Leon Hadar'dan İran savaşıyla ilgili gündeme oturan sözler: Türkiye kazandı

Körfez ülkeleri, yaşadıkları füze saldırılarının ardından güvenlik ortaklıklarını çeşitlendirme kararı aldı. Leon Hadar, Türkiye'nin bu noktada Washington'a en güçlü bölgesel alternatif olarak sivrildiğini analizinde yer verdi. Hadar'ın bu konudaki değerlendirmeleri şöyle oldu; "Türkiye savunma sanayisi, 2026 yılı itibarıyla yerli üretim oranını yüzde 80'in üzerine çıkardı. Bayraktar İHA'ları, KAAN beşinci nesil savaş uçağı ve MILGEM programı kapsamındaki deniz filosu, Körfez ülkeleriyle yapılan stratejik anlaşmaların temelini oluşturdu. Erdoğan, Temmuz ayındaki NATO zirvesine daha önce sahip olmadığı bir pazarlık gücüyle gitmeye hazırlanıyor. Ankara, hem vazgeçilmez bir arabulucu hem de Batı savunma çerçevelerine yeniden entegre edilmesi gereken kritik bir müttefik olarak görülüyor."