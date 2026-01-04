  • İSTANBUL
Spor
7
Yeniakit Publisher
Bu hamle dikkat çekti! Hollandalı takımı uçuracak! Sergen Yalçın'ın listesinde...
Emrah Savcı

Bu hamle dikkat çekti! Hollandalı takımı uçuracak! Sergen Yalçın'ın listesinde...

Beşiktaş, Burnley forması giyen Hollandalı sol bek Quilindschy Hartman’ı gündemine aldı.

#1
Foto - Bu hamle dikkat çekti! Hollandalı takımı uçuracak! Sergen Yalçın'ın listesinde...

2 Ocak'ta resmen başlayan devre arası transfer dönemiyle birlikte Beşiktaş'ta da hareketli bir süreç yaşanıyor.

#2
Foto - Bu hamle dikkat çekti! Hollandalı takımı uçuracak! Sergen Yalçın'ın listesinde...

Birçok bölge için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, sol bek transferi için gözünü İngiltere'ye çevirdi.

#3
Foto - Bu hamle dikkat çekti! Hollandalı takımı uçuracak! Sergen Yalçın'ın listesinde...

ESPN Hollanda’nın haberine göre siyah-beyazlı ekip, Burnley forması giyen Quilindschy Hartman’ı radarına aldı.

#4
Foto - Bu hamle dikkat çekti! Hollandalı takımı uçuracak! Sergen Yalçın'ın listesinde...

Beşiktaş’ın henüz Premier Lig takımı Burnley ile resmi temasa geçmediği ancak transfer için ilerleyen günlerde bir hamle yapmayı planladığı aktarıldı.

#5
Foto - Bu hamle dikkat çekti! Hollandalı takımı uçuracak! Sergen Yalçın'ın listesinde...

Sezon başında Feyenoord'dan Burnley'e 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 24 yaşındaki isim, İngiliz ekibinin formasıyla 15 maça çıktı.

#6
Foto - Bu hamle dikkat çekti! Hollandalı takımı uçuracak! Sergen Yalçın'ın listesinde...

1.83 boyundaki savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 4 asistle mücadele etti. 18 milyon euro piyasa değeri bulunan Hollandalı futbolcunun Burnley ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek.

