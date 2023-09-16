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Bu gemilerde hayat var! İçinde olanları görünce çok şaşıracaksınız

2023-09-16 09:00:56
Bu gemilerde hayat var! İçinde olanları görünce çok şaşıracaksınız

Hatay'a depremden sonra demirleyen Karadeniz Lifeship Rauf Bey ve Süheyla Sultan gemileri, afetzedeleri hayata bağlıyor. Gemilerde yatılı olarak kalan öğrenciler eğitimlerini sürdürüyor, kadınlar ise elişi ürünler üretiyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun ilçesinde limana demirleyen Karadeniz Lifeship Rauf Bey ve Süheyla Sultan gemileri, depremden etkilenen kadın, erkek, çocuk, yaşlı tüm bireylere yuva oldu. Karadeniz Holding ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında yapılan protokol çerçevesinde Rauf Bey Gemisi, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında depremden etkilenen Hatay-Antakya Osman Ökten Anadolu Lisesi öğrencileri için yatılı okul olarak hizmet vermeye başladı.

#1
Foto - Bu gemilerde hayat var! İçinde olanları görünce çok şaşıracaksınız

Karadeniz Life Rauf Akademi Eğitim Koordinasyon Yöneticisi Zeynep Şahin, "Öğretmenlerimiz tayin istemeden burada kalmışlar. Öğretmen ve öğrencileriyle kocaman bir aileyiz. Eğitim MEB'in uyguladığı müfredat önderliğinde gidiyor. Sabah ve öğleden sonra derslerimizi yapıyoruz. Sonra etüt saatleri oluyor. Psikolojik desteği sürdürmek adına hocalarımız 24 saat çocuklarımızla beraber. 472 öğrencimiz var. Erkek ve kız öğrencilerin yatakhanesi ayrı. Yatılı kalıyorlar. 23 derslik ve laboratuvarın yanı sıra kütüphane, sinema salonu ve tedavi merkezimiz de bulunuyor. Rehberlik alanı da oluşturduk. Öğrencilerin sosyalleşebilecekleri yerler mevcut. Çaylarını, kahvelerini alıp oturdukları kısım tamamen ücretsiz. Spor alanları, halı sahaları var. Satranç, voleybol alanlarında turnuva düzenleyeceğiz" bilgisini verdi.

#2
Foto - Bu gemilerde hayat var! İçinde olanları görünce çok şaşıracaksınız

Gemi yöneticisi Oğuz Şahin ise gemide 60 kameranın yer aldığını, özel güvenliğin, danışma personelinin, iş sağlığı uzmanlarının, yangın ekibinin ve sağlık personelinin vardiya usulüyle çalıştığını belirtti.

#3
Foto - Bu gemilerde hayat var! İçinde olanları görünce çok şaşıracaksınız

BAŞARILARA İMZA ATTILAR Geminin deprem sonrası lise ve üniversite sınavlarına hazırlık için gerekli eğitim alanının yanı sıra tüm ihtiyaçlarının karşılandığı yaşam alanına dönüştürüldüğünü söyleyen Şahin, "Çocuklar sınava hazırlanabilsin istedik. 1200 öğrenciyi ağırladık. 800'ü liselere ve üniversitelere yerleşti. Lifeship'te sınava hazırlanan öğrenciler, önemli başarılara imza attı. ODTÜ Uzay Mühendisliği, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi gibi bölümlere girmeyi başaran gençler oldu" dedi.

#4
Foto - Bu gemilerde hayat var! İçinde olanları görünce çok şaşıracaksınız

KADINLAR ÜRETİYOR Olası İstanbul depremi için 5 yıl önce hazırlanan, tüm hava koşullarında ve dünyanın her yerinde faaliyet gösterebilecek şekilde tasarlanan Süheyla Sultan Gemisi de depremin hemen ardından bölgeye gönderilmişti. Gemide şu an 930 afetzede misafir ediliyor. Depremzedelerin psikolojilerine iyi gelmesi için gemide halk eğitim kursları açıldı. Kadınlar merkezde elişi yapmayı öğrendi. Kolye, küpe, hasır çanta, örgü bebek üreten kadınlar bu ürünleri satıyorlar.

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