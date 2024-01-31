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Bu hatalar zarar veriyor! Su içmenin 4 altın kuralı

2024-01-31 16:58:12
Bu hatalar zarar veriyor! Su içmenin 4 altın kuralı

Su sağlıklı bir beden için olmazsa olmazdır. Bedenimiz için hayati öneme sahip olan suyun yanlış tüketimi ise fayda yerine zarar veriyor. İşte, su içmenin 4 önemli kuralı...

#1
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Su yaşamımızın en temel ihtiyaçlarının başında geliyor. Su bu kadar önemli bir besinken hala doğru bilinen yanlışlar çok yaygın... Yanlışların yanı sıra suyun yararını daha fazla alabilmemiz için ideal olan bazı yöntemler de var. Peki, su nasıl içilmeli? Suyu sıcak mı soğuk mu yoksa ılık mı tüketmeliyiz? Su içmek için ideal zaman aralıkları nedir? Bir günde ne kadar su içmeliyiz?

#2
Foto - Bu hatalar zarar veriyor! Su içmenin 4 altın kuralı

Ayakta su içmeyin: Ayaktayken su içmek, böbrekleri olumsuz etkileyebileceği ve hatta iltihaplı romatizmaya yol açabileceği düşünülüyor. Otururken su içmek ise suyun mideye daha hızlı gitmek yerine vücut tarafından daha iyi süzülerek gerekli yerlere iletilmesine katkıda bulunuyor. Ayakta içilen su daha hızlı olacağı için mideye aniden fazla su alımına yol açar. Bu da sindirim sürecini olumsuz etkiler.

#3
Foto - Bu hatalar zarar veriyor! Su içmenin 4 altın kuralı

Ayrıca, hızlı içmek, midenin genişlemesine ve mide rahatsızlığına neden olabilir. Bu fiziksel etkiler, kişinin rahatsız hissetmesine ve hatta sinirlilik haline yol açabilir. Bu nedenle, su içerken yavaşlamak ve oturmak, sindirim sistemi üzerindeki etkileri dengeleyebilir ve daha sakin bir içme deneyimi sağlayabilir.

#4
Foto - Bu hatalar zarar veriyor! Su içmenin 4 altın kuralı

SUYUN İDEAL SICAKLIĞI NE OLMALI? Ilık su için: İdeal sıcaklık oda sıcaklığı veya ılık su olarak kabul edilir. Ayrıca ılık su midede daha uzun süre durduğu için mideyi daha fazla işgal ederek çabuk acıkma hissini baskılar.

#5
Foto - Bu hatalar zarar veriyor! Su içmenin 4 altın kuralı

SU İÇMEK İÇİN EN İDEAL ZAMAN NE? Güne su içerek başlayın: Sabah uyanınca ılık bir bardak su içmek, metabolizmayı harekete geçirmek için ideal bir başlangıç. Japon kültüründe öne çıkan su sıcak su tüketimi, ülkemizde de son yıllarda oldukça popüler. Sindirim sistemini desteklemek ve kilo kontrolü için güne büyük bir bardak su içerek, güne başlayabilirsiniz. Yemek sırasında su içmeyin: Yemek sırasında, yemeğin hemen öncesinde ya da hemen sonrasında su içmek, sindirim için yarardan çok zarara neden oluyor.

#6
Foto - Bu hatalar zarar veriyor! Su içmenin 4 altın kuralı

Uyumadan bir saat önce suyu kesin: İyi bir uyku için su tüketimi, yatmadan önceki son 1 saatte son bulmalı. Çünkü yatmadan hemen önce içilen su, gece uykunun bölünmesine neden oluyor. Eğer kendinizi yorgun hissediyorsanız, öğleden sonraları düzenli olarak su içmeyi deneyin.

#7
Foto - Bu hatalar zarar veriyor! Su içmenin 4 altın kuralı

GÜNDE KAÇ BARDAK SU İÇMELİ? Bilimsel kuruluşların genel kılavuz ilkelerine göre sağlıklı bir yetişkinin kilo başına her gün yaklaşık 35 ml su içmesi gerekir. 50 kilogram ağırlığındaki bir kişinin 1,7 litre, 60 kilogram olan kişinin 2,1 litre, 70 kilogram olan kişinin 2,4 litre ve 80 kilogram olan kişinin 2,8 litre içmesi gerekir. Genel kural: ne kadar ağırsanız o kadar fazla suya ihtiyacınız vardır. Ancak bilinmeli ki çok fazla su içmek de yeterince içmemek kadar kötüdür.

#8
Foto - Bu hatalar zarar veriyor! Su içmenin 4 altın kuralı

Fazla su içmek, midenizi rahatsız edebileceği gibi şişkinliğe de yol açabilir. Bu nedenle, vücudunuzun ihtiyacı kadar su içmeyi tercih etmek, aşırı su tüketiminden kaçınmak açısından önemlidir. Cilt, bağışıklık ve sindirim sağlığı için çok fazla su içmenin faydalı olduğunu düşünseniz de, bu doğru değildir. Fazla su içmek, şişkinlik hissi yaratabilir veya midenin hazmını zorlaştırabilir.

#9
Foto - Bu hatalar zarar veriyor! Su içmenin 4 altın kuralı

Su hakkında doğru bilinen yanlışlar! QNET Türkiye Uzman Diyetisyeni Işın Sayın, su hakkında doğru bilinen yanlışları şöyle anlattı:

#10
Foto - Bu hatalar zarar veriyor! Su içmenin 4 altın kuralı

En sağlıklı su, doğal kaynak suyu mu? Doğal kaynaktan çıkan her su, sağlıklı ve temiz olmayabilir. Suyun nereden geldiği kadar kimyası da önem taşır. Doğal su kaynaklardan belirli aralıklarla örnekler alınarak, içeriği analiz edilmelidir ve ne yazık ki, bazen bu suların bileşimi güvenli olmamaktadır. Sağlıklı suda, patojen yani hastalık yapan mikroorganizmalar, ağır metaller, yosun, bulanıklık, aşındırıcılar, kum, kötü tat ve koku olmamalıdır. Kireçli su kötü müdür? Yüksek mineralli suya, sert su denilir. Bu tip sular kaynatıldıklarında, kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat gibi suda çözünmeyen bileşikler çökelti oluşturur. Oysa ki; kireç adı verilen bu tortular, sudaki minerallerin kendisini oluşturur. Yani aslında suyun zenginliğini ifade eder.

#11
Foto - Bu hatalar zarar veriyor! Su içmenin 4 altın kuralı

Su içsem yarıyor mu? ”Her 500 milimetre su tükettiğinizde, metabolizma o gün için, yüzde 24-30 hızlanır. Böbrekler 2,5 litre suyu boşaltmak için yaklaşık olarak 150 kalori. fazladan enerji harcar. Bu da 45 dakika tempolu yürüyüşe yakın bir enerji harcamasıdır. Bu sebeple kilo vermek istiyorsanız su içmeyi aksatmayın!”

#12
Foto - Bu hatalar zarar veriyor! Su içmenin 4 altın kuralı

Su içmeden kaç gün yaşanılabilir? İnsan bedeninin her hücresi su içerir. Bir çok intraselüler metabolik işlev, hücrenin içinde belirli oranda suyun varlığında gerçekleşebilir. Yani insan, canlılığını suya borçludur. Bu nedenle susuz olarak yalnızca ve en fazla 7 gün yaşayabiliriz. Kaynak: Yeni Şafak

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