Bu işin ekonomi ile ilgisi yok! Fırsatçılar etin kilosunu 130 liradan 245’e çıkardı

ESK KIRMIZI ET SATIŞINI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? ESK piyasada dengeleyici önemli bir unsurdur. Gerekirse piyasaya makul fiyatta karkas et sunumu gerçekleştirerek fiyatların dengede kalmasını sağlamalıdır. ESK kırmızı et satışını Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden de yapabilir, bunu toptan et piyasasına da verebilir.