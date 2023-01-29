  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
4
Bu havuz her derde deva! Türkiye'de yalnızca bir tane var

2023-01-29 09:26:38
Bu havuz her derde deva! Türkiye'de yalnızca bir tane var

Kütahya'nın Emet İlçesi'nde bulunan yosun havuzu, pek çok sağlık sorununa iyi geliyor.

#1
Foto - Bu havuz her derde deva! Türkiye'de yalnızca bir tane var

Kütahya'nın Emet ilçesinde, termal tesisler içerisindeki Türkiye'nin tek yosun havuzu, eklem ağrıları, cilt ve deri hastalıklarına şifa oluyor. Ünlü onkoloji uzmanı Yavuz Dizdar, tesislerdeki yosun havuzunda incelemelerde bulundu. Dizdar, yosun havuzlarından bir çok rahatsızlığa şifa olduğunu kaydetti.

#2
Foto - Bu havuz her derde deva! Türkiye'de yalnızca bir tane var

Emet ilçesinden tüm Türkiye'ye hizmet vermenin gururunu yaşadıklarını belirten Otel Müdürü Ergün Özcan, ''Yosun havuzu dememizin sebebi, su güneşi gördüğü andan itibaren yosun üretiyor. Dünyada çok nadir görülen bir sudur. Tam bir doğal jakuzidir aynı zamanda. Misafirlerimizin buraya geldiklerinde yaz, kış hem karın altında, hem yağmurun altında, hem de güneşin altında tamamen organik bir ortamda, organik bir suyun içerisinde, ayaklarının altından kaynayan bir su ile şifa arıyorlar ve gerçekten de bu şifayı bulduklarına inanıyoruz. Kendileri de bize memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Biz tüm şifa arayanları buraya davet ediyoruz. Tatillerini yaparken şifalarına da kavuşsunlar istiyoruz'' şeklinde konuştu.

#3
Foto - Bu havuz her derde deva! Türkiye'de yalnızca bir tane var

Tesislerden yararlanan vatandaşlar da, özellikle yosun havuzunun adeta şifa kaynağı olduğunu dile getirdiler. Öte yandan, tesislere gelenlerin kedi ve köpekleri için özel apart oluşturuldu. Tesislerin bu hizmeti, müşteriler tarafından takdirle karşılandı.

Dolar, altın, gümüş fiyatları takip edilirken uzman isimden olay tahmin! 35 lira birden yükselecek
Ekonomi

Dolar, altın, gümüş fiyatları takip edilirken uzman isimden olay tahmin! 35 lira birden yükselecek

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altının ilk olarak 1200 liraya daha sonra ise 1250 liraya doğru ilerleyeceğini..
O afiş CHP Genel Merkezine asıldı! İsmail Saymaz bile çıldırdı
Gündem

O afiş CHP Genel Merkezine asıldı! İsmail Saymaz bile çıldırdı

CHP'nin 14 Mayıs 1950'de Demokrat Parti'ye karşı sandığa gömüldüğü slogana sahip çıkmasına tepkiler büyüyor. CHP genel merkezine asılan 'Yet..
Cihat Yaycı tek tek açıkladı... İsrail'in KKTC hamlesindeki 3 tehlike!
Gündem

Cihat Yaycı tek tek açıkladı... İsrail'in KKTC hamlesindeki 3 tehlike!

KKTC'deki Geçitkale Havaalanı’nın Kıbrıs Türk Barış Gücü’ne verilmesinin ardından bölgede İsrail'in toprak aldığı iddialarına sert çıkan Müs..
Çete lideri 22 yaşında çıktı! Milyon dolarlık dev vurgun! Yok böyle bir lüks
Gündem

Çete lideri 22 yaşında çıktı! Milyon dolarlık dev vurgun! Yok böyle bir lüks

Türkiye genelinde birçok ilde vatandaşların telefonlarına farklı içerikli linkleri mesaj olarak gönderen hacker çetesi üyeleri, linklere tık..
Ne ekersen onu biçersin! Diyarbakır annelerine gitmeyen Ekrem'e kepenkli cevap
Gündem

Ne ekersen onu biçersin! Diyarbakır annelerine gitmeyen Ekrem'e kepenkli cevap

İstanbullular hizmet bekliyor, Ekrem İmamoğlu geziyor. İki defa Diyarbakır'a gidip; görmezden geldiği Diyarbakır annelerini ziyaret etmeyen ..
'Yerli Haaland' gollerine devam ediyor! Volkan Demirel'in prensi Trabzonspor'u da boş geçmedi
Spor

'Yerli Haaland' gollerine devam ediyor! Volkan Demirel'in prensi Trabzonspor'u da boş geçmedi

Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'da Bertuğ Yıldırım fırtınası yaşanıyor. Demirel'in 'yerli Haaland' olarak nitelendirdiği 21 yaşında..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23