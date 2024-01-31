Bu hatalar zarar veriyor! Su içmenin 4 altın kuralı

En sağlıklı su, doğal kaynak suyu mu? Doğal kaynaktan çıkan her su, sağlıklı ve temiz olmayabilir. Suyun nereden geldiği kadar kimyası da önem taşır. Doğal su kaynaklardan belirli aralıklarla örnekler alınarak, içeriği analiz edilmelidir ve ne yazık ki, bazen bu suların bileşimi güvenli olmamaktadır. Sağlıklı suda, patojen yani hastalık yapan mikroorganizmalar, ağır metaller, yosun, bulanıklık, aşındırıcılar, kum, kötü tat ve koku olmamalıdır. Kireçli su kötü müdür? Yüksek mineralli suya, sert su denilir. Bu tip sular kaynatıldıklarında, kalsiyum karbonat, magnezyum karbonat gibi suda çözünmeyen bileşikler çökelti oluşturur. Oysa ki; kireç adı verilen bu tortular, sudaki minerallerin kendisini oluşturur. Yani aslında suyun zenginliğini ifade eder.