  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gündem
9
Yeniakit Publisher
Leon Hadar'dan İran savaşıyla ilgili gündeme oturan sözler: Türkiye kazandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Leon Hadar'dan İran savaşıyla ilgili gündeme oturan sözler: Türkiye kazandı

Asia Times gazetesinde bir analiz kaleme alan Leon Hadar, İran savaşının Türkiye'ye olan etkilerini içeren bir analiz kaleme aldı.

Asia Times gazetesinde bir analiz kaleme alan Leon Hadar, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından bölgede oluşan yeni tabloda, Türkiye'nin tek bir kurşun sıkmadan stratejik kazanımlar elde eden tek aktör olduğunu belirtti. Hadar, Ankara'nın izlediği "aktif tarafsızlık" politikasının Türkiye'yi modern zamanların en güçlü bölgesel konumuna taşıdığını vurguladı.

"Şubat sonunda ABD ve İsrail hava kuvvetleri İran'ı hedef aldığında Türkiye, bu saldırıları uluslararası hukukun ihlali olarak tanımladı." hatırlatmasında bulunan Hadar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu süreçte hava sahasını ABD güçlerine kapattı ve İranlı liderler için taziye dileklerini bizzat iletti." ifadelerine yer verdi

Ankara bu insani duruşu sergilerken, Tahran yönetimiyle arasına mesafe koymayı da ihmal etmedi. Leon Hadar, Türkiye'nin İran'ın Körfez ülkelerine yönelik misillemelerini eleştirdiğini ve savaş öncesi müzakerelerin çökmesinden Tahran'ın uzlaşmaz tavrını sorumlu tuttuğunu hatırlattı. Yazar, bu denge siyasetinin Türkiye'ye diplomatik bir merkezilik kazandırdığını belirtti. Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan ile kurulan dörtlü mekanizma, bölgedeki gerilimi düşürmek için Ankara liderliğinde bir format olarak öne çıktı.

Haber kanalları, Ankara'nın bu süreçte ABD ve İran arasında en önemli mesaj taşıyıcısı olduğunu duyurdu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye'nin bu kilit arabuluculuk rolünü 1 Mart tarihinde kamuoyu önünde destekledi.

Leon Hadar, İran'ın bölgedeki nüfuzunun zayıflamasının Türkiye'nin önüne yeni coğrafi fırsatlar çıkardığını belirtti. İran destekli milislerin siyasi korumasını kaybetmesi, Irak üzerinden Avrupa'ya uzanan "Kalkınma Yolu" projesini yeniden canlandırdı. Hadar'a göre; Zangezur Koridoru da İran topraklarını tamamen baypas ederek Türkiye'yi doğrudan Orta Asya'ya bağlama potansiyeli kazandı. Bu projeler, küresel ticaret yollarının Türkiye kontrolündeki alanlara kayması anlamına geliyor.

Suriye dosyasında ise Hadar Astana sürecinin çökmesiyle Türkiye'nin tek yetkili broker haline geldiğin belirleterek, Ankara'nın İsrail ile kurduğu sessiz iletişim kanalının, kuzey Suriye'de taraflar arasında doğrudan bir sıcak çatışma yaşanmasını engellediğini öne sürdü.

Körfez ülkeleri, yaşadıkları füze saldırılarının ardından güvenlik ortaklıklarını çeşitlendirme kararı aldı. Leon Hadar, Türkiye'nin bu noktada Washington'a en güçlü bölgesel alternatif olarak sivrildiğini analizinde yer verdi. Hadar'ın bu konudaki değerlendirmeleri şöyle oldu; "Türkiye savunma sanayisi, 2026 yılı itibarıyla yerli üretim oranını yüzde 80'in üzerine çıkardı. Bayraktar İHA'ları, KAAN beşinci nesil savaş uçağı ve MILGEM programı kapsamındaki deniz filosu, Körfez ülkeleriyle yapılan stratejik anlaşmaların temelini oluşturdu. Erdoğan, Temmuz ayındaki NATO zirvesine daha önce sahip olmadığı bir pazarlık gücüyle gitmeye hazırlanıyor. Ankara, hem vazgeçilmez bir arabulucu hem de Batı savunma çerçevelerine yeniden entegre edilmesi gereken kritik bir müttefik olarak görülüyor."

Hadar Türkiye ekonomisine dair ise şu değerlendirmelerde bulundu; "Stratejik başarılara rağmen savaşın ekonomik maliyetleri Türkiye üzerinde hissedilmeye devam etti. Enerji maliyetlerindeki artış ve tedarik zinciri kesintileri, iç piyasadaki enflasyonist baskıyı doğrudan tetikledi. İran, geçmiş dönemde Türkiye'nin doğalgaz ithalatının yaklaşık yüzde 14'ünü karşılıyordu. Savaş kaynaklı bu aksamalar iç piyasa fiyatlarına yansıdı ve 2 Mart sabahı Borsa İstanbul yüzde 7 oranında değer kaybetti. Jeopolitik kazanımlar Türkiye'nin uzun vadeli etkisini pekiştirirken, kısa vadeli piyasa oynaklığı risk oluşturmayı sürdürüyor. Hadar'ın analizine göre Türkiye, bu kriz sürecini bölgesel bir güç boşluğunu doldurarak en karlı kapatan ülke oldu." KAYNAK: DÜNYA GAZETESİ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23