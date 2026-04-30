  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Leon Hadar'dan İran savaşıyla ilgili gündeme oturan sözler: Türkiye kazandı İsrail'in korku listesi ifşa oldu! Türkiye en büyük tehditler arasında zirveye oynuyor! Yarım saatlik yok 15 dakikaya düştü İtalya Türkiye ile büyük savunma anlaşmaları yapan ülkenin aklını çeldi: Uçak gemisi hibe ettiler Koç Holding savunma devini sessiz sedasız satın aldı Doluluk yüzde 83’e çıktı! 52 yıl sonra ilk kez suya gömüldü Süper Lig devlerine alt lig şoku! Türkiye profesyonel liglerinde en çok gol atan 10 takım belli olurken, Galatasaray ve Fenerbahçe listenin dışında kalarak sınıfta kaldı Yollar kan gölüne dönmedi ama bir vatandaşın yüreği yandı! Gözyaşları sel oldu! Ultraviyole (UV) filtre özelliği... Güneşten koruyayım derken gözünüze zarar veriyor olabilirsiniz!
Teknoloji-Bilişim
8
Yeniakit Publisher
Koç Holding savunma devini sessiz sedasız satın aldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Son dönemde Romanya'da taahhütleri yerine getirmediği iddiasıyla büyük cezalara maruz kaldığı duyurulan Koç Holding'in savunma şirketi Otokar flaş bir hamleye imza attı.

#1
Defenceturk'te yer alan habere göre OTOKAR, Rumen Automecanica SA şirketinin yüzde 96,77 hissesini yaklaşık 85 milyon avro karşılığında devralmak için resmi sözleşmeyi imzaladı.

#2
Otokar tarafından yapılan açıklamaya göre, Automecanica SA şirketinin sermayesinin yüzde 96,77’sini temsil eden payların yaklaşık 180 milyon avro bedelle devralınmasına ilişkin sözleşme imzalandı. Gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben satın alma sürecinin tamamlanması hedeflenmektedir. Böylelikle OTOKAR, bu stratejik adımla birlikte AB içindeki askeri üretim altyapısını tesis etmiş olacak.

#3
Bunun yanı sıra şirket, Mediaş’taki işçi ve teknik personelin iş başı eğitim programlarını tamamladı. Ayrıca Mediaş’ta 140 bin metrekarelik alan üzerine kurulu fabrikada, COBRA II araçlarının kesimden kaynağa, boyadan montaja kadar tüm üretim aşamaları gerçekleştirilebilecek. Üretim hazırlıkları tamamlanan tesise NATO standartlarında modern bir altyapı kazandırıldı. Fabrikada üretimin ilk safhaları başlarken, montaj hattının haziran ayı itibarıyla faaliyete geçmesi planlanıyor.

#4
Öte yandan OTOKAR, Romanya Savunma Bakanlığı’nın açtığı ihaleyi kazanarak bu kapsamında Türkiye’de üretilen ilk COBRA II araçlarının teslimatlarını tamamlanmış, 270’ten fazla araç geçtiğimiz aylarda Romanya’da göreve başlamıştı. Ek olarak şirketin Avrupa savunma sanayii pazarındaki yeni dönemi hakkında değerlendirmelerde bulunan OTOKAR Genel Müdürü Aykut Özüner şunları söyledi:

#5
“Küresel büyüme hedeflerimiz doğrultusunda attığımız bu stratejik adımla, Avrupa Birliği sınırları içinde zırhlı araç üreten bir şirket haline geliyoruz. Romanya’daki yatırımımız, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirmenin çok ötesinde bir anlam taşıyor. Savunma sanayiinde ülkelerin giderek daha fazla yerli üretim kabiliyeti ve teknoloji kazanmayı önceliklendirdiğini görüyoruz. Biz de Otokar olarak dost ve müttefik ülkeler için yalnızca bir tedarikçi değil, yerel iş birlikleri ve teknoloji transferiyle onların mühendislik kapasitelerini geliştiren güvenilir bir iş ortağı olmayı benimsiyoruz. Otokar’ın Romanya Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet etmenin yanı sıra, her iki ülke ekonomisine uzun yıllar değer katacağına inanıyoruz.”

#6
Koç Topluluğu’nun savunma sanayii şirketi OTOKAR, Romanya Savunma Bakanlığı’na ait Romtehnica’nın 1059 adetlik 4×4 Taktik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç Projesi’ni kazanmıştı. KDV hariç 857 milyon Euro (~4,3 milyar RON) tutarındaki anlaşma 27 Kasım 2024 tarihinde Romanya’da imzalanmıştı.

#7
Sözleşme kapsamında tedarik edilecek 1059 adet COBRA II 4×4 zırhlı aracın ilk 278 adedi Türkiye’deki tesislerde, geriye kalan bölümü ise yerelleştirme stratejisi doğrultusunda Romanya’da üretilecek. Bu bağlamda teslimatlar 2025 yılının son çeyreğinde başlamış olup, sürecin 5 yıl içinde partiler halinde tamamlanması planlanmaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Zuhal Böcek’in WhatsApp yazışmaları Böcekleri yaktı! Belediye araçlarıyla kokain sevkiyatı
Gündem

Zuhal Böcek’in WhatsApp yazışmaları Böcekleri yaktı! Belediye araçlarıyla kokain sevkiyatı

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, uyuşturucu bataklığına kadar uzanan skandallar zinciri ..
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Muhittin Böcek açıklaması: Soruşturma başlatıldı
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Muhittin Böcek açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile ailesini ..
Camideki skandal Hatay’ı ayağa kaldırdı! Gözaltına alınan kadın ile erkek akıl hastanesine yatırıldı!
Gündem

Camideki skandal Hatay’ı ayağa kaldırdı! Gözaltına alınan kadın ile erkek akıl hastanesine yatırıldı!

İskenderun’da bir camide iki kişinin ahlaksızca davranışlarına ilişkin sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Hatay Valiliği açıklama yap..
Abdullah Özdemir İBB’deki kirli çarkı Akit TV’de bir bir deşifre etti! Bakın İmamoğlu neden aday olmuş
Gündem

Abdullah Özdemir İBB’deki kirli çarkı Akit TV’de bir bir deşifre etti! Bakın İmamoğlu neden aday olmuş

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Akit TV ekranlarında Erkan Tan’ın konuğu olduğu programda, CHP’li İBB yönetimi ve Ekrem İmamo..
Köpek saldırısına uğrayan ünlü futbolcu entübe edildi!
Dünya

Köpek saldırısına uğrayan ünlü futbolcu entübe edildi!

Luciano Sánchez için Brezilya'dan korkutan haber geldi. Tatil için bulunduğu Rio de Janeiro'nda köpek saldırısına uğrayan ünlü futbolcu, ağı..
Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki
Gündem

Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla bölgeye doğru ilerleyen Sumud Filosu'na düzenlenen baskına çok sert tepki gö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23