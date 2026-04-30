Yarım saatlik yok 15 dakikaya düştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum-Laçin Yolu ve Kırkdilim Tünelleri’nin açılış töreninde konuştu. Bakan Uraloğlu, “Yol medeniyettir” anlayışıyla, 2002 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlattıkları bölünmüş yol seferberliğiyle çok önemli mesafeler kat ettiklerini vurguladı. Bölünmüş yol ağının 24 yıl önce 6 bin 101 kilometre uzunluğunda olduğunu ve sadece 6 ili birbirine bağladığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bugün ise bölünmüş yol ağımızı 30 bin kilometrenin üzerine ve birbirine bağlanan il sayımızı 77’ye yükselttik. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 821 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 856 kilometreye çıkardık. Sadece geçen sene 57 kilometre tünel bitirmişiz. Bakın, 80 yılda sadece 50 kilometre tünel inşa edilmişken, 2002 yılından bu yana biz 806 kilometre daha tünel inşa ettik. Dile kolay tam 16 kat… Yani uç uca eklediğimizde Çorum merkezden girdiğinizde kesintisiz bir şekilde Kars’a kadar ulaşabileceğiniz bir tünel mesafesinden, kesintisiz bir yeraltı ulaşım sisteminden bahsedebiliriz.”