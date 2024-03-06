Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

Son dakika haberleri… İngiliz menşeili FourFourTwo dergisi, 2000'li yıllarda dünya futboluna damgasını vurmuş olan teknik direktörleri listeledi. Sabah'a göre; Yolu Türkiye'den geçen tam 7 ismin de olduğu liste, futbolseverler tarafından çok konuşuldu. Listenin en tepesinde sürpriz bir isim yer alırken Süper Lig efsanesi de 32 teknik direktör arasında yer aldı. İşte dünyanın en iyi 32 teknik direktörü…