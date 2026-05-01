Petrol lobisi üzülecek! Hidrojen motorunda yeni gelişme

Araştırma ekibi, “Argon Power Cycle” adı verilen bu sistemi hem fiziksel test düzeneğinde hem de bilgisayar simülasyonlarında inceledi. Elde edilen sonuçlar, motorun yüzde 60’ın üzerinde verimlilik sunabildiğini ortaya koydu. Bu oran, günümüzde kullanılan birçok dizel motorun verimlilik seviyesinin üzerine çıkıyor. Üstelik sistemin güç üretimi açısından da dizel motorlarla yarışabilecek seviyede olduğu belirtiliyor. Bu durum, hidrojen motorunu özellikle ağır yük taşıyan ve yüksek enerji ihtiyacı duyan sektörler için dikkat çekici hale getiriyor. Yeni motor teknolojisinin, batarya tabanlı elektrikli çözümlerin zorlandığı alanlarda önemli bir seçenek olabileceği belirtiliyor. Uzun yol taşımacılığı, tarım makineleri, inşaat ekipmanları ve sabit enerji üretim sistemleri bu alanların başında geliyor. Bu sektörlerde menzil, şarj süresi ve altyapı eksikliği gibi sorunlar, bataryalı sistemlerin önünde önemli engeller oluşturuyor. Hidrojen motoru ise bu boşluğu doldurabilecek alternatiflerden biri olarak görülüyor.