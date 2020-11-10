2020-11-10 09:30:53 Bu gıda vücuttaki tüm zehri atıyor
Doğadaki birçok besin hastalıkları engelleme ve tedaviye destek olma konusunda inanılmaz faydalar sağlıyor. Uzmanların şifa deposu olarak adlandırdığı tahin de faydaları saymakla bitmeyen mucize besinlerden biri. Kanser gibi ciddi rahatsızlıklardan mide zehirlenmesi gibi kısa süreli hastalıklara kadar birçok hastalığa iyi geliyor. Vücuttaki zehri atabilen en etkili besin olduğu için özellikle besin zehirlenmelerinden sonra tüketildiğinde hastalığın etkilerini azaltıyor. Mevsimsel hastalıkların kapımızı çaldığı bugünlerde bolca tüketmemiz gerek bir besin olan tahinden ve tahinin faydalarından bahsetmek istiyoruz... Tahin E, C ve B vitaminleri açısından zengindir. Hücre yapısının bozulmasını engeller.