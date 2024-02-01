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Bu da ders olsun! Dolar sahtekarı fena faka bastı

2024-02-01 13:01:27
Bu da ders olsun! Dolar sahtekarı fena faka bastı

İstanbul’da sahte 100 dolar veren dolandırıcı bu kez faka bastı.

#1
Foto - Bu da ders olsun! Dolar sahtekarı fena faka bastı

Ortaköy’den taksiye binerek Esenyurt’ta inen yabancı uyruklu bir şahıs, taksi sürücüsüne yol ücreti olarak 100 dolar verdi. Doların sahte olduğunu fark eden taksici, meslektaşlarını da çağırarak şahsı alıkoydu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekiplerine teslim edilen şahıs gözaltına alındı.

#2
Foto - Bu da ders olsun! Dolar sahtekarı fena faka bastı

Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir müşteri, Beşiktaş Ortaköy’den taksiye bindi ve Esenyurt’a gitmek istediğini söyledi. Sonrasında Esenyurt’ta inmek istediği yere gelen şahıs, taksi ücreti olarak sürücüye 100 dolar verdi. Parada bir gariplik olduğunu fark eden sürücü, çevrede bulunan diğer taksici arkadaşlarına haber verdi.

#3
Foto - Bu da ders olsun! Dolar sahtekarı fena faka bastı

100 doların sahte olduğunu anlayan taksiciler, polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin gelmesini bekleyen vatandaşlar bu sırada yabancı uyruklu şahsın cüzdanında birkaç tane daha sahte 100 dolar olduğunu fark etti. O anları bir başka taksi sürücüsü cep telefonu kamerasıyla kaydederken, sahte dolar dağıtan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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