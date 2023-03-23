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Bu haberimiz klavye başında yazmaktan başka bir şeye yaramayan Recep İvedik'e gelsin!

2023-03-23 13:35:37
Bu haberimiz klavye başında yazmaktan başka bir şeye yaramayan Recep İvedik'e gelsin!

Yaptığı paylaşımlarla Türk Kızılayını itibarsızlaştırmak için klavye başında ülkeyi kurtardığını zanneden Şahan Gökbakar bu haberimiz karşısında yine klavye başına sarılır diye bekliyoruz. Kerem Kınık başkanlığındaki Kızılay’ın geldiği nokta ve büyük depremlerle sarsılan ülkemiz için yaptığı hizmetlerden sadece bir kaçını sizler için irdeledik. Klavye başında yaptığı edepsiz paylaşımlarla bir kurumun başkanını yerle bir etmek isteyen ve Recep İvedik karakterinden başka ülkede bir çivi çakmaktan aciz Şahan Gökbakar’ın bu görüntüler karşısındaki açıklamaları ise büyük merak konusu…

#1
Foto - Bu haberimiz klavye başında yazmaktan başka bir şeye yaramayan Recep İvedik'e gelsin!

Türk Kızılay, Kahramanmaraş'ta çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedelere ramazanda 82 bin kişilik iftarlık ve sahurluk paket dağıtacak.

#2
Foto - Bu haberimiz klavye başında yazmaktan başka bir şeye yaramayan Recep İvedik'e gelsin!

Kahramanmaraş'taki merkez sahra mutfağında iftarlık ve sahurlukların hazırlanmasına erken saatlerde başlanıyor.

#3
Foto - Bu haberimiz klavye başında yazmaktan başka bir şeye yaramayan Recep İvedik'e gelsin!

Mutfakta çalışan 40 aşçının pişirdiği iftar yemekleri ile gönüllülerin hazırladığı kahvaltılık malzemelerin bulunduğu sahur paketleri, Kızılay görevlilerince çadır ve konteyner kentler ile il genelindeki 95 noktada dağıtılıyor.

#4
Foto - Bu haberimiz klavye başında yazmaktan başka bir şeye yaramayan Recep İvedik'e gelsin!

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin yemek ihtiyacını karşılayan Türk Kızılay, ramazanda da vatandaşlar için çalışma yürütüyor.

#5
Foto - Bu haberimiz klavye başında yazmaktan başka bir şeye yaramayan Recep İvedik'e gelsin!

Türk Kızılay Kahramanmaraş Beslenme Ekip Sorumlusu Ahmet Karahançer, AA muhabirine, depremin ardından hemen kentte vatandaşlara sıcak yemek desteğinde bulunduklarını söyledi.

#6
Foto - Bu haberimiz klavye başında yazmaktan başka bir şeye yaramayan Recep İvedik'e gelsin!

Kahramanmaraş merkezde günde 3 öğün toplam 90 bin porsiyon yemek hazırladıklarını belirten Karahançer, "Bunun haricinde sivil toplum kuruluşları ve aşevlerine de destek veriyoruz.

#7
Foto - Bu haberimiz klavye başında yazmaktan başka bir şeye yaramayan Recep İvedik'e gelsin!

Kızılay olarak şöyle söyleyebilirim, Kahramanmaraş'ta yemek konusunda 400 bin kişiye dokunuyoruz. Bunun haricinde yine Pazarcık, Afşin, Göksun ve Elbistan'da da yemek yapma alanlarımız var." dedi.

#8
Foto - Bu haberimiz klavye başında yazmaktan başka bir şeye yaramayan Recep İvedik'e gelsin!

Ramazan nedeniyle sahra mutfaklarında yoğun çalışmanın olduğunu aktaran Karahançer, ilk sahurlukların vatandaşlara dağıtıldığını kaydetti.

#9
Foto - Bu haberimiz klavye başında yazmaktan başka bir şeye yaramayan Recep İvedik'e gelsin!

Ramazan nedeniyle sahra mutfaklarında yoğun çalışmanın olduğunu aktaran Karahançer, ilk sahurlukların vatandaşlara dağıtıldığını kaydetti.

#10
Foto - Bu haberimiz klavye başında yazmaktan başka bir şeye yaramayan Recep İvedik'e gelsin!

Karahançer, "Kahramanmaraş ve ilçelerinde toplam 82 bin kişilik sahurluk ve iftarlığı ayrı ayrı çıkarmaya devam ediyoruz.

#11
Foto - Bu haberimiz klavye başında yazmaktan başka bir şeye yaramayan Recep İvedik'e gelsin!

Ramazan bitene kadar çalışmamız devam edecek. Ramazan, Müslümanlar için çok önemli. Vatandaşlarımız deprem nedeniyle mağdur oldu. Onların daha da fazla mağdur olmaması için Kızılay olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

#12
Foto - Bu haberimiz klavye başında yazmaktan başka bir şeye yaramayan Recep İvedik'e gelsin!

Karahançer, Türk Kızılayın tüm yardımları hayırseverlerin desteğiyle yaptığını dile getirerek, tüm bağışçılara teşekkür etti.

#13
Foto - Bu haberimiz klavye başında yazmaktan başka bir şeye yaramayan Recep İvedik'e gelsin!

Kahramanmaraş'ta yemek konusunda 400 bin kişiye dokunan Türk Kızılay, ramazan boyunca tüm destekleriyle depremzede vatandaşlarımızın yanında yer alacak.

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