Bu hırsızlık parmak yalattı

34 yıldır arıcılık yaptığını belirten Taşkıran, "Bu iş bende hastalık haline geldi. Ama 3-4 senedir beni bu işten soğuttular kahrettiler. 2 sene önce 30 kovanımın üzerini açtılar arılarımı öldürdüler. Geçen sene 13 kovan arımı hırsızlar çaldı. Bunun üzerine araziye girip rahat hareket edemesinler diye kovanların olduğu alanı hortumla çevirdim ona rağmen kovanların yanına kadar araç sokup 14 kovan arımı çalmışlar. 3 gündür kahrımdan ağlıyorum. Zararım büyük 3 yılda 120 bin liralık kaybım var. Bu kadarı da fazla artık ben sana mı çalışıyorum? be hırsız! Bu organize bir iş biliyorum ki devletimiz bu organize hırsızlık olayını çözer benim arılarım gitti onu biliyorum varacağı yere vardılar ama en azından başkaları benim gibi mağdur olmasın” diye konuştu.