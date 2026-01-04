Bu hamle dikkat çekti! Hollandalı takımı uçuracak! Sergen Yalçın'ın listesinde...
Beşiktaş, Burnley forması giyen Hollandalı sol bek Quilindschy Hartman’ı gündemine aldı.
2 Ocak'ta resmen başlayan devre arası transfer dönemiyle birlikte Beşiktaş'ta da hareketli bir süreç yaşanıyor.
Birçok bölge için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, sol bek transferi için gözünü İngiltere'ye çevirdi.
ESPN Hollanda’nın haberine göre siyah-beyazlı ekip, Burnley forması giyen Quilindschy Hartman’ı radarına aldı.
Beşiktaş’ın henüz Premier Lig takımı Burnley ile resmi temasa geçmediği ancak transfer için ilerleyen günlerde bir hamle yapmayı planladığı aktarıldı.
Sezon başında Feyenoord'dan Burnley'e 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan 24 yaşındaki isim, İngiliz ekibinin formasıyla 15 maça çıktı.
1.83 boyundaki savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 4 asistle mücadele etti. 18 milyon euro piyasa değeri bulunan Hollandalı futbolcunun Burnley ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek.
