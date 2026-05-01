Petrol lobisi üzülecek! Hidrojen motorunda yeni gelişme

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Almanya’da geliştirilen yeni nesil hidrojen motoru, yüzde 60’ı aşan verimlilik oranı ve sıfır emisyon iddiasıyla dikkat çekti. Özellikle ağır hizmet alanlarında dizel motorlara alternatif olması beklenen sistem, sanayinin de ilgisini çekmeye başladı.

#1
Enerji ve ulaşım teknolojilerinde dikkat çeken yeni bir gelişme Almanya’dan geldi. Otto-von-Guericke Üniversitesi Magdeburg bünyesinde geliştirilen hidrojen motoru, yüksek verimlilik oranı ve çevre dostu yapısıyla öne çıktı. Yeni sistemin, özellikle ağır hizmet uygulamalarında dizel motorlara güçlü bir alternatif oluşturabileceği değerlendiriliyor. Araştırmacılar tarafından geliştirilen motor, klasik içten yanmalı motorlardan farklı bir prensiple çalışıyor. “Hidrojen çevrim motoru” olarak adlandırılan bu sistem, kapalı döngü yapısıyla hem enerji üretimini sürdürüyor hem de emisyon oluşumunu en aza indirmeyi hedefliyor.

#2
Yeni motorun temelinde hidrojen, oksijen ve argondan oluşan özel bir gaz karışımı yer alıyor. Bu yapı içinde hidrojen ana enerji kaynağını oluştururken, oksijen reaksiyonun gerçekleşmesini sağlıyor. Argon ise yanmaya katılmayan ancak sistemin dengeli şekilde çalışmasına yardımcı olan taşıyıcı gaz görevini üstleniyor. Argonun kimyasal olarak reaksiyona girmemesi, motor içinde daha kontrollü termodinamik koşulların oluşmasını sağlıyor. Bu da sistemin hem daha kararlı çalışmasına hem de verimliliğinin yükselmesine katkı veriyor.

#3
Sistemin en dikkat çekici yönlerinden biri, kullanılan gaz karışımının büyük bölümünün motor içinde tutulması. Güç üretiminin ardından gazlar soğutuluyor, işleniyor ve yeniden çevrime sokuluyor. Böylece geleneksel motorlarda ortaya çıkan egzoz gazı salımı büyük ölçüde ortadan kaldırılıyor. Reaksiyon sırasında ortaya çıkan hidrojen de ayrıştırılıp sıvılaştırılarak yeniden kullanılabiliyor. Bu yapı sayesinde sistem, klasik motorların aksine sıfır emisyona yakın çalışma potansiyeli taşıyor.

#4
Araştırma ekibi, “Argon Power Cycle” adı verilen bu sistemi hem fiziksel test düzeneğinde hem de bilgisayar simülasyonlarında inceledi. Elde edilen sonuçlar, motorun yüzde 60’ın üzerinde verimlilik sunabildiğini ortaya koydu. Bu oran, günümüzde kullanılan birçok dizel motorun verimlilik seviyesinin üzerine çıkıyor. Üstelik sistemin güç üretimi açısından da dizel motorlarla yarışabilecek seviyede olduğu belirtiliyor. Bu durum, hidrojen motorunu özellikle ağır yük taşıyan ve yüksek enerji ihtiyacı duyan sektörler için dikkat çekici hale getiriyor. Yeni motor teknolojisinin, batarya tabanlı elektrikli çözümlerin zorlandığı alanlarda önemli bir seçenek olabileceği belirtiliyor. Uzun yol taşımacılığı, tarım makineleri, inşaat ekipmanları ve sabit enerji üretim sistemleri bu alanların başında geliyor. Bu sektörlerde menzil, şarj süresi ve altyapı eksikliği gibi sorunlar, bataryalı sistemlerin önünde önemli engeller oluşturuyor. Hidrojen motoru ise bu boşluğu doldurabilecek alternatiflerden biri olarak görülüyor.

#5
Araştırma ekibine göre kapalı döngü tasarım yalnızca çevresel değil, ekonomik açıdan da avantaj sunabilir. Açık çevrimli hidrojen motorlarına kıyasla daha düşük işletme maliyeti sağlayabileceği ifade ediliyor. Bu avantajın arkasında ise pahalı egzoz arıtma sistemlerine ihtiyaç duyulmaması ve yüksek verimlilik sayesinde enerji kullanımının daha iyi optimize edilmesi yatıyor. Her ne kadar sistem henüz geliştirme aşamasında olsa da, teknoloji şimdiden sanayinin dikkatini çekmiş durumda. Özellikle denizcilik sektöründeki büyük üreticilerin projeye ilgi gösterdiği belirtiliyor. Bu ilginin temel nedenlerinden biri, birçok sektörün 2050 yılına kadar iklim nötr çözümler geliştirme baskısıyla karşı karşıya olması. Yeni hidrojen motoru, bu baskıya yanıt verebilecek güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.

#6
Buna karşın sistemin tamamen sorunsuz olduğu söylenmiyor. Araştırmacılar, motorun güç yoğunluğu tarafında bazı sınırlamalar bulunduğunu belirtiyor. Her çevrimde sisteme verilebilecek hidrojen miktarının teknik olarak sınırlı olması, performans üzerinde belirli kısıtlar yaratabiliyor. Ayrıca motor içindeki süreçler sonucunda karbondioksit birikimi oluşabileceği ve bunun da zamanla performansı olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor. Yine de geliştirilen bu yeni motor, hidrojen teknolojilerinde yalnızca teorik değil, gerçek kullanım alanlarına yaklaşan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Eğer test süreçleri başarıyla tamamlanırsa, gelecekte ağır sanayi ve taşımacılıkta dizel motorların karşısına çok güçlü bir rakip çıkabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23