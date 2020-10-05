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Dünya
14
Bu da korona ayini

2020-10-05 20:32:09
Bu da korona ayini

Yahudiler, yeni tip koronavirüsten (Covid-19) korunmak amacıyla Ağlama Duvarı'nda ayin düzenledi.

#1
Foto - İsrail'de son günlerde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları artmaya başladı.

İsrail'de son günlerde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları artmaya başladı.

#2
Foto - Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) önüne geçmeyi hedefleyen İsrail, yoğun tedbirler almaya başladı.

Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) önüne geçmeyi hedefleyen İsrail, yoğun tedbirler almaya başladı.

#3
Foto - İsrail'de üç hafta boyunca karantina uygulanacağı bildirildi.

İsrail'de üç hafta boyunca karantina uygulanacağı bildirildi.

#4
Foto - Söz konusu süreçte insanların, konutlarından 1.000 metreden uzağa gidemeyeceği kaydedildi.

Söz konusu süreçte insanların, konutlarından 1.000 metreden uzağa gidemeyeceği kaydedildi.

#5
Foto - Market, eczane ve fırın gibi temel ihtiyaç malzemelerinin karşılandığı yerler dışındaki işletmelerin faaliyetlerinin durdurulacağı ifade edildi.

Market, eczane ve fırın gibi temel ihtiyaç malzemelerinin karşılandığı yerler dışındaki işletmelerin faaliyetlerinin durdurulacağı ifade edildi.

#6
Foto - Kapalı alanlarda ise aynı anda en fazla 10 insanın bulunabileceği bildirildi.

Kapalı alanlarda ise aynı anda en fazla 10 insanın bulunabileceği bildirildi.

#7
Foto - Her yerde sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Her yerde sosyal mesafe kuralına riayet edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

#8
Foto - Fakat yoğun tedbirler alınsa da İsrail'de geçen gün 6 bin 861 yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

Fakat yoğun tedbirler alınsa da İsrail'de geçen gün 6 bin 861 yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası tespit edildi.

#9
Foto - İsrail'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) endişesinin artması üzerine Ağlama Duvarı'nda ayin düzenlendi.

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) endişesinin artması üzerine Ağlama Duvarı'nda ayin düzenlendi.

#10
Foto - Söz konusu ayin esnasında insanlar, yeni tip koronavirüsten (Covid-19) korunmak amacıyla dua etti.

Söz konusu ayin esnasında insanlar, yeni tip koronavirüsten (Covid-19) korunmak amacıyla dua etti.

#11
Foto - İşte ayinden o görüntüler...

İşte ayinden o görüntüler...

#12
Foto - İşte ayinden o görüntüler...

İşte ayinden o görüntüler...

#13
Foto - İşte ayinden o görüntüler...

İşte ayinden o görüntüler...

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