar etin kilosunu 130 liradan 245’e çıkardı

ET VE SÜT FİYATLARINI DÜŞÜRMEK İÇİN NE YAPILABİLİR? Üretimin artırılması, spekülatif hareketlere de sıkı denetimle fırsat verilmemesi gerekir. Bazıları kırmızı eti piyasaya sürmeyerek soğuk depolarında bekletiyorlar talep artsın ve fiyat yükselsin diye bekletiyorlar.”

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