Bu haberimiz klavye başında yazmaktan başka bir şeye yaramayan Recep İvedik'e gelsin!

Yaptığı paylaşımlarla Türk Kızılayını itibarsızlaştırmak için klavye başında ülkeyi kurtardığını zanneden Şahan Gökbakar bu haberimiz karşısında yine klavye başına sarılır diye bekliyoruz. Kerem Kınık başkanlığındaki Kızılay’ın geldiği nokta ve büyük depremlerle sarsılan ülkemiz için yaptığı hizmetlerden sadece bir kaçını sizler için irdeledik. Klavye başında yaptığı edepsiz paylaşımlarla bir kurumun başkanını yerle bir etmek isteyen ve Recep İvedik karakterinden başka ülkede bir çivi çakmaktan aciz Şahan Gökbakar’ın bu görüntüler karşısındaki açıklamaları ise büyük merak konusu…