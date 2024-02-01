Bu da ders olsun! Dolar sahtekarı fena faka bastı

100 doların sahte olduğunu anlayan taksiciler, polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin gelmesini bekleyen vatandaşlar bu sırada yabancı uyruklu şahsın cüzdanında birkaç tane daha sahte 100 dolar olduğunu fark etti. O anları bir başka taksi sürücüsü cep telefonu kamerasıyla kaydederken, sahte dolar dağıtan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.