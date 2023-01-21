2023-01-21 08:50:36 Bu işin ekonomi ile ilgisi yok! Fırsatçılar etin kilosunu 130 liradan 245’e çıkardı
Uzun süredir düşme eğilimi gösteren enflasyon hızı bazı satıcıların fırsatçılık yapmasına mani olamadı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Karkas et fiyatlarında son zamanlarda ciddi artışlar oldu. 1 kg kıyma fiyatı 225 lira 1 kg kuşbaşının fiyatı 245 TL’ye çıktı." diye konuştu. Öte yandan Et ve Süt Kurumu'na piyasayı düzenleme ve dengeleme amacıyla yetki verildi.