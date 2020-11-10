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Bu gıda vücuttaki tüm zehri atıyor

2020-11-10 09:30:53
Bu gıda vücuttaki tüm zehri atıyor

Doğadaki birçok besin hastalıkları engelleme ve tedaviye destek olma konusunda inanılmaz faydalar sağlıyor. Uzmanların şifa deposu olarak adlandırdığı tahin de faydaları saymakla bitmeyen mucize besinlerden biri. Kanser gibi ciddi rahatsızlıklardan mide zehirlenmesi gibi kısa süreli hastalıklara kadar birçok hastalığa iyi geliyor. Vücuttaki zehri atabilen en etkili besin olduğu için özellikle besin zehirlenmelerinden sonra tüketildiğinde hastalığın etkilerini azaltıyor. Mevsimsel hastalıkların kapımızı çaldığı bugünlerde bolca tüketmemiz gerek bir besin olan tahinden ve tahinin faydalarından bahsetmek istiyoruz... Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller.

#1
Foto - Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir.

Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kansere karşı koruyucudur. Damar sertliğini ve tıkanmalarını engeller. İdrar söktürücüdür. Cildi güzelleştirir.

#2
Foto - Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Göz sağlığı için hayati önem taşır. Vücuda alınan ağır metaller, zehirli bileşikler, radyasyon ve bazı ilaçların yarattığı toksinlere karşı koruma sağlar.

#3
Foto - Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları da vücudumuza kazandırabiliriz.

Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının (Alzheimer) önlenmesinde olumlu etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Tahinde çok miktarda bulunan E vitamini ile tüm bu yararları da vücudumuza kazandırabiliriz.

#4
Foto - E vitamini çok güçlü bir antioksidandır. Vücuda enerji verir. İki çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım kilo biftekteki kadar protein vardır. Tek başına tadı hoş gelmese de, pekmezle karıştırmak suretiyle hem daha faydalı olur, hem lezzetli. Pekmezle karıştırılarak tüketildiğinde sadece enerji vermekle kalmaz, hem kan yapar, hem kış aylarında üşümeyi engeller. Soğuk havada vücut direncini artırmak için protein, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin tahini bol tüketmekte fayda var. Tahini sade olarak tüketirseniz mide rahatsızlıklarına son derece faydalıdır. Tahin kolesterol içermez. Ayrıca besinlerin midemizde uzun süre kalmasına yardımcı olarak acıkmayı geciktirir.

E vitamini çok güçlü bir antioksidandır. Vücuda enerji verir. İki çorba kaşığı tahinde yaklaşık yarım kilo biftekteki kadar protein vardır. Tek başına tadı hoş gelmese de, pekmezle karıştırmak suretiyle hem daha faydalı olur, hem lezzetli. Pekmezle karıştırılarak tüketildiğinde sadece enerji vermekle kalmaz, hem kan yapar, hem kış aylarında üşümeyi engeller. Soğuk havada vücut direncini artırmak için protein, vitamin, mineral ve antioksidanlar açısından zengin tahini bol tüketmekte fayda var. Tahini sade olarak tüketirseniz mide rahatsızlıklarına son derece faydalıdır. Tahin kolesterol içermez. Ayrıca besinlerin midemizde uzun süre kalmasına yardımcı olarak acıkmayı geciktirir.

#5
Foto - Kendine has özel bir kokusu olan tahin, suyla temas etmedikçe uzun zaman bozulmadan saklanabilir. Safra taşlarının düşürülmesinde, nefes darlığı ve bronşite faydalı olduğu bilinmektedir.

Kendine has özel bir kokusu olan tahin, suyla temas etmedikçe uzun zaman bozulmadan saklanabilir. Safra taşlarının düşürülmesinde, nefes darlığı ve bronşite faydalı olduğu bilinmektedir.

#6
Foto - Anne sütünü arıtıcı özelliği bulunmaktadır. Çocukların beyin ve zeka gelişiminde etkilidir. Kemik gelişiminde, yapısında bulunan bazı maddeler nedeniyle oldukça faydalıdır.

Anne sütünü arıtıcı özelliği bulunmaktadır. Çocukların beyin ve zeka gelişiminde etkilidir. Kemik gelişiminde, yapısında bulunan bazı maddeler nedeniyle oldukça faydalıdır.

#7
Foto - Tahini tek başına tüketmeyi sevmiyorsanız tahin sosuyla hazırlayacağınız bol yeşillikli bir salata oldukça besleyici olacaktır. Tahini humus şeklinde salatalarınızda kullanmanız sağlığınız açısından oldukça faydalı olacaktır.

Tahini tek başına tüketmeyi sevmiyorsanız tahin sosuyla hazırlayacağınız bol yeşillikli bir salata oldukça besleyici olacaktır. Tahini humus şeklinde salatalarınızda kullanmanız sağlığınız açısından oldukça faydalı olacaktır.

#8
Foto - Humus tahin, vitamin ve antioksidan açısından zengin olmasının yanı sıra, doğal bir antidepresandır, sindirimi iyileştirir ve iştahı kontrol etmeye yardımcı olur.

Humus tahin, vitamin ve antioksidan açısından zengin olmasının yanı sıra, doğal bir antidepresandır, sindirimi iyileştirir ve iştahı kontrol etmeye yardımcı olur.

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