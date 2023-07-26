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Yaşam
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Bu işi yapmak çok zor! 180 derecede ekmek mücadelesi

2023-07-26 20:41:22
Bu işi yapmak çok zor! 180 derecede ekmek mücadelesi

Edirne’de asfalt işçileri yılın en sıcak gününde sıcak asfalt dökümüne devam ediyor.

#1
Foto - Bu işi yapmak çok zor! 180 derecede ekmek mücadelesi

Edirne'de belediye fen işlerinde çalışan asfalt işçileri, sıcakların asfalt sezonuna denk gelmesi nedeniyle "sıcakla" zorlu bir mücadele veriyor. Hava sıcaklıkları vatandaşları olumsuz yönde etkilerken, sıcak havadan en çok etkilenenlerin başında ise asfalt işçileri geliyor.

#2
Foto - Bu işi yapmak çok zor! 180 derecede ekmek mücadelesi

Son günlerde yaşanan El Nino sıcaklarının en yoğun yaşandığı illerin başında gelen, termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği ve hissedilen sıcaklığın 50 derece civarında olduğu Edirne’de işçiler asfalt sezonu nedeni ile çalışmaya devam ediyor. 170-180 derecede asfalt döken işçiler, sıcağa rağmen çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Asfalt döküm işinde çalışanlar “Çok sıcak hava, 180 derece, ama çalışıyoruz” dedi.

#3
Foto - Bu işi yapmak çok zor! 180 derecede ekmek mücadelesi

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan işçilerin 42 derece sıcağında öğlen sıcağında ise ara vermeden güneş altında çalıştığını gören vatandaşlardan Hasan Savrul, "Hava sıcak 50 derece asfaltın üzerinde çalışıyorlar. Bu sıcakta kolay değil çalışmak. Biz gölgedeyiz onlar çalışıyorlar. Biz gölgede iyiyiz, onlara Allah yardımcı olsun” dedi.

#4
Foto - Bu işi yapmak çok zor! 180 derecede ekmek mücadelesi

Vatandaşlardan Hüseyin Bakar, ”Hava çok sıcak, sıcak havada yolları yapmaya çalışıyorlar. Dışarıda rekor derece sıcaklıkta ben çalışamam. Edirne’nin en sıcak günlerinden bugün ben çalışamam" dedi.

#5
Foto - Bu işi yapmak çok zor! 180 derecede ekmek mücadelesi

Makinelerin yetersiz kaldığı alanlarda ise asfalt üzerinde çalışmak durumunda kalan işçiler, yakıcı güneşin yanı sıra asfaltın sıcaklığıyla da zor anlar yaşıyor.

#6
Foto - Bu işi yapmak çok zor! 180 derecede ekmek mücadelesi

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