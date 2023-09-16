2023-09-16 09:00:56 Bu gemilerde hayat var! İçinde olanları görünce çok şaşıracaksınız
Hatay'a depremden sonra demirleyen Karadeniz Lifeship Rauf Bey ve Süheyla Sultan gemileri, afetzedeleri hayata bağlıyor. Gemilerde yatılı olarak kalan öğrenciler eğitimlerini sürdürüyor, kadınlar ise elişi ürünler üretiyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İskenderun ilçesinde limana demirleyen Karadeniz Lifeship Rauf Bey ve Süheyla Sultan gemileri, depremden etkilenen kadın, erkek, çocuk, yaşlı tüm bireylere yuva oldu. Karadeniz Holding ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında yapılan protokol çerçevesinde Rauf Bey Gemisi, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında depremden etkilenen Hatay-Antakya Osman Ökten Anadolu Lisesi öğrencileri için yatılı okul olarak hizmet vermeye başladı.