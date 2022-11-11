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Sağlık
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Bu iki vitamini asla bir arada kullanmayın!

2022-11-11 09:22:01
Bu iki vitamini asla bir arada kullanmayın!

Cilt ince derili bir tabaka. Bu nedenle yüze uygulanan asit ve bakım maddelerine dikkat etmeli. Çünkü pH değeri yüksek serum ve asitler cildi tahriş ediyor. İşte detaylar...

#1
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#2
Foto - Bu iki vitamini asla bir arada kullanmayın!

CİLT LEKELERİNE ÇÖZÜMLER Ciltte leke oluşumunu önlemenin en iyi yolu da hangi mevsimde olursak olalım mutlaka güneş kremi kullanmaktır. Ancak, bazen ne kadar korusak da ciltte pek çok faktöre bağlı olarak lekeler meydana gelebilir. Bu durumda, evde kullanabileceğiniz bazı leke bakım ve onarım kremleri bir noktaya kadar yardımcı olabilir. Ancak, özellikle de melazma gibi cilt hastalığı kaynaklı cilt lekelerinde ve güneş lekesi gibi derin ve inatçı lekeler söz konusu ise profesyonel uygulamalar her zaman daha hızlı ve daha etkili sonuçlar verecektir. Cilt lekelerinden mustaripseniz, özellikle bazı uygulamalar ve bileşenler bu konuda size yardımcı olacaktır. Bu yazımda sizlere cilt lekeleri için çözüm önerileri sunacağım. İşte cilt lekeleriyle mücadelede kullanılabilecek yöntemler:

#3
Foto - Bu iki vitamini asla bir arada kullanmayın!

PROFESYONEL CİLT BAKIMI PROFESYONEL cilt bakımlarımızda bizim de kullandığımız elmas başlıklar, cilt yüzeyini yüzeysel olarak soymaya yardımcı olur. Bu, özellikle yeni oluşmuş akne lekeleri, güneş lekeleri ve genel cilt renk tonu eşitsizliğini gidermek için destekleyici bir bakım sağlar. Bu tarz bakımlar; arbutin, salisilik asit, E vitamini, niasinamid gibi bileşenler içeren leke karşıtı ev devam ürünleri ile desteklendiğinde, çok derinleşmemiş ve nispeten yeni sayılan cilt lekeleriniz üzerinde gözle görülür sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilir.

#4
Foto - Bu iki vitamini asla bir arada kullanmayın!

SOĞUK PLAZMA CİLT HÜCRELERİNİ YENİLER SOĞUK plazma teknolojisi, adından da anlayabileceğiniz gibi plazma enerjisini kullanır. Ciltte kontrollü olarak hasar yaratır ve cilt hücrelerinin kendini yenileme süresini hızlandırır. Uygulamadan sonra ciltte soyulmalar meydana gelir. Bu da, cildin yenilenmesine yardımcı olur. Soğuk plazma uygulaması, özellikle aknelerden geriye kalan lekeler, skar (yara) izleri, ciltteki genel pigmentasyon sorunları gibi cilt koşullarında son derece etkileyici sonuçlar sağlayabilmektedir. İşlemden sonra güneş ışınları ile doğrudan temas etmemek için evden çıkmadan mutlaka güneş koruyucu kullanmak da son derece önemlidir.

#5
Foto - Bu iki vitamini asla bir arada kullanmayın!

RETİNOL VE ASİT İÇERİKLİ ÜRÜNLER AHA/BHA içeren serumlar, kremler, temizleyici mendiller, tonikler ve retinol içeren kremler ile cilt lekelerinin renginde açılma sağlamak mümkün. Ancak, hangi asitleri ve hangi bileşenleri bir arada kullanabileceğiniz ve hangilerini birlikte kullanmaktan çekinmeniz gerektiğini öğrenmeniz faydalı olacaktır. Retinol, son derece güçlü bir bileşen olduğundan bazı diğer güçlü asitler ile birlikte uygulamak ciltte hassasiyet, kızarıklık gibi problemlere neden olabilir. Bu nedenle, asit ve retinol içerikli bir ürün kullanmadan önce doktorunuzdan bilgi almanız önemlidir. Evde kullanıma uygun olan bu tarz ürünler, yeni oluşmuş lekelerde etkili olsa da derinleşmiş lekeler üzerinde istediğiniz etkiyi yaratmayabilir. Melazma, güneş lekesi, skar ve eski cilt lekeleriniz varsa profesyonel uygulamaları tercih etmeniz hedefe daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmanızı sağlayacaktır. Tabii ki, tüm bunları yaparken, yeni leke oluşumunu önlemek için dört mevsim güneş koruyucu kullanmak, cildinizi yaşlanmaya ve yeni lekelere karşı korumak için son derece önemlidir.

#6
Foto - Bu iki vitamini asla bir arada kullanmayın!

LEKEYLE SAVAŞTA GÜÇLÜ BİLEŞENLER CİLT lekeleri söz konusu olduğunda, profesyonel uygulamalar maliyetli görünebilir. Akne lekeleriniz, güneş lekeleriniz ve ciltte renk eşitsizlikleriniz mevcutsa, düzenli uygulama ve sabırla ilerlediğinizde; niasinamid ve arbutin içeren krem, serum, tonik, nemlendirici gibi cilt bakım ürünleri ile lekelerden büyük ölçüde kurtulabilirsiniz. Niasinamid, koyu lekeleri açmada ve kırışıklıkları azaltmada çok etkilidir. Ayrıca, cilt tonunu eşitlemeye yardımcı olur ve cilde daha parlak, aydınlık bir görünüm verir. Arbutin de renk açıcı özelliklere sahiptir. Leke oluşumunu önlemeye yardımcı olur, hiperpigmentasyonu azaltır. E vitamini de hücre yenilemede ve güneş yanığı tedavisinde yara izlerini gidermede güçlü bir antioksidandır. Bu bileşenler ve leke karşıtı içerikler ile hazırlanan leke ürünleri ve profesyonel leke bakımları sayesinde cildinizde var olan lekelerden büyük ölçüde kurtulabilirsiniz.

#7
Foto - Bu iki vitamini asla bir arada kullanmayın!

HER MEVSİM GÜNEŞ KORUYUCU ŞART GÜNEŞ koruması her zaman ve her koşulda önemlidir. Cilt lekeleriniz veya herhangi bir cilt probleminiz olmasa bile erken yaşlanma belirtilerini önlemek için mevsim ne olursa olsun güneş kremi kullanmanız çok önemlidir. Araştırmalarda güneş kremini erken yaşlarda kullanmaya başlamanın, ileride kırışıklık ve diğer yaşlanma belirtilerini ertelemeye yardımcı olduğunu göstermektedir.

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