Bu güzelliği görenler telefonlarına sarılıyor

Cil Gölü’nün karlı Süphan Dağı ile oluşturduğu manzarayı fotoğraflayan fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş, “Van Gölü, ülkemizin tartışmasız en güzel doğa fotoğrafları parkurlarından bir tanesi. Sadece gölün kendisi değil, çevresindeki doğal güzellikler ve zenginlikler de biz fotoğrafçıları bekliyor. Adilcevaz-Ahlat sınırında Süphan Dağı’nın eteklerindeki Cil Gölü’nde biz fotoğrafçılara sürprizler sunuyor. Kaçırmayın bu fırsatı, tam zamanı” dedi.