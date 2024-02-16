2024-02-16 17:05:44 Bu iğrençlik tutuklanmayı hak etmiyor mu? Belki başka pislikler de yapıyordu
Edirne'deki bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan H.Z adlı işletmecinin fincanları tükürerek temizlediğinin ortaya çıkması infial uyandırdı. Söz konusu kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına isyan eden Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel ise “Fincanların içine tükürmek halk sağlığını tehlikeye atmak değil mi? H.Z.'nin tutuklanması için daha ne yapması gerekiyor?” diye sordu. Tezel, yazısında özetle şunları kaydetti: