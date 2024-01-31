Bu hatalar zarar veriyor! Su içmenin 4 altın kuralı

Su yaşamımızın en temel ihtiyaçlarının başında geliyor. Su bu kadar önemli bir besinken hala doğru bilinen yanlışlar çok yaygın... Yanlışların yanı sıra suyun yararını daha fazla alabilmemiz için ideal olan bazı yöntemler de var. Peki, su nasıl içilmeli? Suyu sıcak mı soğuk mu yoksa ılık mı tüketmeliyiz? Su içmek için ideal zaman aralıkları nedir? Bir günde ne kadar su içmeliyiz?