Bu görüntü Türkiye’den... Koronavirüsten kaçanlar adresi burası!

Mavigöl'ün sodalı su özelliğiyle turkuaz renkte aktığını dile getiren Hıdır, sodalı suya yağmur ve kar suyunun karışmasıyla bu rengin zamanla kaybolduğunu anlattı. Hıdır, "Mavigöl, bu sene havalar daha az yağışlı gittiği için hala turkuaz görüntüsünü bizlere sunuyor." dedi. Bölgenin salgın döneminde de ilgi gördüğüne işaret eden Hıdır, "Pandemide ziyaretçi sayısının düşeceğini tahmin ediyorduk ancak çok büyük bir olumsuz etki oluşmadı. Yine insanlar Mavigöl'ü ziyaret etti." diye konuştu.