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Türkiye
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Bu hırsızlık parmak yalattı

2023-04-15 12:22:46
Bu hırsızlık parmak yalattı

Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin bahçelerindeki bal kovanlarına dadanan hırsızlar içi bal ve arı dolu 14 kovanı çalıp kaçtı.

#1
Foto - Bu hırsızlık parmak yalattı

Edinilen bilgiye göre, İznik'te hobi olarak arıcılıkla uğraşan taksici 58 yaşındaki İbrahim Ethem Taşkıran kendisine ait zeytin bahçesinde 100 kovandan fazla arıya bakıyordu. Taşkıran'ın taksicilik yaptığını ve işe gitmesini fırsat bilen hırsızlar araziye araçla gelerek içerisi arı ve bal dolu 14 kovanı yükleyip kaçtı. Hırsızlar arı kovanlarını yüklemeye çalışırken, çok sayıda bal arısına da zarar verdi.

#2
Foto - Bu hırsızlık parmak yalattı

Mesai bitimi arılarına bakmak için bahçeye gelen İbrahim Ethem Taşkıran gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Taşkıran'ın şikayeti üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı.

#3
Foto - Bu hırsızlık parmak yalattı

34 yıldır arıcılık yaptığını belirten Taşkıran, "Bu iş bende hastalık haline geldi. Ama 3-4 senedir beni bu işten soğuttular kahrettiler. 2 sene önce 30 kovanımın üzerini açtılar arılarımı öldürdüler. Geçen sene 13 kovan arımı hırsızlar çaldı. Bunun üzerine araziye girip rahat hareket edemesinler diye kovanların olduğu alanı hortumla çevirdim ona rağmen kovanların yanına kadar araç sokup 14 kovan arımı çalmışlar. 3 gündür kahrımdan ağlıyorum. Zararım büyük 3 yılda 120 bin liralık kaybım var. Bu kadarı da fazla artık ben sana mı çalışıyorum? be hırsız! Bu organize bir iş biliyorum ki devletimiz bu organize hırsızlık olayını çözer benim arılarım gitti onu biliyorum varacağı yere vardılar ama en azından başkaları benim gibi mağdur olmasın” diye konuştu.

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