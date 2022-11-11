Bu iki vitamini asla bir arada kullanmayın!

RETİNOL VE ASİT İÇERİKLİ ÜRÜNLER AHA/BHA içeren serumlar, kremler, temizleyici mendiller, tonikler ve retinol içeren kremler ile cilt lekelerinin renginde açılma sağlamak mümkün. Ancak, hangi asitleri ve hangi bileşenleri bir arada kullanabileceğiniz ve hangilerini birlikte kullanmaktan çekinmeniz gerektiğini öğrenmeniz faydalı olacaktır. Retinol, son derece güçlü bir bileşen olduğundan bazı diğer güçlü asitler ile birlikte uygulamak ciltte hassasiyet, kızarıklık gibi problemlere neden olabilir. Bu nedenle, asit ve retinol içerikli bir ürün kullanmadan önce doktorunuzdan bilgi almanız önemlidir. Evde kullanıma uygun olan bu tarz ürünler, yeni oluşmuş lekelerde etkili olsa da derinleşmiş lekeler üzerinde istediğiniz etkiyi yaratmayabilir. Melazma, güneş lekesi, skar ve eski cilt lekeleriniz varsa profesyonel uygulamaları tercih etmeniz hedefe daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmanızı sağlayacaktır. Tabii ki, tüm bunları yaparken, yeni leke oluşumunu önlemek için dört mevsim güneş koruyucu kullanmak, cildinizi yaşlanmaya ve yeni lekelere karşı korumak için son derece önemlidir.