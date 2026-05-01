Petrol lobisi üzülecek! Hidrojen motorunda yeni gelişme

Araştırma ekibine göre kapalı döngü tasarım yalnızca çevresel değil, ekonomik açıdan da avantaj sunabilir. Açık çevrimli hidrojen motorlarına kıyasla daha düşük işletme maliyeti sağlayabileceği ifade ediliyor. Bu avantajın arkasında ise pahalı egzoz arıtma sistemlerine ihtiyaç duyulmaması ve yüksek verimlilik sayesinde enerji kullanımının daha iyi optimize edilmesi yatıyor. Her ne kadar sistem henüz geliştirme aşamasında olsa da, teknoloji şimdiden sanayinin dikkatini çekmiş durumda. Özellikle denizcilik sektöründeki büyük üreticilerin projeye ilgi gösterdiği belirtiliyor. Bu ilginin temel nedenlerinden biri, birçok sektörün 2050 yılına kadar iklim nötr çözümler geliştirme baskısıyla karşı karşıya olması. Yeni hidrojen motoru, bu baskıya yanıt verebilecek güçlü adaylardan biri olarak görülüyor.