  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
11
Bu görüntü Türkiye’den... Koronavirüsten kaçanlar adresi burası!

2020-12-02 14:31:12
Bu görüntü Türkiye’den... Koronavirüsten kaçanlar adresi burası!

Mavigöl, Kovid-19 salgını döneminde huzur arayanların uğrak noktası oldu

#1
Foto - Giresun'daki Kuzalan Tabiat Parkı'nda turkuaz rengiyle dikkati çeken Mavigöl, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor - Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır: -

Giresun'daki Kuzalan Tabiat Parkı'nda turkuaz rengiyle dikkati çeken Mavigöl, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbediyor - Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır: - "Mavigöl, bu sene havalar daha az yağışlı gittiği için hala turkuaz görüntüsünü bizlere sunuyor"

#2
Foto - Giresun'daki Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde doğada huzur arayanların uğrak noktası haline geldi.

Giresun'daki Göksu Deresi'nde büyüklü küçüklü dört gölden oluşan Mavigöl, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde doğada huzur arayanların uğrak noktası haline geldi.

#3
Foto - Dereli ilçesinde Kuzalan Tabiat Parkı'nda bulunan Mavigöl, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz renkte akıyor.

Dereli ilçesinde Kuzalan Tabiat Parkı'nda bulunan Mavigöl, kireç taşları ve sodalı suyun etkisiyle turkuaz renkte akıyor.

#4
Foto - Havzanın kayalık yapısının da etkisiyle yörede oluşan göller, haziran sonundan itibaren turkuaza dönüşüyor. Mevsim şartlarına bağlı olarak bu göller aralık ayına kadar rengini koruyor.Bu yıl salgına rağmen ziyaretçilerin ilgisini kaybetmediği Mavigöl, doğaseverlerin uğrak yerlerinden biri oldu.

Havzanın kayalık yapısının da etkisiyle yörede oluşan göller, haziran sonundan itibaren turkuaza dönüşüyor. Mevsim şartlarına bağlı olarak bu göller aralık ayına kadar rengini koruyor.Bu yıl salgına rağmen ziyaretçilerin ilgisini kaybetmediği Mavigöl, doğaseverlerin uğrak yerlerinden biri oldu.

#5
Foto - Bu yıl salgına rağmen ziyaretçilerin ilgisini kaybetmediği Mavigöl, doğaseverlerin uğrak yerlerinden biri oldu.

Bu yıl salgına rağmen ziyaretçilerin ilgisini kaybetmediği Mavigöl, doğaseverlerin uğrak yerlerinden biri oldu.

#6
Foto - Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır, AA muhabirine, Mavigöl'ün Giresun'da turistlerin rağbet gösterdiği önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Hıdır, AA muhabirine, Mavigöl'ün Giresun'da turistlerin rağbet gösterdiği önemli bir destinasyon olduğunu söyledi.

#7
Foto - Mavigöl'ün sodalı su özelliğiyle turkuaz renkte aktığını dile getiren Hıdır, sodalı suya yağmur ve kar suyunun karışmasıyla bu rengin zamanla kaybolduğunu anlattı. Hıdır,

Mavigöl'ün sodalı su özelliğiyle turkuaz renkte aktığını dile getiren Hıdır, sodalı suya yağmur ve kar suyunun karışmasıyla bu rengin zamanla kaybolduğunu anlattı. Hıdır, "Mavigöl, bu sene havalar daha az yağışlı gittiği için hala turkuaz görüntüsünü bizlere sunuyor." dedi. Bölgenin salgın döneminde de ilgi gördüğüne işaret eden Hıdır, "Pandemide ziyaretçi sayısının düşeceğini tahmin ediyorduk ancak çok büyük bir olumsuz etki oluşmadı. Yine insanlar Mavigöl'ü ziyaret etti." diye konuştu.

#8
Foto - Ziyaretçilerden Hatice Seyis, Mavigöl'ün memleketin en güzel alanlarından olduğunu kaydederek,

Ziyaretçilerden Hatice Seyis, Mavigöl'ün memleketin en güzel alanlarından olduğunu kaydederek, "Mavigöl, Giresun'un doğal güzelliğidir. Mavigöl'ün güzellikleriyle bir anı bırakmak, fotoğraf çekmek için mevsim ayırt etmeksiniz buraya geliyoruz. Pandemi döneminde burada nefes alıyoruz." dedi.

#9
Foto - İlhan Artul da Mavigöl'ün doğal güzelliğinin kendisini cezbettiğini dile getirerek,

İlhan Artul da Mavigöl'ün doğal güzelliğinin kendisini cezbettiğini dile getirerek, "Ailece Mavigöl'ü ziyaret edelim istedik. Malum pandemi dönemindeyiz, sokağa çıkış kısıtlamaları da var, burası da çocuklara iyi geliyor, o yüzden geldik." ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Mavigöl ziyaretçilerini bekliyor...

Mavigöl ziyaretçilerini bekliyor...

Keçi sütündeki inanılmaz keşif! Tüm dengeleri değiştirecek
Gündem

Keçi sütündeki inanılmaz keşif! Tüm dengeleri değiştirecek

Türk bilim insanları, tüm dünyanın çare aradığı koronavirüs salgınına karşı bir ışık yaktı. Keçi sütünün içindeki bir maddenin virüsten koru..
Cüneyt Özdemir itiraf etti: ABD ve Avrupa'dan 5 kat daha iyi
Gündem

Cüneyt Özdemir itiraf etti: ABD ve Avrupa'dan 5 kat daha iyi

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'deki karayollarını Avrupa ve ABD ile karşılaştırdı. Özdemir yolların 5 kat daha iyi olduğunu söyledi...
Yaşar Alptekin acı haberi duyurdu
Medya

Yaşar Alptekin acı haberi duyurdu

Yaşar Alptekin, eşi Nilgün Altınyay'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Alptekin; 'Hayat arkadaşımı gerçek..
Meral Akşener'in iddialarına Bakanlıktan yalanlama
Gündem

Meral Akşener'in iddialarına Bakanlıktan yalanlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Çukurova Havalimanı ile ilgili iddialarını yalanladı. Bakanlıktan yapılan ..
Detaylar ortaya çıktı! Narin Oso öldürüldü
Gündem

Detaylar ortaya çıktı! Narin Oso öldürüldü

Terör örgütü YPG/PKK’nın sözde tabur komutanı "Zinarin" kod adlı Narin Oso, Suriye’den Diyarbakır’a kadar İHA’larla izlendi. Oso'nun öldürül..
FETÖ Avrupa’da kanser gibi yayılıyor!
Gündem

FETÖ Avrupa’da kanser gibi yayılıyor!

Yarım asra yakındır ülkemizin kılcal damarlarına kadar sinsice sızan FETÖ’nün, benzer bir taktiği Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay