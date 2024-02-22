Bu evler zamana yenik düştü

Zaran Yaylası’nda da yok olmaya yüz tutan yayla evlerine dikkat çeken tarihi semerciler arastasında 52 yıldır yorgancılık yapan ve Aydın’ın son yorgan ustalarından olan Ahmet Küçükkonuklar (65), soğuk yaylaların sıcak evlerine vurgu yaparak “‘Mal, sahibiyle ölür’ derler ya, Zaran Yaylası’ndaki yayla evleri de zamana yenik düştü. Her sene yazın yaylalara göçüp, şen şakrak insanların yaşadığı o evler yıkılmış, bakımsız ve perişan durumda” dedi.