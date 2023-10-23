  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
12
Bu güzellik dünyanın öbür ucunda değil!

2023-10-23 16:12:18
Bu güzellik dünyanın öbür ucunda değil!

Tunceli'de ormanlık alanlar sonbaharın gelişiyle sarı, yeşil, turuncu ve kırmızının farklı tonlarına büründü.

#1
Foto - Bu güzellik dünyanın öbür ucunda değil!

Her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlayan kent, vadileri, şelaleleri, yaylaları ve gölleriyle dikkati çekiyor.

#2
Foto - Bu güzellik dünyanın öbür ucunda değil!

Kentin Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Hozat ilçelerinde de sonbaharın gelişiyle ormanlık alanlar renk değiştirmeye başladı.

#3
Foto - Bu güzellik dünyanın öbür ucunda değil!

Sarı, yeşil, turuncu ve kırmızının tonlarıyla kaplanan ormanlar, şu sıralar çevre il ve ilçelerden doğa tutkunlarının rotasında yer alıyor.

#4
Foto - Bu güzellik dünyanın öbür ucunda değil!

Günübirlik turlarla kente gelen misafirler, Salördek, Bezik ve Karaoğlan ormanlarında gezerek stresten uzaklaşıyor.

#5
Foto - Bu güzellik dünyanın öbür ucunda değil!

#6
Foto - Bu güzellik dünyanın öbür ucunda değil!

#7
Foto - Bu güzellik dünyanın öbür ucunda değil!

#8
Foto - Bu güzellik dünyanın öbür ucunda değil!

#9
Foto - Bu güzellik dünyanın öbür ucunda değil!

#10
Foto - Bu güzellik dünyanın öbür ucunda değil!

#11
Foto - Bu güzellik dünyanın öbür ucunda değil!

Elon Musk yeni aracına kurşun yağdırdı
Otomotiv

Elon Musk yeni aracına kurşun yağdırdı

Elon Musk, Tesla Cybertruck'ın kurşun geçirmezlik testi için araca kurşun yağdırdı.
Romanyalı gazeteci Hamas’ı suçlarken rezil rüsva oldu! Arkadan geçenlere bakın
Dünya

Romanyalı gazeteci Hamas’ı suçlarken rezil rüsva oldu! Arkadan geçenlere bakın

Romanyalı gazeteci, Hamas’ın sivil yerleşim yerlerine yoğun roket saldırıları yaptığını ileri sürüp yere yattı. O sırada arkadan bisikletiyl..
Almanya'dan dünyayı ayağa kaldıracak Türkiye iddiası: ABD buna izin vermedi

Almanya'dan dünyayı ayağa kaldıracak Türkiye iddiası: ABD buna izin vermedi
Gabar'da bulunan petrolle ilgili beklenmedik gelişme! TPAO'dan açıklama geldi

Gabar'da bulunan petrolle ilgili beklenmedik gelişme! TPAO'dan açıklama geldi
Son dakika... Gazze Belediye Başkanı'ndan hayati çağrı
Gündem

Son dakika... Gazze Belediye Başkanı'ndan hayati çağrı

Gazze Belediye Başkanı Yehia Al Sarraj, "Yaralıların tedavi için dışarı çıkması gerekiyor çünkü buradaki doktorlar yaralı sayısıyla baş edem..
Siyasî ve askerî birlik emperyalistlerin oyununu bozar! Akan kanı İslâm Ordusu durdurur
Gündem

Siyasî ve askerî birlik emperyalistlerin oyununu bozar! Akan kanı İslâm Ordusu durdurur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Müslüman ülkelerin bir araya gelerek kendi sorunlarını çözmeleri gerektiğini, bunun yolunun da NATO be..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23