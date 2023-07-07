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Yaşam
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Bu güzelliği görenler telefonlarına sarılıyor

2023-07-07 21:56:55
Bu güzelliği görenler telefonlarına sarılıyor

Fotoğraf tutkunları son dönemde Bitlis’te bulunan Cil Gölü’nü ziyaret edip birbirinden güzel kareler çekiyor.

#1
Foto - Bu güzelliği görenler telefonlarına sarılıyor

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Sütey Yaylası’ndaki Cil Gölü, görenleri hayran bırakıyor.

#2
Foto - Bu güzelliği görenler telefonlarına sarılıyor

Sütey Yaylası’nda yer alan ve kuş cenneti olarak da bilinen Cil Gölü havadan görüntülendi. Süphan Dağı eteklerindeki göl, barındırdığı onlarca kuş türü ile adete bölgenin saklı cennetlerinden biri olarak kabul ediliyor

#3
Foto - Bu güzelliği görenler telefonlarına sarılıyor

2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile doğal sit alanı ilan edilen ve Türkiye’nin önemli doğal ve kuş alanlarından biri olan Cil Gölü’nün karlı Süphan Dağı ile oluşturduğu manzara ise görenleri hayran bırakıyor. Havadan çekilen görüntülerde gölde yaşamlarını sürdüren kuşların görüntüsü ise izleyenleri adeta büyülüyor.

#4
Foto - Bu güzelliği görenler telefonlarına sarılıyor

Cil Gölü’nün karlı Süphan Dağı ile oluşturduğu manzarayı fotoğraflayan fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş, “Van Gölü, ülkemizin tartışmasız en güzel doğa fotoğrafları parkurlarından bir tanesi. Sadece gölün kendisi değil, çevresindeki doğal güzellikler ve zenginlikler de biz fotoğrafçıları bekliyor. Adilcevaz-Ahlat sınırında Süphan Dağı’nın eteklerindeki Cil Gölü’nde biz fotoğrafçılara sürprizler sunuyor. Kaçırmayın bu fırsatı, tam zamanı” dedi.

#5
Foto - Bu güzelliği görenler telefonlarına sarılıyor

Öte yandan önemli bir kuş üreme alanı olan Cil Gölü’nde küçük batağan, karaboyunlu batağan, bıyıklı sumru, bahri, sakarmeke, leylek, kızkuşu, tepeli patka, gri balıkçıl, pasbaş patka, angıt, elmabaş patka, karabaş martı, saz delicesi ve Van Gölü martısı gibi onlarca kuş türü bulunuyor.

#6
Foto - Bu güzelliği görenler telefonlarına sarılıyor

#7
Foto - Bu güzelliği görenler telefonlarına sarılıyor

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