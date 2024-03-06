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Spor
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Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

2024-03-06 11:15:53
Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

Son dakika haberleri… İngiliz menşeili FourFourTwo dergisi, 2000'li yıllarda dünya futboluna damgasını vurmuş olan teknik direktörleri listeledi. Sabah'a göre; Yolu Türkiye'den geçen tam 7 ismin de olduğu liste, futbolseverler tarafından çok konuşuldu. Listenin en tepesinde sürpriz bir isim yer alırken Süper Lig efsanesi de 32 teknik direktör arasında yer aldı. İşte dünyanın en iyi 32 teknik direktörü…

#1
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

32. Roger Lemerre

#2
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

31. Massimiliano Allegri

#3
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

30. Joachim Low

#4
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

29. Pep Guardiola

#5
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

28. Fernando Santos Portekizli çalıştırıcı, şu an Beşiktaş'ta görev yapıyor.

#6
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

27. Carlos Bianchi

#7
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

26. Valeriy Lobanovskyi

#8
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

25. Fatih Terim Galatasaray ile UEFA Kupası ve Süper Lig şampiyonlukları kazanan Fatih Terim, kariyerine Panathinaikos'ta devam ediyor.

#9
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

24. Vicente del Bosque 73 yaşındaki dünya şampiyonu İspanyol hoca, 2004 yılında Beşiktaş'a imza atmıştı.

#10
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

23. Gerard Houllier

#11
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

22. Hassan Shehata

#12
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

21. Silvia Neid

#13
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

20. Didier Deschamps

#14
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

19. Jurgen Klopp

#15
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

18. Tina Theune

#16
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

17. Mircea Lucescu

#17
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

16. Roberto Mancini

#18
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

15. Frank Rijkaard

#19
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

14. Luis Aragones İspanya Milli Takımı ile EURO 2008'i kazandıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atan Aragones, sarı-lacivertlilerde 53 maçta görev yaptı.

#20
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

13. Otto Rehhagel

#21
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

12. Rafael Benitez

#22
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

11. Luiz Felipe Scolari

#23
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

10. Guus Hiddink

#24
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

9. Fabio Capello

#25
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

8. Arsene Wenger

#26
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

7. Louis van Gaal

#27
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

6. Ottmar Hitzfeld

#28
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

5. Carlo Ancelotti

#29
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

4. Giovanni Trapattoni

#30
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

3. Sir Alex Ferguson

#31
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

2. Jose Mourinho

#32
Foto - Bu da oldu! Dünyanın en iyi 32 teknik direktörünü seçtiler! Olay Türkiye terciheri!

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