Yarım saatlik yok 15 dakikaya düştü

Çorum’un sadece bir şehir değil, tarihin, kültürün ve insanlığın asırlık öykülerinin kesiştiği, her köşesinde bir uygarlığın nefesini hissettiren eşsiz bir mozaik olduğunu söyleyen Uraloğlu, “Günümüzde savunma, toprak, makine, gıda, kâğıt ve seramik başta olmak üzere pek çok sanayi kolunun geliştiği, önemli ihracat merkezlerimiz arasında yer almaktadır. İç Anadolu’yu Karadeniz’e, Doğu Anadolu’yu Batı’ya bağlayan yolların kavşak noktasında bulunan şehrimiz her geçen gün büyümeye de devam ediyor.” dedi. Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Çorum’un şehir merkezi, ilçeleri ve çevre illerle ulaşım standardını yeni ulaşım yatırımlarıyla güçlendirdiklerini vurguladı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “2002 yılından bu yana Çorum’un ulaşım ve haberleşme altyapısına 93 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. 2002’de 59 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 7 kat arttırarak 408 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu da 59 kilometreden 479 kilometreye ulaştırdık. Samsun-Ankara, Çorum-Yozgat, Çorum-İskilip, İskilip Şehir Geçişi, İskilip-Çankırı ve Saraydüzü-Kargı Yolları gibi önemli projeleri tamamlayarak Çorumlu kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Yine Çorum Çevre Yolu’nda; Burunçiftlik, İskilip, Osmancık ve Üniversite kavşaklarını hizmete açtık. Bugün de Sinop'tan başlayıp Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde üzerinden Akdeniz'e ulaşan kuzey-güney aksının da ulaşım standardını arttıran stratejik bir güzergâhta, Çorum’umuzun çehresini değiştiren önemli bir eseri daha hizmete sunmanın gururunu yaşıyoruz.”