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Medya
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Bu iğrençlik tutuklanmayı hak etmiyor mu? Belki başka pislikler de yapıyordu

2024-02-16 17:05:44
Bu iğrençlik tutuklanmayı hak etmiyor mu? Belki başka pislikler de yapıyordu

Edirne'deki bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan H.Z adlı işletmecinin fincanları tükürerek temizlediğinin ortaya çıkması infial uyandırdı. Söz konusu kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına isyan eden Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel ise “Fincanların içine tükürmek halk sağlığını tehlikeye atmak değil mi? H.Z.'nin tutuklanması için daha ne yapması gerekiyor?” diye sordu. Tezel, yazısında özetle şunları kaydetti:

#1
Foto - Bu iğrençlik tutuklanmayı hak etmiyor mu? Belki başka pislikler de yapıyordu

“Edirne'deki bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan işletmeci H.Z. fincanları tükürerek temizliyormuş.  Bir turist o anın videosunu çekip sosyal medyada paylaşınca rezaletten haberdar olduk.  Ekipler çalışma ruhsatı da olmayan iş yerini mühürledi. 

#2
Foto - Bu iğrençlik tutuklanmayı hak etmiyor mu? Belki başka pislikler de yapıyordu

H.Z. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  (…) Belki de H.Z. yıllardır kahve fincanlarının içine tükürüyor ve başka pislikler de yapıyordu!  O dikkatli turist videoyu çekmeseydi belki adam tükürmeye devam edecekti. 

#3
Foto - Bu iğrençlik tutuklanmayı hak etmiyor mu? Belki başka pislikler de yapıyordu

İnsanlardan ve yaşadığı toplumdan nefret eden biri böyle bir pislik yapar!  (…) Gıda teröristlerinin ekonomiye verdikleri zarar da hesaba katılmalı!  Adli kontrol şartıyla H.Z.'yi serbest bırakan hakim acaba suçlunun tükürük, kan vs. tahlillerini istedi mi? 

#4
Foto - Bu iğrençlik tutuklanmayı hak etmiyor mu? Belki başka pislikler de yapıyordu

Böyle kötü niyetli kişilerden her şey beklenir!  Belki de bulaşıcı hastalığı vardı ve insanlara bulaştırıyordu!  Fincanların içine tükürmek halk sağlığını tehlikeye atmak değil mi?  H.Z.'nin tutuklanması için daha ne yapması gerekiyor?”

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