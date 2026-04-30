Koç Holding savunma devini sessiz sedasız satın aldı
Son dönemde Romanya'da taahhütleri yerine getirmediği iddiasıyla büyük cezalara maruz kaldığı duyurulan Koç Holding'in savunma şirketi Otokar flaş bir hamleye imza attı.
Defenceturk'te yer alan habere göre OTOKAR, Rumen Automecanica SA şirketinin yüzde 96,77 hissesini yaklaşık 85 milyon avro karşılığında devralmak için resmi sözleşmeyi imzaladı.
Otokar tarafından yapılan açıklamaya göre, Automecanica SA şirketinin sermayesinin yüzde 96,77’sini temsil eden payların yaklaşık 180 milyon avro bedelle devralınmasına ilişkin sözleşme imzalandı. Gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben satın alma sürecinin tamamlanması hedeflenmektedir. Böylelikle OTOKAR, bu stratejik adımla birlikte AB içindeki askeri üretim altyapısını tesis etmiş olacak.
Bunun yanı sıra şirket, Mediaş’taki işçi ve teknik personelin iş başı eğitim programlarını tamamladı. Ayrıca Mediaş’ta 140 bin metrekarelik alan üzerine kurulu fabrikada, COBRA II araçlarının kesimden kaynağa, boyadan montaja kadar tüm üretim aşamaları gerçekleştirilebilecek. Üretim hazırlıkları tamamlanan tesise NATO standartlarında modern bir altyapı kazandırıldı. Fabrikada üretimin ilk safhaları başlarken, montaj hattının haziran ayı itibarıyla faaliyete geçmesi planlanıyor.
Öte yandan OTOKAR, Romanya Savunma Bakanlığı’nın açtığı ihaleyi kazanarak bu kapsamında Türkiye’de üretilen ilk COBRA II araçlarının teslimatlarını tamamlanmış, 270’ten fazla araç geçtiğimiz aylarda Romanya’da göreve başlamıştı. Ek olarak şirketin Avrupa savunma sanayii pazarındaki yeni dönemi hakkında değerlendirmelerde bulunan OTOKAR Genel Müdürü Aykut Özüner şunları söyledi:
“Küresel büyüme hedeflerimiz doğrultusunda attığımız bu stratejik adımla, Avrupa Birliği sınırları içinde zırhlı araç üreten bir şirket haline geliyoruz. Romanya’daki yatırımımız, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmenin çok ötesinde bir anlam taşıyor. Savunma sanayiinde ülkelerin giderek daha fazla yerli üretim kabiliyeti ve teknoloji kazanmayı önceliklendirdiğini görüyoruz. Biz de Otokar olarak dost ve müttefik ülkeler için yalnızca bir tedarikçi değil, yerel iş birlikleri ve teknoloji transferiyle onların mühendislik kapasitelerini geliştiren güvenilir bir iş ortağı olmayı benimsiyoruz. Otokar’ın Romanya Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet etmenin yanı sıra, her iki ülke ekonomisine uzun yıllar değer katacağına inanıyoruz.”
Koç Topluluğu’nun savunma sanayii şirketi OTOKAR, Romanya Savunma Bakanlığı’na ait Romtehnica’nın 1059 adetlik 4×4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Projesi’ni kazanmıştı. KDV hariç 857 milyon Euro (~4,3 milyar RON) tutarındaki anlaşma 27 Kasım 2024 tarihinde Romanya’da imzalanmıştı.
Sözleşme kapsamında tedarik edilecek 1059 adet COBRA II 4×4 zırhlı aracın ilk 278 adedi Türkiye’deki tesislerde, geriye kalan bölümü ise yerelleştirme stratejisi doğrultusunda Romanya’da üretilecek. Bu bağlamda teslimatlar 2025 yılının son çeyreğinde başlamış olup, sürecin 5 yıl içinde partiler halinde tamamlanması planlanmaktadır.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23