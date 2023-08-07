  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Bu detaya kimse dikkat etmiyor! Telefonlar bu sebeple bozuluyor

2023-08-07 22:13:40
Bu detaya kimse dikkat etmiyor! Telefonlar bu sebeple bozuluyor

Aşırı hava sıcaklıklarda cep telefonlarının uzun süreli şarjda bırakılmaması konusunda uyarılarda bulunan telefon tamircileri, sahte bataryalara karşı da vatandaşları uyardı.

#1
Foto - Bu detaya kimse dikkat etmiyor! Telefonlar bu sebeple bozuluyor

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle cep telefonlarının bataryalarının ısınması bazı problemlere neden olabiliyor. En çok meydana gelen problemlerden biri olarak kaynaklı şarj entegrelerinin bozulması göze çarpıyor. Cep telefonlarının bataryalarını şarj edildikten sonra fazla sürede prizde bırakmak şişmeden kaynaklı cihazın ömrünü kısaltabiliyor. Cep telefon tamircileri sıcak havalarda cep telefonlarının şarjda uzun saatlerde kalmaması gerektiğini tavsiye ederken, sahte bataryalara karşı da uyarılarda bulundu.

#2
Foto - Bu detaya kimse dikkat etmiyor! Telefonlar bu sebeple bozuluyor

Eskişehir’de uzun yıllardır cep telefon tamirciliği yapan Yiğit Aytekin, sıcak aylarda telefon bataryalarının aşırı ısınmasından dolayı cihazda da ısınma problemi yaşandığına dikkat çekti. Tamirci Aytekin, telefonlarda sahte bataryaların kullanılmasını önermediklerini belirterek şunları ifade etti:

#3
Foto - Bu detaya kimse dikkat etmiyor! Telefonlar bu sebeple bozuluyor

“Yaz dönemlerinde bataryalar çok fazla ısındığı için aynı zamanda telefonlar da ısınıyor, bunlarla birlikte batarya şişiyor ve bazı problemler oluyor. Yaz döneminde telefonlarda en çok sıcaklıklardan kaynaklı şarj entegreleri bozuluyor. Bu da aynı şekilde bataryayla bağlantılı bir durum. Sahte bataryalarda aslında çok fazla patlama meydana gelmiyor.

#4
Foto - Bu detaya kimse dikkat etmiyor! Telefonlar bu sebeple bozuluyor

. Ama çabuk şişebiliyorlar, telefon ömrünü kısaltabiliyorlar ve cihaz verimini düşürebiliyorlar. Dolayısıyla sahte bataryalar pek önerilmiyor. Piyasada bazı kaliteli markalar var, daha çok onlar tercih edilebiliyor. Normal esnaf telefoncularda her modelin orijinal telefon bataryası bulunamayabiliyor. Bazı modellerin bataryaları sadece teknik servisinde bulunuyor. Ondan dolayı piyasadaki çeşitli kaliteli markalar kullanılıyor. Bu markaları öneriyoruz, onları kullanıyoruz ama A kalite batarya diye de zaten belirtiyoruz. Kaliteli de olsa yan sanayi olduğunu açıkça söylüyoruz. Bizim gibi esnaflarda vatandaşlar telefonlarını batarya değişimi için verdikleri zaman 1 saat sonra geri alabiliyor.

#5
Foto - Bu detaya kimse dikkat etmiyor! Telefonlar bu sebeple bozuluyor

Servislerde her zaman her modelin parçaları bulunamadığı için 1 hafta, 10 gün ya da yasal süreçte 1 ay şeklinde bir zaman verebiliyor. Teknik servisler de bazı işlemler geciktiğinden ve biz daha kolay erişilebilir olduğumuz insanlar yine daha çok bizi tercih ediyor. Vatandaşlar yaz döneminde telefonlarını özellikle fazla şarjda tutmamaya dikkat etmeliler. Çünkü şarj esnasında telefon ısınır. O yüzden batarya dolduğu zaman fiş çekilmeli. Böylelikle hem telefonun hem de pilin ömrü daha uzun olur. Ayrıca hiçbir cihaz güneşe maruz kalmamalı.”

Türkiye'ye BAE'den kötü haber! İlişkiler yoluna girdi ama bu gelişme hiç iyi olmadı
Ekonomi

Türkiye'ye BAE'den kötü haber! İlişkiler yoluna girdi ama bu gelişme hiç iyi olmadı

Rublenin değer kaybetmesi nedeniyle daha düşük fiyat veren pazarlara yönelen Rus turistler son dönemde Arap ülkesi olan BAE'yi seçmeye başla..
İşte Türkiye'nin yeni yerli S-400'ü! Dünya satın almak için sıraya girecek

İşte Türkiye'nin yeni yerli S-400'ü! Dünya satın almak için sıraya girecek
Anladın mı Çağrıcı, anladın mı ateist Özdemir!
Siyaset

Anladın mı Çağrıcı, anladın mı ateist Özdemir!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Anladın mı Çağrıcı, anladın mı ateist Özdemir!" başlıklı yazısı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantının ardından ulusa sesleniş konuşmasında alınan kararları açıkladı. Enflasyonla ilgili değ..
S-400 ve Patriot'lar artık işe yaramayacak! Emekli korgeneral duyurdu: Türkiye öyle bir füze üretti ki...

S-400 ve Patriot'lar artık işe yaramayacak! Emekli korgeneral duyurdu: Türkiye öyle bir füze üretti ki...
Haluk Özdil Bolu'daki gizemli kazıda ne arandığını açıkladı! Aranan şey bulunursa ABD ve Rusya fena sarsılacak

Haluk Özdil Bolu'daki gizemli kazıda ne arandığını açıkladı! Aranan şey bulunursa ABD ve Rusya fena sarsılacak
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23